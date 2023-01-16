የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ አንድ አባል ተገደሉ

የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ትናንት በአሶሳ ዞን አብራሞ በተባለ ወረዳ ውስጥ የንዑስ ቅንጫፍ ጽህፈት ቤት መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በደረሰ ጥቃት አንድ አባሉ መገደሉን ፓርቲው አስታወቀ፡፡ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ ኢስማኤል እንዳሉት ሌሎች ሰባት ሰዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል።
የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ትናንት በአሶሳ ዞን አብራሞ በተባለ ወረዳ ውስጥ የንዑስ ቅንጫፍ ጽህፈት ቤት መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በደረሰ ጥቃት አንድ አባሉ መገደሉን ፓርቲው አስታወቀ፡፡ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ ኢስማኤል እንዳሉት በሚሊሻ አባላት በተተኮሰ ጥይት ሌሎች ሰባት ሰዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል። በፓርቲው አባላት ላይ ጉዳት ያደረሱት የጸጥታ አካላት በህግ እንዲጠየቁም ጥሪ አቅርበዋል፡፡ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ጉዳዩ እየተጣራ እንደሚገኝ አመልክቷል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ከሚንቀሳቀሰው ስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(ቤ.ህ.ኔ.ን) በፓርቲው አባላት ላይ ከፍተኛ ጫና እየደረሰ እንደሚገኝ አመልክተዋል፡፡ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሀመድ ኢስማኤል በተለያዩ ጊዜያት በድርጅቱ አባላቱና ደጋፊዎቹ ላይ እስር እና ወከባ ሲደርስባቸው መቆየቱን ጠቁመዋል፡፡የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል
በትናንትናው ዕለትም አብራሞ በተባለ ወረዳ ውስጥ የፓርቲው ንዑስ ቅርንጫፍ ጽቤት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ለመታደም ሲንቀሰቀሱ በነበሩ የፓርቲው አባላት ላይ በተተኩሰ ጥይት የሰው ህይወት ማለፉንና ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ መድረሱን አብራርተዋል፡፡ ፓርቲው በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕውቅና ያለው የፖለቲካ ድርጅት ሲሆን በህጋዊ መንገድ የሚያደርጋቸውን የድርጅቱን ስራዎች የክልሉ መንግስት ሊያከብር ይገባል ብለዋል፡፡
የቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሐሩን ዑመር ጉዳዩ ያልተረጋገጠ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ሲጣራ ማብራሪያ እንደሚሰጡ ጠቁመዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በሰላማዊ መንገድ በመንቀሳቀስ ላይ በነበሩ የድርጅቱ አባላት ላይ ጉዳት ያደረሱ የሚሊሻ አባላት ለህግ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል፡፡ የፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መሐመድ እስማኤል ከዚህ ቀደም በሌሎች ወረዳዎች በተደረጉት የጽ/ቤት መክፈቻ ስነ ስርዓቶች ላይ የፓርቲአቸው አባላት ታስረው እንደነበረም አስታውሰዋል፡፡
ፓርቲው በሴነ 14/2013 ዓ.ም በአሶሳ ዞን በተወሰኑ ቦታዎች በተካሄደው ምርጫ ላይ ተሳትፈው ነበር፡፡ በክልሉ ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱት ታጣቂ በድኖች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል የድርጅቱ ስም ሲነሳ የቆየ ሲሆን ፓርቲውም በተለያዩ ወቅቶች ጉዳዩን ሲያስተባብል ቆይተዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ