 የብስክሌት አገልግሎት መዳከምና ዳግም ትንሣኤ በባሕር ዳር | ስፖርት | DW | 22.02.2022

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ስፖርት

የብስክሌት አገልግሎት መዳከምና ዳግም ትንሣኤ በባሕር ዳር

ባሕር ዳር ላይ ከዚህ ቀደም የነበረው ቀርቶ ለብስክሌት ስፖርት እና የመጓጓዣ አገልግሎት መዳከም የብስክሌት ስፖርቱ ክልብ አለመታቀፉ እና ሌሎች የመጓጓዣ አገልግሎት ሰጪ አማራጮች በከተማው በመበራከታቸው ምክንያት እንደሆነ የሚናገሩ አሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:20

ብስክሌት እና ባሕር ዳር

በባሕር ዳር ከተማ እየተዳከመ የመጣውን የብስክሌት ስፖርት እና የመጓጓዣ አገልግሎት እንደገና ለማስጀመር የሚያስችል የብስክሌት ፌስቲቫል እና ውድድር በባሕር ዳር ተካሂዷል። ለብስክሌት ስፖርት እና የመጓጓዣ አገልግሎት መዳከም የብስክሌት ስፖርቱ ክልብ አለመታቀፉ እና ሌሎች የመጓጓዣ አገልግሎት ሰጪ አማራጮች በከተማው መበራከታቸው አንዱ ምክንያት እንደሆነ የሚናገሩ አሉ።

አሁን ስፖርቱንም ሆነ የብስክሌት መጓጓዣን ወደከተማዋ ለመመለስ የሚደረገውን ጥረት ያደነቁት በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ መምህር ዶ/ር ዘመኑ ተሸመ መንግሥትም ኅብረተሰቡ ከብስክሌት እየራቀ የመጣው የታክሲዎች እና ሌሎች የመጓጓዣ አገልግሎቶች መበራከታቸውን ተከትሎ ተጠቃሚው አደጋን ከመፍራቱ ጋር እንደሚያያዝ ይናገራሉ። ባለፈው እሁድ በተዘጋጀው የብስክሌት ፌስቲቫል ላይ የ30 ኪሎ ሜትር የወንዶችና የ20 ኪሎ ሜትር የሴቶች የብስክሌት ውድድሮች ተካሂደዋል፣ ለአሸናፊዎቹም የምስክር ወረቀት ተስጥቷል።
ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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ብስክሌት እና ባሕር ዳር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ባለሁለት እግር ተሽከርካሪዎች 05.01.2022

ጀርመን ውስጥ የተለያዩ የህዝብና የግል መጓጓዣ አማራጮች አሉ። ሰዎችንና ምርቶችን የሚያጓጉዙ ፈጣን ባቡርች፣ የከተማ ቀላል ባቡሮች ፣ አውቶብሶች፣ የተለያዩ አይነት ብስክሌቶች እና ሌሎች አገልግሎት ላይ ይውላሉ። አሁን አሁን ደግሞ የብስክሌት ቅርጽ ኖሯቸው ቆመው የሚነዱ ባለሁለት እግር በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካርዎች እየተዘወተሩ ነው። 

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የአባ መንገሻ ገነሜ የህዝብ ቤተመጽሐፍት አገልግሎት መዳከሙ 10.09.2020

ተጠቃሚዎቹ አዳዲስ መጽሐፍትን ማግኘት አልቻሉም:: የቤተመጽሐፍቱ ኃላፊዎቹ ደግሞ ለመጽሐፍት ቤቱ አግልግሎት መዳከም የገንዘብ እጥረት ዋናው ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ።እንዲያውም አፋጣኝ መፍትሔ ካልተገኘ አገልግሎቱ ሊቋረጥ እንደሚችል  አስጠንቅቀዋል::

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የሚያዝያ 5 ቀን፤ 2012 ዓ.ም ስፖርት ዘገባ 13.04.2020

በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ወቅት ከኮሮና ተሐዋሲ ራስን ለመጠበቅ ስለሚደረጉ ጥንቃቄዎች በስፋት እናወሳለን። ተጨማሪ የስፖርት ዘገባዎችም ይኖሩናል።