የብሔር ብሔረሰቦች ቀን፣ ሀገራዊ አንድነት እና ፈተናው
የፌደሬሽን ምክር ቤት በየዓመቱ የሚያከብረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የበዓሉ አክባሪዎች "ለረጅም ዘመናት ይዘውት የቆዩትን አብሮነት እንዲያፀኑ ፣ ከልዩነት ይልቅ አንድነትን እንዲያጎለብቱ አግዟል" ሲሉ የምክር ቤቱ አፈ አገኘሁ ተሻገር ዛሬ ተናግረዋል። ይህ ምን ያህል ተጨባጭ እውነታ ነው ? የሚለው የብዙዎች ጥያቄ መሆኑን በመጥቀስ አፈ ጉባኤው በሰጡት መግለጫ ላይ ልናቀርብ የነበረው ጥያቄ ለጋዜጠኞች የመጠየቅ እድል በመነፈጉ ለዚህ ዘገባ ምላሻቸው ሊካተት አልቻለም። የብሔር ብሄረሰቦች ቀን
የፌደራሽን ምክር ቤትን ሥልጣንና ተግባር በሚደነግገው የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 4 ስር "በሕገ መንግሥቱ የተደነገገው የሕዝቦች እኩልነት እና በሕዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት ሥር እንዲሰድና እንዲዳብር ያደርጋል" የሚለው ድንጋጌ ምን ያህል ተግባራዊ ሆኗል የሚለውን የጠየቅናቸው የሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች የሕግ ባለሙያው አቶ አሮን ደጎል "አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶት ፣ የሰላም ማጣት፣ ሌሎችም ችግሮች እየተባባሱ ይህ ፌዴራላዊ ሥርዓት ያመጣብን ችግር ነው እስከሚባልበት ድረጃ ድረስ አድርሶናል" ሲሉ ችግሮች መኖራቸውን ጠቅሰው ለመፍትሔው የፖለቲካ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ብለዋል። የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ለ18 ኛ ጊዜ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ይደረጋል ስላሉት የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አከባበር ዛሬ በሰጡት መግለጫ ክብረ በዓሉ "ኢትዮጵያ ከመበታተን መሰባሰብ ፣ ከመገፋፋት መደጋገፍ እንዲሁም ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲኖር ጥረት የሚደረግበት" መሆኑን ይጠቅሳል።
የሕገ መንግሥት ጉዳዮች ላይ በላቀ የሚያተኩሩት የሕግ ባለሙያው አቶ አሮን ደጎል "ፌዴራላዊ ሥርዓት ሁለት ፍላጎቶችን አመዛዝኖ፣ ግንኙነታቸውን ጠብቀው ሀገር እንደ ሀገር፣ ሕዝብም እንደ ሕዝብ እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው" ካሉ በኋላ ከሕግ ድንጋጌዎች እንፃር አንድነትን ማስረጽ ያለበት ዋናው የፌዴራል ተቋም የፌደሬሽን ምክር ቤት መሆኑን አውስተዋል። በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት የፌደራሽን ምክር ቤትን ሥልጣንና ተግባር በሚደነግገው አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 4 ስር "በሕገ መንግሥቱ የተደነገገው የሕዝቦች እኩልነት እና በሕዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት ሥር እንዲሰድና እንዲዳብር ያደርጋል" ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ የዜጎች አንድነት፣ መደጋገፍ ፣ መተባበር እየተሸረሸረ ስላመሆኑ በየ እለቱ ይነገራል። የእኔ ብሔር፣ የእኔ ሃይማኖት የሚሉ ፍላጎቶች እና የቡድን ማንነቶች አንዱ ሌላውን ለማጥቃት፣ ለማፈናቀል ለመጉዳት ምክንያት ሲሆኑም ታይቷል።12ኛዉ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
ለመሆኑ ፌደሬሽን ምክር ቤት በየዓመቱ የብሔር ብሔረሰቦች በሚል ሰፊ በዓል ከማክበር ባለፈ ኢትዮጵያ ውስጥ "አንድነት ሥር እንዲሰድ" የተሰጠውን ኃላፊነት በተግባር ምን ያህል ተፈፃሚ አድርጓል የሚለውን የሕግ ባለሙያውን አቶ አሮንን ጠይቀናቸዋል። በተሳሳተ ትርክት ምክንያቶች የመጡ እና የፌዴራሊዝም ሥርዓት በባህሪው የሚያመጣው ያሏቸውን ችግሮች በማሳያነት የጠቀሱት የሕግ ባለሙያው አሉ ያሏቸውን ችግሮች ለመፍታት ከመንግሥት "የፖለቲካ ቁርጠኝነት" ያስፈልጋል። የፌደሬሽን ምክር ቤት የመንግሥት አወቃቀርን በሚደነግገው የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 48 የክልሎችን ወሰን በሚመለከት ጥያቄ ሲነሳ ምላሽ የመስጠት ስልጣን የተሰጠው አካል ነው። የሕግ ባለሙያው አቶ አሮን ጉዳዩ "በጥንቃቄ መታየት ያለበት" ቢሆንም ምክር ቤቱ ከዚህ በፊት ባልተደረገ መልኩ ብበተለይ ለሲዳማ ክልል ምላሽ ከመስጠት አንፃር በጎ መሆኑን ጠቅሰዋል።9 ኛዉ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በኢትዮጵያ
በሌላ በኩል አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ዛሬ በሰጡት መግለጫ በትግራይ እና በአማራ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች ላይ መንግሥት ውጥን ስለያዘበት ሕዝበ ውሳኔ የማድረግ እቅድ እንዲሁም ፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ከማክበር በዘለለ ሀገራዊ አንድነት የተጋረጠበትን አደጋ በተመለከተ ምላሽ እንዲሰጡ ጥያቄ ለማቅረብ ጥረት ብናደርግም የጋዜጠኞች የመጠየቅ መብት በመነፈጉ ምላሻቸውን መስማት አልቻልንም።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ