የብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት በተስፋ ውስጥ የሚታይ ስጋት

በብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት የተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ስራ ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል። የክልል መስተዳድሩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች በተለያዩ ከተሞች ተከፋፍለው ስራ መጀመራቸው ለነዋሪው መልካም ነገር ይዘው የመምጣታቸውን ያህል አስተዳደራዊ ቅሬታም ይሰማባቸዋል።
በብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት የተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ስራ ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል። የክልል መስተዳድሩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች በተለያዩ ከተሞች ተከፋፍለው ስራ መጀመራቸው ለነዋሪው መልካም ነገር ይዘው የመምጣታቸውን ያህል አስተዳደራዊ ቅሬታም ይሰማባቸዋል። በተለያዩ ብሔረሰቦች የተዋቀረው ክልሉ ባለስልጣናት በሚያሳዩት ወገንተኝነት ከተሞች ተያይዘው እንዳያድጉ ያደርግ ይሆን የሚል ስጋት ደቅኖባቸዋል። በክልሉ ሶስት ከተሞች ነዋሪዎችን ያነጋገረው ታምራት ዲንሳ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል።
በርካታ የክልላዊ አስተዳደር ጽ/ቤቶች መቀመጫ ከተሞች በመሰየም በኢትዮጵያ የክልል መስተዳድሮች ታሪክ የመጀመሪያው የሆነው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በተከተለው አሰራር አራት ከተሞችን የአንድ ክልል ዋና ከተማ አድርጎ ከሰየመ ወራት ተቆጥረዋል። አዲሱ የብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት ቀደም ሲል የከተሞችን በጋራ የመልማት ፍላጎት ለመመለስ ይነሱ ለነበሩ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት የመሞከሩን ያህል በክልሉ ባለስልጣናት መካከል አካባቢያዊ ክፍፍል መፈጠሩ እና አስተዳደራዊ ጥያቄዎች እንዳሉ ዶይቼ ቬለ ከነዋሪዎች ጠይቆ ተረድቷል።
መምህር አበበ አስፋው የቦንጋ ከተማ ነዋሪ ናቸው በክልሉ የብዝኃ ከተሞች ተግባራዊ መደረግ ከተሞች እርስ በእርስ እየተጓተቱ እንዳያድጉ ማድረጉን እና ከፍላጎታቸው በተቃራኒ ስለመቆሙ ይናገራሉ።
የክልሉ ባለስልጣናት ክፍፍል መፍጠራቸውን የሚገልጹት መምህር አበበ ከተሞችን ከመንግስታዊ መቀመጫነት ባሻገር ሌላ የከተማ ዕድገት ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ ቢተገበር ለከተሞች ዕድገት የተሻለ አማራጭ ይዞ ሊመጣ ይችላል ባይ ናቸው።
የሚዛን ከተማ ነዋሪ የሆኑት እና በእርሻ እና ሆቴል መዋእለ ንዋይ የተሰማሩት አቶ አብረሃም አዘረፈኝ እንደሚሉት ክልሉ ራሱን ችሎ ከመዋቀሩ አስቀድሞ በደቡብ ክልል ውስጥ ሳሉ የክልሉ ነዋሪዎችም ሆኑ መንግስት በአንድ ከተማ ላይ ብቻ ያፈሱ የነበረውን መዋእለ ንዋይ ለሌሎቹም ማዳረስ አስችሏል።
ነገር ግን የብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት አሁንም ቢሆን ህዝቡ ሲያነሳ የነበረውን ጥያቄ በዘላቂነትት የሚፈታ አይደለም የሚሉት አቶ አብረሃም ሕገ መንግስታዊ መልስ የሚሻ ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልጋል ባይ ናቸው። ዞኖች ራሳቸውን ችለው ክልል መሆን እንደሚገባቸው በመጠቆም።
የብዝኃ ከተሞች ወይም ከተሞችን በክላስተር በመከፋፈል በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ዞኖችን የዋና ከተማነት ዕድል እንዲያገኙ በማስቻል ረገድ የተወሰደው ርምጃ አሁንም ድረስ መፍትሄ የሚሻ አሉታዊ ተግዳሮት ገጥሞታል የሚሉት ነዋሪዎቹ በተለይ በስብሰባ ስም ባለስልጣናት ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው በመጓጓዝ ለህዝቡ አስተዳደራዊ ስራዎችን በአግባቡ ከመስጠት አንጻር አሁንም ጥያቄ ይነሳባቸዋል።
የዳውሮ ታርጫ ከተማ ነዋሪው አቶ ታረቀኝ ተሰማም ይህንኑ ሃሳብ ይጋራሉ።
በክልሉ የብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት አስተዳደራዊ ሥራዎችን በማቀላጠፍም ይሁን እስካሁን ባለው ሂደት ለከተሞች ዕድገት ያበረከተውን አስተዋጽዖ በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን የክልሉን ከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ የማታለም ቸኮልን በስልክ ጠይቀናቸው ነበር። ነገር ግን የብዝኃ ከተሞች አደረጃጀት ተግባርን ለመገምገም ገና በሂደት ላይ በመሆኑ እና በተለይ ነዋሪዎች በቅሬታ ያሰነሷቸውን አንኳር ጉዳዮች ለመመለስ መረጃ ማጠናቀር እንደሚፈልጉ ነግረውናል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባለፈው ሐምሌ 2014 ዓ/ም ባጸደቀው የብዝኃ ከተሞች ማቋቋሚያ ደንብ ቦንጋ ፣ ታርጫ፣ሚዛን እና የቴፒ ከተሞች እኩል ደረጃ ያላቸው የክልሉ ዋና ከተሞች እንደሚሆኑ ይደነግጋል። የቦንጋ ከተማ የፖለቲካ እና የርዕሰ መስተዳድሩ መቀመጫ፣ ተርጫ የክልሉ ምክር ቤት መቀመጫ፣ ሚዛን አማን የዳኝነት አካል መቀመጫ እንዲሁም ቴፒ የብሔረሰቦች ምክር ቤት መቀመጫ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
ታምራት ዲንሳ
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