 የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ቃለ መጠይቅ | ኢትዮጵያ | DW | 14.06.2022

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ኢትዮጵያ

የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ቃለ መጠይቅ

በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያለማሰለስ የሚሰማው የጥቃት፣ የግጭት ጦርነት ዜና የኅብረተሰቡን የደህንነት እና ጸጥታ ይዞታ ስጋት ላይ እንደጣለው የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። ለዚህም መፍትሄ ያመጣል በሚል የብዙሃኑ ዓይን እና ጆሮ በመንግሥት ይሁንታ በቅርቡ በተቋቋመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ላይ አርፏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 29:23

ተስፋ የተጣለበት የምክክር ኮሚሽን

ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔራዊ ደረጃ የምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ ሦስት ወራት አለፈው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያለማሰለስ የሚሰማው የጥቃት፣ የግጭት ጦርነት ዜና የኅብረተሰቡን የደህንነት እና ጸጥታ ይዞታ ስጋት ላይ እንደጣለው የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። ለዚህም መፍትሄ ያመጣል በሚል የብዙሃኑ ዓይን እና ጆሮ በመንግሥት ይሁንታ በቅርቡ በተቋቋመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ላይ አርፏል። ኮሚሽኑ ምን እየሠራ ነው? ለአጣዳፊው የሀገሪቱ የጸጥታ ችግር መፍትሄ በቅርቡ ይገኝ ይሆን? ሸዋዬ ለገሠ ከብሔራዊ ደረጃ የምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጋር ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ አካሂዳለች። ሙሉውን ቃለመጠይቅ ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።

ሸዋዬ ለገሠ

ልደት አበበ

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ተስፋ የተጣለበት የምክክር ኮሚሽን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ጀመረ

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ጀመረ 25.03.2022

ሁሉም ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ምክክር እንዲዘጋጅ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ  ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ዛሬ ኮሚሽኑ በይፋ ስራውን መጀመሩን ባሳወቀበት ስነ ስርዓት ላይ  ባሰሙት ንግግር የትምህርት ደረጃ እድሜና ጾታ ሳይለይ ሁሉም ኢትዮጵያ ለብሔራዊ ምክክር እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል።

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቀረበ

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቀረበ 26.04.2022

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሕግ ከተቋቋመ አራት ወራት ገደማ ተቆጠሩ። ለኢትዮጵያ ሥር የሰደዱ ችግሮች መፍትሔ የማፈላለግ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም የሚመሩ ኮሚሽነሮች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሾሙ ሶስት ወራት አልፈዋል። የኮሚሽኑ ኃላፊዎች እስከ ዛሬ ያከናወኗቸውን ሥራዎች እና የገጠሟቸውን ፈተናዎች በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል።

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ 21.02.2022

አሥራ አንዱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ዛሬ በተደረገው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ፀደቀ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢዎችና አባላት ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት እና የሥራ ልምድ ያላቸው መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል።