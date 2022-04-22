 የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 22.04.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ

የፌዴራል እና የክልል የፀጥታ ኃይሎችን ያጣመረ ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ የሚተገበር ሕግ የማስከበር ርምጃ እንደሚወሰድ መንግሥት ተናገረ። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሠ ቱሉ በመንግሥት ይወሰዳል የተባለው ርምጃ «ሁሉን ባቀፈ መልኩ የሚከወን የተቀናጀ እና የተደራጀ» ነው ብለዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:58

«ተገቢው ርምጃ ይወሰዳል»

የፌዴራል እና የክልል የፀጥታ ኃይሎችን ያጣመረ ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ የሚተገበር ሕግ የማስከበር ርምጃ እንደሚወሰድ መንግሥት ተናገረ። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የኢትዮጵያን ወቅታዊ የፀጥታ እና ደኅንነት ሁኔታ አስመልክቶ ከተወያየ በኋላ ዛሬ ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ ለዶይቼ ቬለ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሠ ቱሉ በመንግሥት ይወሰዳል የተባለው ርምጃ «ሁሉን ባቀፈ መልኩ የሚከወን የተቀናጀ እና የተደራጀ» ነው ብለዋል። ይህንኑ ለመፈፀም የተለየ የወጣ ሕግ ስለመኖር አለመኖሩ የተጠየቁት ሚኒስትሩ መንግሥት በሕገ ምንግሥቱ የተሰጠውን ሥልጣን ከመጠቀም በዘለለ አዲስ የተቀመጠ ሕግ አለመኖሩን ተናግረዋል። የብሔራዊ ደኅንነት ምክር ቤት፦ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ፣ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ሰላም የሚነሱ፣ የመሬት ወረራ እና ማታለል የሚፈጽሙ፣ እንቅስቃሴን የሚያውኩ፣ የልማትና የኢንቨስትመንት ተግባራትን የሚያደናቅፉ እና የኢኮኖሚ አሻጥር የሚፈጽሙ ባላቸው አካላት ላይ «ተገቢው ርምጃ ይወሰዳል» ብሏል።

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

እሸቴ በቀለ
 

Audios and videos on the topic

«ተገቢው ርምጃ ይወሰዳል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች