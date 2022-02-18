የባንኮች መዘጋት በትግራይ ያስከተለው ችግር  

በትግራይ የባንክ አገልግሎት በመቋረጡ ነዋሪዎች ጥሬ ገንዘብ ለማግኘት ውድ ንብረቶቻቸውን በርካሽ ለመሸጥ ተገደዋል። ከክልሉ ውጪ በነጋዴዎች በኩል ገንዘብ ሲላክ ከመቶ ብር 35 ብር ይቆረጣል። በመቐለ በተለምዶ "ጥቁር" በሚባለው የጎንዮሽ ገበያ አንድ የአሜሪካ ዶላር ከሀገሪቱ መደበኛ የባንክ ምንዛሬ በታች በሆነ ዋጋ ከ35 እስከ 40 ብር ይመነዘራል
በተለይም ካለፈው ዓመት ወዲህ በትግራይ ሙሉ በሙሉ ከተቋረጡት አገልግሎቶች መካከል አንዱ የባንክ አገልገሎት ነው። በትግራይ የሚገኙ ሁሉም የግል እና የመንግስት ባንኮች፣ አብዛኞቹ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ የኢንሹራንስ ድርጅቶች እና ሌሎች የዘርፉ አገልግሎት ሰጪዎች ከስራ ውጭ ከሆኑ 8 ወራት አልፏቸዋል።
ከተለያዩ በትግራይ ያሉ የባንክ ባለሙያዎች እንደተረዳነው ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ/ም ወዲህ በትግራይ ያሉ ባንኮች የሚጠቀሙበት የባንኪንግ ሲስተም ከማእከል የተቋረጠ ሲሆን፥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት እና የግል ባንኮች ያሰራጨው የነበረ የጥሬ ገንዘብ አቅርቦትም ቆሟል። በዚህም በባንኮች ለክፉ ቀን ያስቀመጡት ገንዘብ ማግኘት ያልቻለው በትግራይ ያለ ህዝብ ለከፋ ችግር ተጋልጦ ያለ ሲሆን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ አገልግሎቶችም ተስተጓጉለዋል።
በትግራይ ከ1 መቶ በላይ ቅርንጫፎች፣ ወደ 2 ሚልዮን የሚጠጉ ደንበኞች ያሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎታቸው አቋርጠው ካሉ ባንኮች መካከል ነው። በመቐለ በሚገኘው ዋናው ማእከሉ በርካታ ሰዎች በየቀኑ ያስቀመጡት ብር እንዲሰጣቸው የሚጠይቅ ቅሬታ ሲያቀርቡ ይታያሉ።
በአብዛኛው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የሕብረተሰብ ክፍሎች እንደሚያገለግል የሚገልፀው ባንኩ፣ አገልግሎት የሚሰጥበት አግባብ ከማእከል በመቋረጡ ጫና ላይ መውደቁ ሰራተኞቹ ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቐለ ዲስትሪክት የቢዝነስ እና ኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ግርማይ ደስታ ለዶቼቬለ እንደገለፁት የአገልግሎቱ መስተጓጎል ከአሁናዊ ችግሮች በተጨማሪ በባንኮች ላይ ዘላቂ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ለወራት ያስቀመጠው ገንዘብ ማግኘት ያልቻለው ደንበኛ "በባንኮች ላይ ያለው እምነት ይሸረሽራል" የሚሉት የባንክ ባለሙያዎች ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ ጫናውም የከፋ መሆኑ ገልፀዋል።
በመቐለ እንደታዘብነው፥ በተለምዶ "ጥቁር" በሚባለው የጎንዮሽ ገበያ አንድ የአሜሪካ ዶላር ከሀገሪቱ መደበኛ የባንክ ምንዛሬ በታች በሆነ ዋጋ ከ35 እስከ 40 ብር ይመነዘራል። ገንዘብ ማስተላለፍ አስቸጋሪ በሆነበት በዚህ ወቅት ከትግራይ ውጭ ሆነው ትግራይ ውስጥ ወዳለ ቤተሰባቸው ገንዘብ መላክ የፈለጉ ሰዎች፥ በእጃቸው ጥሬ ገንዘብ ወዳላቸው ውሱን ነጋዴዎች የባንክ ሒሳብ ገንዘብ አስገብተው ከ100 ብር 35 ብር ቆርጠው፣ ትግራይ ውስጥ ላለ ተቀባይ ይከፍላሉ። ለወራት ከባንክ ገንዘብ ማግኘት ባለመቻሉ እነዚህ አማራጮች ጨምሮ የውድ ዋጋ ንብረት አልያም ይዞታ ጥሬ ገንዘብ ለማግኘት በሚል በርካሽ ሲሸጡ መመልከት የተለመደ ነው።
በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግስት የክልሉ ያሉ ሁሉም ባንኮች ባላቸው ገንዘብ አገልግሎት እንዲሰጡ ትእዛዝ አስተላልፎ በወር ከ500 እስከ 1000 ብር ለደንበኞቻቸው መክፈል ጀምረው የነበረ ቢሆንም፣ በጥሬ ገንዘብ እጥረት ምክንያት ብዙም ሳይዘልቅ ተቋርጧል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት በፌደራል መንግስቱ ተቋረጡ የሚላቸው ሁሉም የህዝብ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ በተለያየ ግዜ ይጠይቃል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ