 የብድርና ቁጠባ አግለግሎት ጉባኤ

ማሕበሩ በየሁለት ዓመቱ አንዴ የሚያደርገዉ ጉባኤ ባሕርዳር ዉስጥ ሲጀመር የማሕበሩ መሪዎች እንዳሉት ብድር የሚያገኘዉ ሕዝብ ብድር ከሚጠይቀዉ 40 በመቶዉ ብቻ ነዉ።
ኢትዮጵያ ዉስጥ አነስተኛ ብድር የሚያገኘዉ ሕዝብ ብድር ከሚፈልገዉ ከግማሽ ያነሰ መሆኑን የሐገሪቱ የአነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ማሕብር ኃላፊዎች አስታወቁ።ማሕበሩ በየሁለት ዓመቱ አንዴ የሚያደርገዉ ጉባኤ ባሕርዳር ዉስጥ ሲጀመር የማሕበሩ መሪዎች እንዳሉት ብድር የሚያገኘዉ ሕዝብ ብድር ከሚጠይቀዉ 40 በመቶዉ ብቻ ነዉ።በትግራይ፣በአማራና በአፋር ክልሎች በሚደረገዉ ጦርነት ግምቱ በዉል ያልታወቀ የተቋማቱ ሐብትና ንብረት ወድሟል።ባለስልጣናቱ አክለዉ እንዳሉት ጦርነቱና ጦርነቱ ያሳደረዉ ጫና ወትሮም ለአብዛኛዉ ፈላጊ ያልተዳረሰዉን አገልግሎትና የምጣኔ ሐብት እንቅስቃሴ በእጅጉ ጎድቶታል።
ዓለምነዉ መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ