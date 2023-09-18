«የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል» የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ

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የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ኃላፊ ፣በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በሚገኘው በፓርኩ ይዞታ ውስጥ በኦሮሚያ በኩል ሁለት መቶ ሄክታር መሬት በኢንቨስትመንት ስም በመሰጠቱ የዝሆኖች ህልውና ችግር ገብቷል ይላሉ።በፓርኩ ውስጥ የሚገኘውን ይዞታ በኢንቨስትመንት የወሰዱ አካላት ቦታውን ማረሳቸውን እና ደኑን መመንጠራቸውን ኃላፊው አስረድተዋል።
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ይዞታ ውስጥ ሁለት መቶ ሄክታር መሬት በኦሮሚያ ለኢንቨስትመንት መሰጠቱን ተከትሎ የዝሆኖች ህልውና ይበልጥ አደጋ ውስጥ መግባቱን የመጠለያ ፓርኩ ፅ/ቤት አስታወቀ። በሶማሌ እና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሚገኘው ፓርክ ውስጥ ቀደም ሲል ህገ ወጥ የነዋሪዎች ሰፈራ እና እርሻ መስፋፋት ፓርኩን ችግር ውስጥ ማስገባቱ ሲገለፅ ቆይቷል። የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ኃላፊ አቶ አደም መሀመድ ለዶይቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች በሚገኘው በፓርኩ ይዞታ ውስጥ በኦሮሚያ በኩል ሁለት መቶ ሄክታር መሬት በኢንቨስትመንት ስም በመሰጠቱ የዝሆኖች ህልውና ችግር ገብቷል።ፓርኩ በተመሰረተበት ወቅት የነበረውን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ጨምሮ በየጊዜው ወቅታዊ ነገሮችን መሰረት አድርጎ ማሻሻያ የተደረገበት የፓርኩ ካርታ መኖሩን የገለፁት አቶ አደም ለኢንቨስትመንት የተሰጠው ይዞታ በዚሁ የካርታ ይዚታ ውስጥ የተካለለ መሆኑን ጠቁመዋል።አደጋ የተጋረጠበት የባቢሌ ዝኆኖች መጠለያ መካነ-አራዊት
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ አደም በቅርቡ የፌደራል የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ተወካዮች ፓርኩን መጎብኘታቸውን እና ችግሮችን ጠቅሰው ቶሎ ማስተካከያ ካልተደረገ ዝሆኖቹ አደጋ ውስጥ ናቸው ብለው እንደነበር ጠቁመዋል ።
በፓርኩ ውስጥ የሚገኘውን ይዞታ በኢንቨስትመንት የወሰዱ አካላት ቦታውን ማረሳቸውን እና ደኑን መመንጠራቸውን የሚገልፁት ኃላፊው የፓርኩ ጥበቃ ሬንጀሮች እንቅስቃሴውን ለማስቆም ጥረት አድርገው በፀጥታ አካላት ታስረው መለቀቃቸውን አስረድተዋል።"ኢንቨስትመንቱ በተዓምር ከመጠለያው ሊወጣ ይገባል" የሚሉት አቶ አደም ይህ ተግባራዊ አለመሆን ያስከትላቸዋል ያሏቸውን ተያያዥ ችግሮች አብራርተዋል።በኢንቨስትመንት ስም ቦታውን ተረክበዋል የተባሉ አካላትን አድራሻ አግኝተን ሀሳባቸውን ማካተት አልቻልንም። በሌላ በኩል ስለጉዳዩ ለመጠየቅ የምስራቅ ሀረርጌ ዞን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊን በእጅ ስልካቸው ደውለን ብናገኛቸውም በስልካቸው መረጃ ሊሰጡን ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ምላሻቸው ሊካተት አልቻለም።
የፓርኩን ህልውና የመታደግ ጅምር ጥረት
ቀደም ባሉት አመታት በኦርሚያ እና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ወደ ፓርኩ ዘልቀው በመግባት እርሻ በማስፋፋት እና ሌሎች ግንባታዎች በማከናወናቸው በፓርኩ የሚኖሩ ዝሆኖች ችግር ውስጥ ገብተዋል ሲል የፓርኩ ፅ/ቤት ገልፃ ነበር።የባቢሌ የዝሆኖች መጠለያ በሰዎች ተወሯልይሄንኑ ተከትሎ የሁለቱ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትና በየደረጃው ያሉ አመራሮች ያሉበት ውይይት በተለያዩ ጊዜያት ተካሂዷል የሚሉት አቶ አደም በዚህም ሁለቱም ክልሎች በፓርኩ የሚደረገውን ሕገ ወጥ የመሬት ወረራ እና ማስፋፍያን ለመከላከል የሚፈለገውን ውጤት ባያመጣም ጅምር ስራዎች ሲሰሩ ነበር ብለዋል ።
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ አደም በቅርቡ የፌደራል የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ተወካዮች ፓርኩን መጎብኘታቸውን እና ችግሮችን ጠቅሰው ቶሎ ማስተካከያ ካልተደረገ ዝሆኖቹ አደጋ ውስጥ ናቸው ብለው እንደነበር ጠቁመዋል ።
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ፓርክ ፅ/ቤት ኃላፊ አቶ አደም በቅርቡ የፌደራል የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ተወካዮች ፓርኩን መጎብኘታቸውን እና ችግሮችን ጠቅሰው ቶሎ ማስተካከያ ካልተደረገ ዝሆኖቹ አደጋ ውስጥ ናቸው ብለው እንደነበር ጠቁመዋል ። ከነዚህ ሁሉ ጥረቶች በኃላ የአሁኑ ውሳኔ እንዴት እንደተወሰነ እንዳልገባቸው አብራርተዋል። አሁንም የተጀመረውን እንቅስቃሴ ለማስቆም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እንደሆነና በዚህም ኢንቨስተሮቹ ለቀው ይወጣሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ገልፀዋል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ