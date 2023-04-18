የባሕርዳር ሙቀት

ለበርካታ አመታት በባህር ዳር ከተማ እንደኖሩ የነገሩን ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ሙቀቱ እንደዚህ ዓመት ከብዷቸው አያውቅም፣ ከሙቀቱ አንፃር ሰዎች እንቅልፍ ሲተኙ አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስበዋል፡፡
ባህር የተንተራሰችዉ ኢትዮጵያዊት ከተማ ሙቀት «ጠናብኝ» እያለች ነዉ።ባህርዳር። የከተማይቱና የአካባቢዉ ነዋሪዎች እንደሙሉት የበልጉ ሙቀት በመናሩ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴያቸዉ እየታጎለ ነዉ።ነዋሪዎቹ እንደሚሉት በተለይ ሕፃናት ለመተኛትም፣ ለመጫዋትም ተቸግረዋል።የኢትዮጵያ የብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩትም የበልጉ ሙቀት በአብዛኛዉ የኢትዮጵያ አካባቢ መጨመሩን አረጋግጧል።ባሕርዳሮች ግን በ32 ዲግሪ ሴልሲየስ ሙቀት ነዉ የተንገበገቡት።
አንድ የባህር ዳር ከተማ የመንግስት ሰራተኛ በስራ ሰዓትም ቢሮ ተቀምጦ ለመስራት አስቸጋሪ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
“ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው ያለው፣ የድካም ስሜት ሁሉ እንዲሰማን እያደረገ ነው፣ በጣም ሙቋል፣ ከሌላው ጊዜ የተለየ ነው፣ ማታም ተመሳሳይ ነው፣ እኛ ለምሳሌ ቤት መስኮት ከፍተን ነው የምንተኛው፣ የብርድ ልብስ፣ የመሳሰሉ ነገሮችን ለብሶ ለመተኛት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ መደበኛ ስራ ለመስራት እየተቸገርን ነው፣ ሰው አየር ለማግኘት በየኮሪደሩ ነው የሚንቀሳቀስ ፡፡” ብለዋል፡፡
ለበርካታ አመታት በባህር ዳር ከተማ እንደኖሩ የነገሩን ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ሙቀቱ እንደዚህ ዓመት ከብዷቸው አያውቅም፣ ከሙቀቱ አንፃር ሰዎች እንቅልፍ ሲተኙ አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስበዋል፡፡
“እኔ እስካሁን ባሕር ዳር ስኖር እንደዚህ ዓይነት ሙቀት አይቼ አላውቅም፣ በተለይ ሚያዝ ከገባ ጀምሮ በጣም ሙቀቱ በጣም ጨምሯል፣ ማታም እንደዛው ነው፣ የሚተኙ ሰዎች ተጠንቅቀው ይተኙ፣ ህፃናት ብርድ ልብስ አይለብሱም፣ ራቁታቸውን ነው የሚተኙት፣ ይህም ችግር እንዳይፈጥርባቸው ጥንቃቄ ይደረግ ” ሲሉ አሳስበዋል
ሌላው አስተያየት ሰጪም በቀንም ሆነ በሌሊት ያለው ከፍተኛ ሙቀት ልብስን እንኳ ባግባቡ ለመልበስ አስቸጋሪ አድርጎታል ነው ያሉት፡፡
“የባሕር ዳር ሙቀት ሚያዝያ ከገባ ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፣ ልብስ መደረብ የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ያለው፣ አንሶላ እንኳ ለብሰን ሙቀቱ ከበድ ያለ ነው፣ ህፃናት እየተቸገሩ ነው፣ ትምህርታቸውን ለመከታተል እየከበዳቸው ነው፣ እኛም ቢሮ ቁጭ ብለን ስራ ለመስራትም ቤታችን ለመቀመጥም አልቻልንም”
ሙቀቱ በፈጠረው ጫና በቢሮም ሆነ በቤታቸው በየሰዓቱ ገላቸውን በውሀ ለማቀዝቀዝ እንደተገደዱ አንድ አስተያየት ሰጪተናግረዋል፡፡
“ያሁኑ ሙቀት ደግሞ ለየት ያለ ነው፣ ሁለቴ ሶስቴ እንታጠባለን፣ ሌሊትም ሙቀቱ ስለማያስተኛ እንታጠባለን እንደዚም ሆኖ ሙቀቱን አልቻልነውም”
እድሜያቸው ወደ 60ዎቹ የተጠጋ አንድ እናትም ያለው ሙቀት የፈጠረባቸውን ተፅዕኖ ነግረውናል፡፡“ሙቀቱ ሊገድለኝ ነው፣ ሌትም ቀንም ሙቀቱን አልቻልሁትም፣ ላብ አለ፣ ጭንቀት (ወበቅ) አለ፣ በቀን ደግሞ ለማየትም አላስቻለን፣ ያንፀባርቃል፡፡”
በብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር አሳምነው ተሾመ የበልጉን ወቅት ተከትሎ የባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች የቀን የሙቀት ሙቀትመጠን መጨመሩን ተናግረዋል፣ ምክንያቶችንም ዘርዝረዋል፡፡
“ትናንት በባሕር ዳር 32 ዲግሪ ሴሊሼየስ ሙቀት ተመዝግቧል፣ በየእለቱ የሙቀት መጠን መጨመር የበልግ ወቅት መገለጫ ነው፣ በአገራችን አካባቢዎች የደመና ሽፋን መጨመር ይስተዋላል፣ ደመናዎች በባህሪቸው መሬት ላይ የሚነሳውን የፀሐይ ኃይል ወደ መሬት መልሰው”reflect“ የማድረግ አቅም ስላላቸው ከዚያ ጋር ተያይዞ ወበቅ በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች ወይም የቀኑ የሙቀት መጠን ከፍ ያለበትና በአንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ ጋምቤላና ዱፍቲ 42 እና 41 ዲግሪ ሴሊሼየስ ሙቀት እንደየቅደም ተከተላቸው ተመዝግቧል”
በበልግ ወቅት የሚኖረው ወበቅና ሙቀት በአንዳንድ አካባቢዎች የሙቀት መጠኑን እስከ 40 እና ከዚያ በላይ እንደሚያደርሰው የጠቆሙት ባለሙያው በዚህም ምክንት የቀን የስራ ሰዓት የሚቀይሩ የአገራችን አካባቢዎች መኖራቸውንየጋምቤላ ክልልን በመትቀስ መልክተዋል፡፡
“(የበልግ ወቅት) በሰሜን ምዕራብ፣ በምዕራብ ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በምስራቅ የአገራችን አካባቢዎች የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምርበት ወቅት ነው፣ ከዚሁ ጋር ተያያዞ አንዳንድ አካባቢዎች የስራ ሰዓት ለውጥ ያደርጋሉ፣ ለምሳሌ ጋምቤላ ክልል በዚህ በበልግ ወቅት የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እስከ 45 ዲግሪ ሴሊሼየስ ስለሚደርስ የቀን የስራ ሰዓት የሚያስተካክሉበት ሁኔታ አለ፤ መተማ፣ ቋራ ማንኩሽ፣ ፓዌ፣ ጋምቤላ፣ ሰሜን ምስራቅ የአፋር ክልል፣ የተወሰኑ የምስራቅ አማራ አካባቢዎች፣ የደቡብ ምስራቅ የአገራችን አካባቢዎች የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን የሚጨምርበት ወቅት ነው -በልግ፡፡”
የሙቀትና የወበቅ ሁኔታው እስከ ቀጣዮቹ 40 ቀናት እንደሚቀጥል የተናገሩት ዶ/ር አሳምነው፣ ለሙቀት መጨመር ምክንያቶቹ ራሱ ወቅቱ የበልግ ወቅት መሆኑ፣ እንዲሁም ወቅቱ ከፍተኛ የደመና ሽፋን የሚታይበት በመሆኑና ደመናው የሚፈጥረው ነፀብራቅ ( radiation )ናቸው ብለዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ