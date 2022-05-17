 የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ አረፉ | ዓለም | DW | 08.09.2022

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ዓለም

የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ አረፉ

የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ በ96 ዓመታቸው ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩት ንግሥቲቱ ዛሬ ያረፉት ባልሞራል በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው።

Queen Elizabeth II mit Krone

የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ በ96 ዓመታቸው ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩት ንግሥቲቱ ዛሬ ያረፉት ስኮትላንድ ባልሞራል በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው።  የ96 ዓመቷ ንግሥተ-ነገሥት ኅልፈተ ዜናን ይፋ  ያደረገው የባኪንግሀም ቤተመንግሥት፦«ንግሥቲቱ ዛሬ ከሰአት ባልሞራል ውስጥ በሰላም አርፈዋል» ሲል ጽፏል። ንግሥቲቱ ያረፉት በሕክምና ክትትል ሥር መሆናቸው ከተገለጸ ከሰዓታት በኋላ ነው። የንጉሣዉያን ቤተሰብ አባላት ንግሥቲቱ በህክምና ክትትል ሲያደርጉበት ወደነበረው እና ስኮትላንድ ግዛት ውስጥ ወደ ሚገኘው ባልሞራል ቤተመንግስት መድረሳቸውም ተዘግቧል።

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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ፕሬዝዳንት ሼክ ካሊፋ ቢን ዛይድ አረፉ 17.05.2022

የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ የረዥም ጊዜ ፕሬዝዳንት፣ ሼክ ካሊፋ ቢን ዛይድ፣ በ73 ዓመታቸው ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። "ፕሬዝዳንት፣ ሼክ ካሊፋ ቢን ዛይድ፣ ለትዉልድ ሃገራቸዉ የእድገት ጉዞ መሰረት ነበሩ በመሞታቸዉ አዝነናል ይላል። መግለጫዉ ሼክ ካሊፋ በምን ህመም እንደሞቱ ግን የገለፀዉ ነገር የለም።

Archbishop Desmond Tutu gives a press briefing during the Commonwealth Local Government Forum conference in Aberdeen, Thursday March 17, 2005. Maurice Mcdonald +++(c) dpa - Report+++

ደቡብ አፍሪካዊው የጸረ አፓርታይድ ታጋይ ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ አረፉ 26.12.2021

የደቡብ አፍሪካው ጸረ አፓርታይድ ታጋይ እና የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ ዜና እረፍት ከተሰማ በኋላ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎሳ ባወጡት መግለጫ "ዴዝሞድ ቱቱ አቻ የሌላቸው አርበኛ" ነበሩ ሲሉ አወድሰዋቸዋል። የቲቤት መንፈሳዊ መሪ ዳላይ ላማ "ቆራጥ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች" ሲሉ ደቡብ አፍሪካዊውን ሊቀ ጳጳስ ገልጸዋቸዋል

Sultan Hanfare Ali Mirah passed away. Sultan Hanfare Ali Mirah who served his country as President of the Afar Region and as Ambassador to Kuwait, until his exile.

የአፋር ህዝብ መሪ የሆኑት ሱልጣን ሀንፍሬ አሊሚራህ አረፉ 20.09.2020

የአፋር ህዝብ መሪ  ሱልጣን ሀንፍሬ አሊሚራህ አረፉ፡፡ የአፋር ሱልጣን ሀንፍሬ አሊሚራህ ባደረባቸው የሳንባ ምች ህመም በአዲስ አበባ ሲልክ ሮድ እና ሃሌሉያ ሆስፒታሎች ለ17 ቀናት ያህል የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ነው ትናንት ሌሊቱን 9፡30 ገደማ በ71 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተሰማው።