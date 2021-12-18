የብሔር ብሄረሰቦች ቀን

የዘንድሮዉ በዓል የሚከበረዉ አንድ ዓመት ባለፈዉ ጦርነት በሺሕ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያን መገደል፣ሴቶች መደፈርና ሚሊዮኖች መፈናቀላቸዉ በሚዘገብበት ወቅት ነዉ
የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ዛሬ ድሬዳዋ ከተማ ዉስጥ እየተከበረ ነዉ። “ወንድማማችነት ለሕብረ ብሔራዊ አንድነት” በሚል መሪ ቃል የሚከበረዉን በዓል በይፋ የከፈቱት ፕሬዝደንት ሳሕለወርቅ ዘዉዴ ናቸዉ።ፕሬዝደንቷ ለታዳሚዎች ባደረጉት ንግግር ዘላቂ ሰላም ለማስፈን «እዉነተኛና አካታች» ያሉት ዉይይት መደረግ አለበት ብለዋል።የዘንድሮዉ በዓል የሚከበረዉ አንድ ዓመት ባለፈዉ ጦርነት በሺሕ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያን መገደል፣ሴቶች መደፈርና ሚሊዮኖች መፈናቀላቸዉ በሚዘገብበት ወቅት ነዉ።ፕሬዝደንት ሳሕለወርቅ በድሬዳዋዉ ድግስ ላይ የጦርነቱን መነሻ «ሐገር ለማፍረስ እና አንድነትን ለመናድ የተደረገ ሙከራ ብለዉታል።
መሳይ ተክሉ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
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