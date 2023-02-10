የቤተክህነቱ የፍትህ ጥያቄ፤ ዉኃ የጠማት ወልቂጤ፤ የታሰሩ ይፈቱ

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት የሃይማኖት አባቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ምክክር አድርገዉ ችግሩ መፈታቱ ተነግሯል። ወልቂጤ ዉኃ ጠማን ያሉ ተገድለዋል። ቤተ-ክርስትያኒቱን በመደገፋቸዉ የታሰሩ አሁንም አልተፈቱም።
ሰሞኑን ሰሞኑን በኢትዮጵያ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ እንዲሁም የቴሌግራም ግንኙነት ተቋርጧል። አስተያየት ሰጭዎች vpn የሚባል አፕልኬሽን ከፕላይ ስቶር አዉርዶ መጠቀም እያለ አትቸገሩ እያሉ መፍትሄዉን ሲሰጡ፤ ገሚሶች ደግሞ መንግስትም ምን ያድርግ፤ ዘረኞቸ እና እብዶች አስቸገሩት ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
ሮኒ ሮባ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ጠንከር ያለ ነዉ አስተያየት ነዉ ያስቀመጡት። በትክክልም ኢንተርኔር መታገድ አለበት ይላሉ፡፡ ይህ ህዝብ በተለይ " ተማርኩ " ባዩ ምንም በጎ ቃል ከአንደበቱ የማይወጣ ተሳዳቢ ስለሆነ ኢንተርኔት አይደለም እንጀራ አያስፈልገውም፤ ብለዋል፡፡ አስተያየት ሰጭዉ ኢንተርኔት ስርጭት የሰዉ ልጅ መብት መሆኑን አላወቁ ይሆናል። አስተያየት መስጠትም እንዲሁ ከመናገር ነፃነት ጋር መብት ነዉ። ወደ መጀመርያዉ ርዕሳችን እናልፋለን።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት የሃይማኖት አባቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ምክክር አድርገዉ ችግሩ መፈታቱ ተነግሯል። ቅዱስ ሲኖዶስም ቤተ-ክርስቲያኒቱ ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ችግር በቀኖና ቤተክርስቲያን መፈታቱን በተመለከተ መግለጫ ሰቷል። ይህን ዜና ተከትሎ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ከተሰጡ በርካታ የእፎይታ አስተያያየቶች በተጨማሪ፤ የተለያዩ ሃሳቦች ተንፀባርቀዋል።
ስሜነህ አለማየሁ የተባሉ አስተያየት ሰጭ፤ እኛ ኢትዮጵያን ግን ይላሉ እኛ ኢትዮጵያን ግን ሳንወድቅ የማንማር፤ ሳንሰብር የማንረዳ፤ ሳንጎድል የማንመለስ፤ ከሰረን የምንማር፤ በቁልቁለት ከቋጥኝ ናዳ ጋር መላፋት የሚያምረን፤ ምስኪን ብኩን ሕዝብ ለምን ሆንን? ሲሉ ሦስት ጥያቄ ምልክት በማስቀመጥ አስተያየታቸዉን ዘግተዋል።
ይህሳቅ ድርሻዬ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፤ በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ የተፈጸመውን ገሀዳዊ ጥቃት ተከትሎ ቅዱሳን አባቶቻችን ጉዳዩን የያዙበት ጥበብ፣ የተግባቦት ክሂል፣ ከምእመናት ጋር የነበረ መስተጋብር፣ ግብ ተኮር፤ ቁርጠኛ አቋምና፤ በሁኔታዎች የማይዋዥቅ ተቋማዊ ዲስፕሊን፤ ለሁላችንም በተለይም ለፖለቲከኞች፤ በጣም በተለይ ደግሞ፤ አገርና ሕዝብን ለሚመሩ በሁሉም ደረጃ ላሉ መኳንንት የአደባባይ አስኳላ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። መንግስት ከሁነቱም፥ ከስህተቱም በቂ ትምህርት ስለመውሰዱ ለተፈፀመው ጥፋት፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ምእመናንን በአጠቃላይ፤ የአካልና ሕይወት ጉዳት የደረሰባቸውን በተለይ ይቅርታ በመጠየቅ ተገቢውን ካሳ በመክፈል ያረጋግጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰማዕትነት የተቀበሉትን ወገኖቻችንን ሙሉ ነፍሳቸው ከፃድቃን ሰማዕታት ጎን ያስቀምጥልን። የቆሰሉትን የውሻ ቁስል ያድርግላቸው። ያዘኑትን መንፈስ ቅዱስ ያጽናናቸው። » ብለዋል።
ደጀን ዓለም የተባሉ ደግሞ፤ የነበረዉን ችግር በቀላሉ ፈተና ብሎ ማለፍ በቂ እይደለም። ያጠፋ አካል ተጠያቂ መሆን አለበት። በእዚህ ምክንያት ለጠፋ ህይወትና ንብረት አጥፊውን አካል መጠየቅ የግድ ነው፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን በቃል አጋኖ ዘግተዋል።
ኢትዮጵያዊ ሆይ በህግ የምትመራ ሀገር እንድትኖረን ምን እናድርግ? ሀገርራችንን ከግለሰብ እጅ እንዴት እናስጥላት? ሲሉ ጥያቄ አይነት አስተያየታቸዉን ያስቀመጡት ደግሞ፤ አፊ አፊ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ናቸዉ።
አባተ ፉልሳ ካልቻ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፤ እርቅ ሰላም እና መረጋገት ከተፈጠረ፤ እንግዲህ በጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖች ፣ በረሃብ የተጎዱ ወገኖች ፣ በኑሮ ውድነት ጫና ያረፈባቸው ወገኖች፤ ትኩረት ያገኛሉ ብለን እንዳተለመደው ተሰፋ እናድርግ፤ ሲሉ አስተያየታቸዉ አስቀምጠዋል።
አሸናፊ ተስፋዬ አድነዉ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ በአስተያየታቸዉ፤ የአገር ዉስጥ ሚዲያዎች ስለተፈጠረው ችግር እና በዚህም ምክንያት የተቀጠፈው የንጹኃንን ህይወት ጉዳይ ሳትዘግቡ በአደባባይ አንድ ካህንን በጥፊ ስለመታው የብልጽግና ወጠጤ አንድ ነገር ሳትሉ መንግስት ሲያዛችሁ ብቻ ወጥታችሁ የምትዘግቡ ሁሉ እራሳችሁን "ጋዜጠኛ" ብላችሁ ስትጠሩ ማፈር አለባችሁ። ደግሞም የጌታችሁ ታዛዦች እንጂ ጋዜጠኞች አይደላችሁም፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ለወራቶች ያጋጠመዉን የመጠጥ ዉኃ ችግር እንዲቀረፍ በያዝነዉ ሳምንት ረቡዕ የካቲት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ወደ ከተማዋ የውኃ ልማት አስተዳደር ቢሮ ባዶ ጀሪካንን ይዘዉ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የፀጥታ ኃይሎች ተኩስ ከፍተው ቢያንስ ሦስት ሰዎች ህይወታቸዉ አልፏል።
በተጨማሪም 12 የሚሆኑ ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገሚሶቹ በአስጊ የጤንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተነግሯል።» ንጉሱ ወልደጊዮርጊስ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ «ጀሪካን ይዘዉ የመጠጥ ዉኃ የጠየቁ ዜጎች በጥይት የሚገደሉባት ድንቅ አገር፣ አይ ኢትዮጵያ ሲሉ አጠር ያለ አስተያየት አስቀምጠዋል። » አገዘኝ ሐይሌ የተባሉ «ፍትህ ለጉራጌ ህዝብ ብለዋል። »
አብዱል ሀሚድ ከድር በአስተያየታቸዉ ደግሞ፤ «ይህ በጉራጌ ዞን ያለው የውኃና የመንገድ ስራዎች በሁሉም የዞኑና የወረዳ ከተሞች እየተቀነባበረ፤ ህብረተሰቡ ውኃ እንዲያጣ ተደርጎ የተፈጠረ ሴራ ነዉ። የሚጠበቀው ውጤት ክልል ሳይሆን የጉድጐድ ውኃ እንዲሆን ነው። የቀሺም ፖለቲከኞች ሴራ ነው» ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ሃሰን ሰኢድ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፤ «የዜጎች መብት ከበፊቱ በበለጠ አጠናክሮ የሚያፍን መስሚያው ጥጥ አመራር፤ ባዶ ቢጫ ጀሪካን ለያዙ ቀይ የጥይት አርሳስ መልስ መስጠቱ ያሳዝናል፤ ያሳፍራልም። ውኃ ውኃ ውኃ እያሉ ለሞቱት ወገኖች ነብስ ይማር። እነሱ በህዝብ ገንዘብ የታሸገ ውኃ ስለሚጠጡ ውኃ ለጠማው አያዝኑም። ብልፅግና ብሎ ጥፋት የሆነ ፖርቲ እንደዚህ ነዉ ሲሉ አስተያየታቸዉን ጽፈዋል።»
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ቀኖና እና ሥርዓት በጣሰ መልኩ የጵጵስና ሹመት ተጥሷል በማለት ካወገዘቻቸው አባቶች ጋር በተያያዘ ተከስቶ የነበረው ችግር ተከትሎ በጉዳዩ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን በመስጠታቸዉ የታሰሩት ሰዎች በርካታ መሆናቸዉ ተነግሯል። አብዛኞቹ ታሳሪዎች ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው ነዉ የተገለፀዉ። ከታሳሪዎቹ መካከል ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋዉ የ 30ሽ ብር ዋስትና ከፍሎ እንዲወጣ ትናንት ፍርድ ቤት ወስኖለታል።
ወንድሜነህ ግርማ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ «ጉድ ነው ዘንድሮ ስናጠፋ ቆንጥጡን ያለው መንግስት ለምን አየኸኝ እያለ ማሰር ጀመረ?» ሲሉ አስተያየታቸዉን በጥያቄ ዘግተዋል። ሃያት ሃበሻዊ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ በበኩላቸዉ ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋዉ ቀና ሰው ነዉ። ፈተና ይበዘዋል ግን ብእምነቱ ከፀና እግዚአብሄር ይረደዋል በፅናቱም ይፈታል፤ ሲሉ ጽፈዋል። ታደሰ ኃይለማርያም በበኩላቸዉ፤ አንገብጋቢዉ እና ወቅታዊዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ "የህግ የበላይነት ይረጋገጥ" የሚለዉ ነዉ« ሲሉ ጽፈዋል። ማንማዊት የሰዉ ዘር የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ ብልጽግና ከሁሉም መንግስት አፋኝና ጨፍጫፊ መሆኑን ገና በማለዳው በ4 ዓመቱ አረጋግጦልናል ብለዋል።
ሰላም ለሁሉ የተባሉ ሌላዋ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ «ይህ የአምባገነን ቀንደኛ ምልክት ነው ።ቴዲ ይፈታል። እውነት አይታሰርም። አይታፈንም። ቴዲ ማለት የአንድ ሚልዮን የጠፉ የተጋሩ ዋነኛ ድምፅ አድማስ ነው። ተጋሩ በተለይ እንዲፈታ ከፍ ብለን ድምፃችንን እናሰማ ። ድል ለቴዲ አስፋው። ውድቀት እሱን ለሚያሰቃዩ ሁሉ» ሲሉ አስተያየታቸዉን ጽፈዋል።
ማሩ ገብሬ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ ወጥ ህጋዊ ሆኖ ህጋዊ ደግሞ ህገ ወጥ ሆኖ ይታሰራል። ይህ በህግ ሽፋን ለህገ ወጦች ዕውቅና መስጠት ነው ፈጣሪ ይርዳቸው፤ ብለዋል።
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አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ