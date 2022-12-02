የብልፅግና ፓርቲ ስልጠና

የብልፅግና ፓርቲ አመራሮች በሁሉም ክልሎች የሀሳብ አንድነት ያመጣል ያሉትን ውይይትና ስልጠና ማካሄድ ጀምረዋል፣ የአማራ ክልል ብልፅግና ርጺ ት/ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶ/ር ጋሻው አወቀ መድረኩን ትናንት ከሰዓት በኋላ ሲከፍቱ እንዳሉት ተመሳሳይ መድረኮች በሁሉም ክልሎች እየተካሄደ ነው፡፡
በኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ብልፅግና ባለስልጣናት መካከል የክህሎት፣ የመቀራረብና የአስተሳሰብ አንድነት ያመጣል የተባለ ስልጠናና ውይይት በሁሉም ክልሎች እየተካሄደ እንደሆነ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ።የባህር ዳሩን መድረክ የሚመሩት የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ግዛውና የኦሮሚያ ክልል ብልፅግና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶ/ር ቢቂላ በሪሶ ናቸው፡፡
የብልፅግና ፓርቲ አመራሮች በሁሉም ክልሎች የሀሳብ አንድነት ያመጣል ያሉትን ውይይትና ስልጠና ማካሄድ ጀምረዋል፣ የአማራ ክልል ብልፅግና ርጺ ት/ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶ/ር ጋሻው አወቀ መድረኩን ትናንት ከሰዓት በኋላ ሲከፍቱ እንዳሉት ተመሳሳይ መድረኮች በሁሉም ክልሎች እየተካሄደ ነው፡፡
ስልጠናው የብሔር ማንነትና አገራዊ አንድነትን ከማጠናከርና ከማስተሳሰር ባለፈ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወኪሎች በስልጠናው ይካፈላሉ፣ ጉዳያቸውንም ይወያያሉ ብለዋል፡፡
በመሆኑም ስልጠናው ሁሉንም የብልፅግና አመራር ወደ ተቀራረበ የአስተሳሰብ አንድነት ያመጣዋል ተብሏል፡፡
የአማራን ክልል ሰላም ለማደፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር ያሏቸውና “የፖለቲካ ነጋዴና ፅንፈኛ” ብለው የጠሯቸውን አካላት ከህብረተሰቡ ጋር በተደረገ ህግ የማስከበር ስራ በመሰራቱ በክልሉ ሰላም ተፈጥሯል ነው ያሉት፡፡
ይሁን አንጂ በአማራ ክልል ምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) 13 አባላት “ክልሉ ከፍተኛ የፀጥታ ችግር አለበት” በሚል ሰሞኑን በጋራ መግለጫ አውጥተው ነበር፡፡ ከ13 አንዱ እንደተናገሩት በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች “ጦርነቶች” አሉ፡፡
በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ያለውን የብልፅግና አመራሮች መድረክ የሚመሩት የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውና የኦሮሚያ ክልል ብልፅግና ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶ/ር ቢቂላ በሪሶ ናቸው፡፡ ውይይቱ እስከፊታችን አርብ የሚቀጥል ሲሆን ለጋዜጠኞች ዝግ ነው፡፡
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ