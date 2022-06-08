 የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሥልጣን መልቀቅ | ዓለም | DW | 07.07.2022

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ዓለም

የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሥልጣን መልቀቅ

ተደጋጋሚ የሕግ ጥሰት ቅሌት ፈጽመዋል በሚል በዜጎች ከፍተኛ ተቃውሞ ሲቀርብባቸው የሰነበረው የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በዛሬው ዕለት ከፓርቲያቸው ኃላፊነት በገዛ ፈቃዳቸው ተነሱ። ከፓርቲያቸው መሪነት መነሳታቸውም በሀገራዊ ሥልጣናቸው ለመቀጠል አያስችላቸውም።

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ቦሪስ ጆንሰን

ተደጋጋሚ የሕግ ጥሰት ቅሌት ፈጽመዋል በሚል በዜጎች ከፍተኛ ተቃውሞ ሲቀርብባቸው የሰነበረው የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በዛሬው ዕለት ከፓርቲያቸው ኃላፊነት በገዛ ፈቃዳቸው ተነሱ። በተለይ በኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ምክንያት በሰዎች ላይ የእንቅስቃሴ ገደብ በተጣለበት ወቅት ቦሪስ ጆንሰን በጽሕፈት ቤታቸው በድግስ ሲዝናኑ መሰንበታቸው ይፋ ቢወጣም እሳቸው በመካዳቸው የነበራቸውን አመኔታ አሳጥቷቸዋል። ከፓርቲያቸው መሪነት መነሳታቸውም በሀገራዊ ሥልጣናቸው ለመቀጠል አያስችላቸውም።

 ነጋሽ መሐመድ/ድልነሳ ጌታነህን

ሸዋዬ ለገሠ

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ቦሪስ ጆንሰን  

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