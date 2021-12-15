የብሔራዊ ባንክ ክልከላውን አንስቷል፤ በምን ይካካስ ?

የብሄራዊ ባንክ ርምጃ፤ ክልከላው እና ክልከላውን ማንሳቱ በምጣኔ ሀብት ባለሞያዎች የተለያየ አስተያየት እየተሰጠበት ይገኛል። የብድር ክልከላው በሀገሪቱ ላይ ብርቱ ምጣኔ ኃብታዊ ድቀት አስከትሏል የሚሉ እና የለም ጉዳት ነበረው፤ ነገር ግን ሀገር የማትረፍ ርምጃ ነው የተወሰደ የሚሉ ሃሳቦች እየተንጸባረቁ ነው።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በባንኮች ላይ ጥሎ የነበረውን የብድር ክልከላ ማንሳቱን ያስታወቀው ባለፈው ሳምንት ነበር። ብሄራዊ ባንክ ለአራት ወራት ያህል በባንኮች ላይ ጥሎ የቆየው የብድር አቅርቦት ክልከላው «የምጣኔ ኃብት አሻጥር»ን ለመከላከል እንደሆነ ዐስታውቆ ነበር። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በዛሬው ከኤኮኖሚው ዓለም ዝግጅታችን የብሔራዊ ባንክ ጥሎ የነበረውን ከወራት በኋላ ማንሳቱን ያስታወቀው የባንኮች የብድር አቅርቦት ክልከላ አንድምታውን ለአፍታ እንቃኛለን መልካም ቆይታ።
ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በአፍሪቃ ደረጃ የመወዳደር አቅም እየገነቡ ስለመምጣታቸው የሚነገርላቸው የኢትዮጵያ የንግድ ባንኮች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ባለው ጦርነት ብርቱ ኤኮኖሚያዊ ጉዳት ካስከተለባቸው መስኮች ተጠቃሽ ሆነዋል።
ባንኮቹ ለወትሮ ከደንበኞቻቸው የሚሰበስቡትን ተቀማጭ ገንዘብ ለግለሰቦች እና ተቋማት በማበደር የሚያገኙት ትርፍ ከሚያገኙት አጠቃላይ ሀብት ከፍተኛ የሚባለውን እንደሚሸፍን መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል እየተደረገ ያለው ጦርነት እና እርሱን ተከትሎ የተፈጠረ አለመረጋጋት የውጭ ምንዛሪ እጥረት አስከትሎ ተከታታይ የዋጋ ግሽበት እና የኑሮ ውድነት አስከትሏል። በተለይም የምዕራባውያን ለጋሽ ሃገራት የፋይናንስ ድጋፍ መቋረጥ የሀገሪቱን ኤኮኖሚ እንዳንኮታኮተ የመስኩ ባለሞያዎች ይናገራሉ። በተለያዩ መንገዶች ወደ ሃገር ቤት የሚላኩ የውጭ ምንዛሪዎችም ቢሆኑ በሕገ ወጦች እጅ በመውደቃቸው እና ለሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር በር መክፈቱ በሀገሪቱ ላይ ብርቱ ጉዳት አድርሷል፤ ይህ በእንዲህ እያለ ነው እንግዲህ በጥቁር ገበያና በመደበኛ የባንኮች የውጭ ምንዛሪ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት መስፋቱን ተከትሎ እንዲሁም ሌሎች ኤኮኖሚያዊ አሻጥሮችን ለመከላከል የብሄራዊ ባንክ የብድር ክልከላውን ያኖረው፤ እንዲሁም ከወራት ቆይታ በኋላ የተነሳው።
የብሄራዊ ባንክ ርምጃ፤ ክልከላው እና ክልከላውን ማንሳቱ በምጣኔ ሀብት ባለሞያዎች የተለያየ አስተያየት እየተሰጠበት ይገኛል። የብድር ክልከላው በሀገሪቱ ላይ ብርቱ ምጣኔ ሃብታዊ ድቀት አስከትሏል የሚሉ እና የለም ጉዳት ነበረው ነገር ግን ሀገር የማትረፍ ርምጃ ነው የተወሰደ የሚሉ ሃሳቦች እየተንጸባረቁ ነው። በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የኤኮኖሚክስ መምህር አቶ ፋሲል ጣሰው ርምጃው በአበዳሪ ባንኮች ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ እንዲሁም ተበዳሪ ግለሰቦች እና ተቋማት ደግሞ ብድር ወስደው በኤኮኖሚው ውስጥ ማፍሰስ የነበረባቸውን መዋዕለ ነዋይ በማስቀረት ጉዳት አድርሷል ይላሉ።
በኩዌት ኢንስቲትዩት ፎር ሳይንቲፊክ ሪሰርች የምጣኔ ኃብት አጥኚ የሆኑት ዶ/ር አየለ ገላን በበኩላቸው በሀገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት የገንዘብ ዝውውሩን ለመቆጣጠር በማለም የተወሰደው ርምጃ ተገቢነት ላይ ጥያቄ ያነሳሉ ።
የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ አቶ ፋሲል ጣሰው ግን የዶክተር አየለን ሀሳብ በተለየ መንገድ ይመለከቱታል። የብሔራዊ ባንክ ርምጃ ምንም እንኳ በኤኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስም «ከመንግስት በተቃራኒ የቆሙ» ያሏቸው ግለሰቦች አማጺዎችን በገንዘብ ለመደገፍ ከፍተኛ መዋዕለ ነዋይ እንዳያንቀሳቅሱ ብሎም የከፋ ጉዳት ሀገር ላይ እንዳይደርስ እገዛ እንደነበረው ያስረዳሉ።
ከዓመት በላይ ያስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መልኩን እየቀያየረ አሁንም ቀጥሏል።
መቼ እና እንዴት እንደሚቋጭ ከወዲሁ መገመት አዳጋች ነው። የማይታበለው ግን ጦርነት እስካለ ድረስ ኤኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽዕኖ ስለመቀ ጠሉ ነው። ዶ/ር አየለ እንደሚሉት በጦርነት ውስጥ ያለች ሀገር የባንኮችን እንቅስቃሴ በመገደብ ኤኮኖሚዋን መታደግ እንደማትችል ነው። ይልቁኑ ሰፋ ያሉ እና ሌሎች የመዋዕለ ነዋዩን ፍሰት የሚያሳልጡ መርኃ ግብሮች ተግባራዊ በማድረግ ጦርነቱ የሚበላውን ሀብት ለማካካስ ይጠቅማል ባይ ናቸው።
ነሐሴ ወር ላይ በብሔራዊ ባንክ ተላልፎ የነበረው የብድር ክልከላ ባንኮች ሕንጻ፣ መሬትና ቤቶችን መያዣ በማድረግ የሚሰጡ ብድሮችን በጊዜያዊነት እንዲያቆሙ ያዘዘ እንደነበር ዘገባዎች ያመለክታሉ። ብሄራዊ ባንክ ክልከላውን ሲያነሳ ክልከላውን ለማንሳቱ በምክንያትነት የጠቀሰው ነገር አልነበረም።
የብድር ክልከላ ርምጃው ሀገሪቱ ከእነዚሁ ባንኮች በዓመት ከምታገኘው ገቢ የአራት ወራት እንዳሳጣት የሚገልጹት ባለሞያዎቹ በርምጃው ምክንያት የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት መወሰደድ ስለሚገባቸው ርምጃዎች የሚያነሷቸውምክረ ሃሳቦች አሉ።
መንግስት ባንኮች ከግዙፍ ተበዳሪዎች በተጨማሪ አርሶአደሩን ጨምሮ በዝቅተኛ እርከን ላይ የሚገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎች የብድር ተጠቃሚ በማድረግ የተፈጠረውን ክፍተት መሙላት እንደሚቻል የኤኮኖሚ ተመራማሪው ዶ/ር አየለ ምክራቸውን ይለግሳሉ።
አቶ ፋሲል ጣሰውም ይህንኑ የሚያጠናክር ሃሳብ ያቀርባሉ። ባንኮች የተሻሻሉ ሃሳቦች የተካተቱባቸውን አዳዲስ ፕሮጀክቶች በመንደፍ የተፈጠረውን ክፍተት ሊያካክሱ ይገባል ይላሉ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዕዳ በመጠናቀቅ ላይ ባለው የጎርጎርሳውያኑ 2021 ዓ.ም 60 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ ደግሞ ከጠቅላላ የሀገሪቱ ምርት 70 በመቶ እንደሚሸፍን ነው የሚነገረው። ይህ በእንዲህ እያለ ደግሞ የአፍሪቃ ሀገራት ዓመታዊ የምጣኔ ሀብት መረጃ ያወጣው የአፍሪቃ የልማት ባንክ መረጃ እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያን በመጠናቀቅ ላይ ባለው የጎርጎርሳውያኑ 2021 ዓ.ም 2 በመቶ የኤኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን በድረ ገጹ ላይ አስፍሯል። በቀጣዩ ዓመት በሀገሪቱ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ መረጋጋት የሚያሳይ ከሆነ 8 በመቶ ኤኮኖሚያዊ ዕድገት ማስመዝገብ እንደምትችል መረጃው ጠቁሟል።
ታምራት ዲንሳ
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