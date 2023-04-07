የቦረና ድርቅ ተጎጂዎች እና የእርዳታው አቅርቦት

በቦረና የተከሰተውን አስከፊውን ድርቅ ተከትሎ ለረሃብ የተጋለጠውን ህዝብ ለመታደግ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የዕርዳታ ማሰባሰብ ስራ ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ነገር ግን በግለሰቦች፣ቡድኖች፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ተቋማት የተሰባሰበው እርዳታ ለረሃብ ለተጋለጠው ህዝብ በፍትሃዊነት ደርሶ ይሆን ? ለዘለቄታውስ?።
በቦረናው ድርቅ ለረሃብ የተጋለጡ ወገኖችን ለመደገፍ የተሰባሰበው እርዳታ በፍትሃዊነት መከፋፈሉ ጥያቄ ተነስቶበታል። በሌላ በኩል በዞኑ የጣለው ዝናብ መልካም አጋጣሚ ቢሆንም ተጎጂውን ህዝብ በዘላቂነት ማቋቋም የበለጠ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የዞኑ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። የቦረና ድርቅ ተጎጂዎችን ለመደገፍ በዘላቂ ፕሮጀክቶች ላይ ማተኮር እንደሚገባም ተጠይቋል።
ታምራት ዲንሳ
በቦረና የተከሰተውን አስከፊውን ድርቅ ተከትሎ ለረሃብ የተጋለጠውን ህዝብ ለመታደ,ግ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የዕርዳታ ማሰባሰብ ስራ ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ነገር ግን በግለሰቦች፣ቡድኖች፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ተቋማት የተሰባሰበው እርዳታ ለረሃብ ለተጋለጠው ህዝብ በፍትሃዊነት ደርሶ ይሆን ስንል እንጠይቃለን። ለረሃብ ተጋልጦ የነበረው ህዝብ በዘላቂነት እንዲቋቋምስ ምን እየተደረገ ይሆን ? ወጣቷ ሌሊስቱ ቶፊቅ በቦረና የተከሰተውን አስከፊ ድርቅ ተከትሎ ሙሉ ጊዜዋን ለረሃብ የተጋለጡ ወገኖች በመደገፍ ስራ ላይ መሰማራቷን ትናገራለች ። ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቦረናን ለመታደግ ያደረጉትን ርብብርብ በአድናቆት የምትገልጸው ሌሊስቱ ነገር ግን ድርቁ ካደረሰው ጉዳት ስፋት አንጻር በፍትሃዊነት መድረሱን በጥርጣሬ እንደምትመለከት ትገልጻለች።
«መንገድ ላይ ያለሰው ነው የሚመርጡት ፤ ብዙ ሰው አልራቀም ከአስፋልት ማለት ነው። ሰዎች በረሃብ እየሞቱ ጭምር ለሰስፋልት ቅርብ ነው የምንፈልገው እያሉ ማለት ነው። እኔ እዚህ የሚያስተዳድሩ ልጆችም ጠይቄአለሁ ። ለምንድነው ዬሄ ነገር የሚሆነው ብዬ ፤ እና ሰው መራቅ አይፈልግም ። ቅርብ ያለውን ፤ይመጣሉ ፎቶ ይነሳሉ ፤ ለህዝብ እዚያ ትተው ይሄዳሉ ፤ እዚያ ያለሰው ለመሸጥም ይችላልኮ ይሄ ችግር በጣም አለ»
ሌላው የዞኑ ነዋሪ አቶ ቢቂቻ ይባላሉ ፤ ከህዝብ የተሰበሰበ እርዳታ ወደ ዞናቸው መምጣቱን እንዲሁም ለህዝቡ መከፋፈሉን መመልከታቸውንም ይገልጻሉ፤ ነገር ግን ለእርሳቸው አሳሳቢው ድርቁ ያስከተለው አስከፊ ጉዳት መጻኢውን ጊዜ አሳሳቢ እንደሚያደርገው ነው።
« ድርቁ የተለያዩ ጉዳቶችን ማስከተሉ ከታየ በኋላ ያልተቋረጠ ዕርዳታ ወደ ዞናችን መድረሱን እንዲሁም ለህዝቡም ሲከፋፈል ተመልክተናል። ነገር ግን እርዳታ በብዛት መጥቶ ለህዝቡ ቢቀርብም ተመግበውት የሚያልቅ በመሆኑ አሁንም ህዝቡን ከረሃብ አላቆ ህዝቡንም ከችግር ያላቅቃል ማለት አይቻልም ።»
በእርግጥ ነው የቦረናው ድርቅ ያስከተለው ጉዳት አስከፊ እንደመሆኑ መጠን በዘላቂነት ማቋቋም ይሻል። የድርቁም መከሰት ተከትሎ በቦረና ዘላቂ የድርቅ መቋቋሚያ መርሃ ግብር ከነደፉት ውስጥ አንዱ የሃጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን በተለያዩ አካባቢዎች የመጠጥ ውሃ ማስገንባቱ ተጠቃሽ ነው። የፋውንዴሽኑ መስራች እና የአ,ርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ባለቤት ወ/ሮ ፋንቱ ደምሴ እንደሚሉት የቦረናን ድርቅ በዘላቂነት ለመቋቋም መሰልፕሮጀክቶች አስፈላጊ ናቸው።
«ጊዜአዊ መፍትሄ በጊዜአዊነት ሊሄድ ይችላል ፤ ነገር ግን ለዘላቂ መፍትሄ ምንድነው የሚሆነው በሚለው ከአምናው የተነሳ ነው ይሄን ፕሮጀክት እዚያጋ አቅደን ህብረተሰቡ የውሃ አገልግሎት ቢያገኝ የተወሰነ ከችግሩ ሊቀረፍለት ይችላል በሚለውነው እንግዲህ ፋውንዴሽኑ ህብረተሰቡን ለማገልገል የተነሳው። »
በቦረና ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ለዓመታት ጠፍቶ የነበረው ዝናብ ዘንቧል። የአካባቢውም ገጽታ እየተቀየረ ነው። ነገር ግን በአስከፊው ድርቅ ምክንያት ከብቶቹን ያጣው አርብቶአደሩ ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ ይሻል።
ወጣቷ በጎ ፈቃደኛ ሌሊስቱ እንደምትለው ለችግር የተጋለጠው ህዝብ በዘላቂነት እንዲደገፍ ዝናብ የመዝነቡን መልካም አጋጣሚ መጠቀም ይገባል ባይ ናት።
« ሰፊ መሬት አለ፤ መሬት ደግሞ በደንብ ያበቅላል። ስለዚህ እህል ማግኘት ያቻላል። ዝናቡ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ እየዘነበ ነው ያለው ፤ ይህ በትክክለኛው የዝናብ ሰዓት ነው የዘነበው። ለአምስት አመታት የተቋረጠውን ፤ ስለዚህ ቶሎ ቢደርሱት ይህ ህዝብ ይቋቋማል። ቶሎ ካልደረሱት እና ወደ ስራ ካልገባ ግን ይህ ህዝብ ያልቃል። »
የቦረናው ነዋሪም የዝናብ መዝነብ መልካምነትን በመግለጽ ነገር ግን ችግሩ በአንድ ጊዜ ተወገደ ማለት አይደለም ይላሉ ።
«ለጊዜው ዝናብ ስለዘነበ እህል በቅሎ ፣ ህዝቡም የሚመገበውን አገኘ ማለት አይደለም ። በሌላ በኩል ከብቶች ቢያልቁም ጥቂት የተረፉት በፍጥነት አገግመው ወተት እና ስጋ ሰጥተው ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ያደርጋሉ ማለትም አይደለም። እንደኔ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ይሻል ባይ ነኝ ።»
ለቦረና የቀረበውን የእርዳታ አቅርቦት ፍትሃዊነት እንዲሁም በዘላቂነት እየተከናወኑ ያሉ የማቋቋም ተግባራትን ለመጠየቅ ፤ የቦረና ዞን ቡሳጎኖፋ ጽ/ቤት ኃላፊ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ቦሳ ጎኖፋ ኃላፊጋ ስልክ በመደወል እንዲሁም አጭር የጽሁፍ መልዕክት ብንልክላቸውም ለመመለስ ፈቃደኞች ሳይሆኑ ቀርተዋል።
ታምራት ዲንሳ
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