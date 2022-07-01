 የባይደን የመካከለኛው ምሥራቅ ጉብኝት | ዓለም | DW | 14.07.2022

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የባይደን የመካከለኛው ምሥራቅ ጉብኝት

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምሥራቅ ጉብኝታቸውን ጀምረዋል። ትናንት እስራኤል በመግባት ጉብኝታቸውን የጀመሩት ባይደን ሀገራቸው ከእስራኤል ጋር እጅግ የጠነከረ ትስስር እንዳላት ገልጸዋል።

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የባይደን የመካከለኛው ምሥራቅ ጉብኝት

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምሥራቅ ጉብኝታቸውን ጀምረዋል። ትናንት እስራኤል በመግባት ጉብኝታቸውን የጀመሩት ባይደን ሀገራቸው ከእስራኤል ጋር እጅግ የጠነከረ ትስስር እንዳላት ገልጸዋል። በቆይታቸውም በተለይ የኢራን የኒኩሊየር መርሃግብር ላይ ያተኮረ ውይይት እንደሚያደርጉ የተጠቆመ ሲሆን እሳቸው ግን በጥቅሉ የሁለቱን ሃገራት የወደፊት ግንኙነት በሚመለከት ጉዳይ ላይ እንደሚነጋገሩ አመልክተዋል። አሜሪካ ስጋት የፈጠረባትን የኢራንን የአቶም መርሃግብር ለማስቆም ማናቸውንም ርምጃ ትወስዳለችም ብለዋል። ቴህራን በበኩሏ ከዋሽንግተን በኩል ለሚሞከር ማናቸውም ርምጃ ዝግጁ ነኝ ብላለች። ባይደን በነገው ዕለት ሳውድ አረቢያ እንደሚገቡም ይጠበቃል። ይኽን አስመልክቶ ባልደረባዬ ነጋሽ መሐመድን አነጋግሬዋለሁ።

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