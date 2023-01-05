 የቤኔዲክት 16 ተኛ ስርዓተ ቀብር | ዓለም | DW | 05.01.2023

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ዓለም

የቤኔዲክት 16 ተኛ ስርዓተ ቀብር

ለስርዓተ ቀብሩ ከቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ የትውልድ ስፍራ ከደቡብ ጀርመንዋ ባቫርያ የመጡ ምዕመናንና ሌሎችም የእምነቱ ተከታዮች ቤነዲክት አሁኑኑ «ቅዱስ» ተብለው ይሰየሙ ሲሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ጠይቀዋል።የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከርሳቸው በፊት ካረፉት አምስት የቤተ ክርስቲያኗ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሶስቱን ቅዱስ ብላ ሰይማለች።

Vertikan | Beerdigung des ehemaligen Papstes Benedikt

ባለፈው ቅዳሜ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የቀድሞ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ  ስርዓተ ቀብር ዛሬ በርካታ ህዝብ በተገኘበት በቫቲካን ቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራል ተካሂዷል። በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ በተካሄደው የፀሎትና የቅዳሴ ስርዓት ላይ የጀርመን መራሄ መንግሥትንና የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየርን ጨምሮ በርካታ የሀገር መሪዎችና ተወካዮች እንዲሁም የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ተገኝተዋል።በቤተክርስቲያኗ የወቅቱ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ  ከተመራው የፀሎትና የቅዳሴ ስርዓት በኋላ የቤኔዲክት አስራ ስደተኛ ግብዓተ መሬት በቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራል ምድር ቤት ውስጥ ተፈጽሟል። ለስርዓተ ቀብሩ ከቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ የትውልድ ስፍራ ከደቡብ ጀርመንዋ ባቫርያ የመጡ ምዕመናንና ሌሎችም የእምነቱ ተከታዮች ቤነዲክት አሁኑኑ «ቅዱስ» ተብለው ይሰየሙ  ሲሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ጠይቀዋል።የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከርሳቸው በፊት ካረፉት አምስት የቤተ ክርስቲያኗ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሶስቱን ቅዱስ ብላ ሰይማለች።

ተክለእግዚ ገብረየሱስ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ
 

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የቤኔዲክት አስራ ስድስተኛ ስርዓተ ቀብር