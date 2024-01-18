የቤሕነን አመራር ውዝግብና ክስ

የቤሕነን አመራር ውዝግብና ክስሐሙስ፣ ጥር 9 2016
የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነጻነት ንቅናቄ (ቤሕነን)ፓርቲ ከሐምሌ ወር መጨረሻ አንሰቶ የታሰሩ 6 ሥራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴን ጨምሮ ከ20 በላይ አባላቱ አሁንም ድረስ እንዳልተፈቱ ገለጠ ። ፖለቲከኞቹ የታሠሩት የፓርቲው ሊቀመንበር ከክልሉ መንግስት ጋር በሰላምና ልማት ዙሪያ በጋራ ለመሥራት በሚል ስምምነት መፈራራማቸውን በመቃወማቸውን ነው ተብሏል። ተቃውሞ ያሰሙ አብዛኞቹ የፓርቲው አመራር መታሰራቸውን እና ለከፍተኛ እንግልት መዳረጋቸውን የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል ። የፓርቲው ሊቀመንበር የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ያላወቀውና ያልተስማማበትን ስምምነት ተፈራርመዋል በሚልም ከሐምሌ 28 ቀን፣ 2015 ጀምሮ ከሊቀመንበርነት መታገዳቸውን ፓርቲው ገልጾ ነበር ። የክልሉ ፍትህ ጽ/ቤት በበኩሉ የታሰሩት በወንጀል ድርጊት ተጠርጥረው እንደሆነ ገልጿል ።
በአመራሩ መካከል አለመግባባት መፈጠሩን ተከትሎ
የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ ነሐሴ 24 እና 25/2015 ዓ.ም በአሶሳ ከተማ ለማካሄድ አቅዶ የነበረውን ጠቅላላ ጉባኤ በድርጅቱ አባላት መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ሲባል በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይሁንታ ባለማግኘቱ ሳይከሄድ ቀርቷል፡፡ ጠቅላላ ጉባኤው የፓርቲው ሊቀመንበር ከክልሉ መንግስት ጋር የደረሱትን ስምምነት መቃወም አድስ ሊቀመንበር ለመምረጥ ታስቦ እንደነበር የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ መርቀኒ አዙበር አመልክተዋል፡፡
ነሔሰ 24/2015 ዓ.ም 6 የፓርቲው ስራ አስፈጻሚና ማዕከላ ኮሚቴን ጨምሮ በርካታ አባላቱ ታስሮ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ የታሰሩ አመራሮችና አባላት ላይ እንግልትና ጫና እየደረሰባቸው ይገኛል ብሏል፡፡ 34 በሚደርሱ የድርጅቱ አመራሮችና አባላት ላይ ክስ የቀረበ መሆኑን የተነገረ ሲሆን ለደህንነታው በመስጋት ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ጥር 7/2016 በተያዘው የችሎት ቀጠሮ አልመቅርባቸውን አክለዋል፡፡
የታሰሩት በወንጀል ድርጊት ተጠርጥሮ ነው
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍትህ ቢሮ የፖለትከኞች እስር ጉዳይ በመመርመር ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል፡፡ በበክልሉ ፍትህ ቢሮ ዐቃቤ ሕግ የሆኑት አቶ ጃለታ ፉፋ ለዶይቸቨሌ እንደተናገሩት በቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ ስም የታሰረም ሆነ የቀረበ ክስ አለመኖሩን አስታወሶ ታሰሩ የተባሉ የፓርቲው አመራሮችና አባላት በወንጀል ድርጊት ተጠርጥሮ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡ ችሎት ለመቅረብ የደህንነት ስጋት እንዳላቸው ተጠርጣዎቹ ለቢሮ ያቀረቡት ቃል አለመኖሩንና የተጓተተ የፍርድ ሂዴት በዐቃቤ ሕግ በኩልም የለም ብሏል፡፡
በፓርቲው መካከል አለመግባባት መፈጠሩን ተከትሎ ከፓርቲው ታገድው የነበሩት የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ አብዱልሰላም ሸንግል በፊናቸው በጥቅምት ወር 2016 ዓ፣ም ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄዳቸውን የገለጹ ሲሆን ተካዷል በተባለው ጉባኤ ላይ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታዛቢ አለመላኩን ለማወቅ ተችሏል፡፡ ሐምሌ 28/2015 ዓ.ም ከፓርቲው እንዲታገዱ የተደረጉት ፓርቲውን ለማፈረስ አልሞ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ቡድኖች መሆኑም አቶ አብዱልሰላም ተናግረዋል፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነሐሴ 23/2015 በጻፈው ደብዳቤ በፓርቲው አመራሮች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ አቤቱታ ለቦርዱ በመቅረቡ ችግሩ መፍትሄ እስኪያገኝ ድርስ ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ እንደማችልና ቦርዱም ታዛቢ እንደማይልክ ጠቁመዋል፡፡
ነጋሣ ደሳለኝ
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