የቤኔዲክት 16 ተኛ ስርዓተ ቀብር

ለስርዓተ ቀብሩ ከቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ የትውልድ ስፍራ ከደቡብ ጀርመንዋ ባቫርያ የመጡ ምዕመናንና ሌሎችም የእምነቱ ተከታዮች ቤነዲክት አሁኑኑ «ቅዱስ» ተብለው ይሰየሙ ሲሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ጠይቀዋል።የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከርሳቸው በፊት ካረፉት አምስት የቤተ ክርስቲያኗ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሶስቱን ቅዱስ ብላ ሰይማለች።
ባለፈው ቅዳሜ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የቀድሞ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ ስርዓተ ቀብር ዛሬ በርካታ ህዝብ በተገኘበት በቫቲካን ቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራል ተካሂዷል። በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ በተካሄደው የፀሎትና የቅዳሴ ስርዓት ላይ የጀርመን መራሄ መንግሥትንና የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየርን ጨምሮ በርካታ የሀገር መሪዎችና ተወካዮች እንዲሁም የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ተገኝተዋል።በቤተክርስቲያኗ የወቅቱ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ከተመራው የፀሎትና የቅዳሴ ስርዓት በኋላ የቤኔዲክት አስራ ስደተኛ ግብዓተ መሬት በቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራል ምድር ቤት ውስጥ ተፈጽሟል። ለስርዓተ ቀብሩ ከቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ የትውልድ ስፍራ ከደቡብ ጀርመንዋ ባቫርያ የመጡ ምዕመናንና ሌሎችም የእምነቱ ተከታዮች ቤነዲክት አሁኑኑ «ቅዱስ» ተብለው ይሰየሙ ሲሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ጠይቀዋል።የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከርሳቸው በፊት ካረፉት አምስት የቤተ ክርስቲያኗ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሶስቱን ቅዱስ ብላ ሰይማለች።
ተክለእግዚ ገብረየሱስ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ