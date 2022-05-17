የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ አረፉ

የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ በ96 ዓመታቸው ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩት ንግሥቲቱ ዛሬ ያረፉት ባልሞራል በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው።
የብሪታንያ ንግሥት ግርማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ በ96 ዓመታቸው ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩት ንግሥቲቱ ዛሬ ያረፉት ስኮትላንድ ባልሞራል በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው። የ96 ዓመቷ ንግሥተ-ነገሥት ኅልፈተ ዜናን ይፋ ያደረገው የባኪንግሀም ቤተመንግሥት፦«ንግሥቲቱ ዛሬ ከሰአት ባልሞራል ውስጥ በሰላም አርፈዋል» ሲል ጽፏል። ንግሥቲቱ ያረፉት በሕክምና ክትትል ሥር መሆናቸው ከተገለጸ ከሰዓታት በኋላ ነው። የንጉሣዉያን ቤተሰብ አባላት ንግሥቲቱ በህክምና ክትትል ሲያደርጉበት ወደነበረው እና ስኮትላንድ ግዛት ውስጥ ወደ ሚገኘው ባልሞራል ቤተመንግስት መድረሳቸውም ተዘግቧል።
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