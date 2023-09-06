 የቤሕነን ፓርቲ ከፍተኛ አመራር እስር | ኢትዮጵያ | DW | 06.09.2023

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ኢትዮጵያ

የቤሕነን ፓርቲ ከፍተኛ አመራር እስር

የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ (ቤሕነን) 6 የማዕከላዊ እና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 24 የሚደርሱ አባላቱ መታሰራቸውን አስታወቀ ። ፓርቲው የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ ከነሐሴ 24 እስከ 25 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ለማካሄድ አቅዶ የነበረ ሲሆን፤ ጉባኤውም ሳይካሄድ ላልተወሰኔ ጊዜ መራዘሙ ተጠቅሷል ።

ቤሕነን ፓርቲ አባላቶቼ ታሰሩ አለ

የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ (ቤሕነን) 6 የማዕከላዊ እና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 24 የሚደርሱ አባላቱ መታሰራቸውን አስታወቀ ። ፓርቲው የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ ከነሐሴ 24 እስከ 25 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ለማካሄድ አቅዶ የነበረ ሲሆን፤ ጉባኤውም ሳይካሄድ ላልተወሰኔ ጊዜ መራዘሙ ተጠቅሷል ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ የጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልሰላም ኢብራሂም ጉዳዩን እያጣሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል ። የአሶሳው ወኪላችን ነጋሳ ደሳለን ተጨማሪ አለው ።

የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ (ቤሕነን) በአመራሮቹ መካከል በተፈጠሩት አለመግባባቶች ምክንያት የድርጅቱን ሊቀመንበር ነሐሴ 1 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ማገዱን የገለጸ ሲሆን፤ በርካታ አባላቱ ሰሞኑን መታሰራቸውን አመልክተዋል፡፡ የፓርቲው የኦዲትና ቁጥጥር ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ባለፈው ሳምንት ነሀሴ 24 ቀን፣ 2015 ዓ.ም 6 የድርጅቱ አመራሮች በስራ ላይ እያሉ በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው መታሰራቸውን ተናግረዋል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ አብራሞ እና ኡራ ከተባሉ ወረዳዎች ውስጥ 8 ድርጅቱ አባላት መታሰራቸውን ገልጸዋል፡፡ ባጠቃላይ ከ20 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን ጠቁመዋል፡፡ የፓርቲው አመራሮችና አባላት የታሰሩበት ምክንያት እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም ብለዋል፡፡ የፓርቲው ምክትል ሊቀ መንበር፣ የፓርቲው ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ እና ሌሎች ሁለት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከታሳሩት መካከል መሆናቸውን አቶ ሙስጠፋ ተናግረዋል፡፡

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ የጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልሰላም ኢብራሂም የፓለቲካ ፓርቲ አባላት እስር ጉዳይ እየተጣራ እንደሚገኝ ጠቁመዋል፡፡

የአሶሳ ከተማ፤ ኢትዮጵያ

የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ (ቤሕነን) 6 የማዕከላዊ እና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 24 የሚደርሱ አባላቱ መታሰራቸውን አስታወቀ ። የአሶሳ ከተማ፤ ኢትዮጵያ ።

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ አመንቴ ግሺ በበኩላቸው በፓርቲው አመራሮች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት በሠላማዊ መንገድ በፓርቲው የውስጠ ደንብ እና በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ሊፈቱ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡

በቤንሻንጉል የቀጠለው የተቃዋሚ መሪዎች እስርየቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ሐምሌ 26 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ከክልሉ መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት ስምምነት መፈራረሙ ተገልጸዋል፡፡ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጸነት ንቅናቄ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነሐሴ 1 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ድርጅቱ ያላወቀውና ያላመነበትን ስምምነት ከመንግስት ጋር ተፈራርመዋል በማለት ሊቀ መንበሩን ከኃላፊነቱ ማንሳቱ ተዘግበዋል፡፡

ፓርቲው ነሐሴ 24 እና 25 ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድና የተጓደሉ አመራሮችን ለመምረጥ ቀጠሮ ይዞ ቆይተዋል፡፡ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነሐሴ 23/2015 ዓ.ም በደብዳቤ እንዳስታወቀው በፓርቲው ሕገ ደንብ አፈጻጸምና ተያያዥነት ባላቸው ጉዳዩች ላይ በፓርቲው አመራሮች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ ለቦርዱ ቅሬታ መቅረቡን ገልጸዋል። ጉዳዮ ተጣርቶ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ እንደማይችልና ቦርዱ ታዛቢ የማይልክ መሆኑንም አብራርተዋል።

ነጋሣ ደሳለኝ

ማንተጋፍቶት ስለዮ

ኂሩት መለሠ

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