 የባልደራስ አባላት እስር | ኢትዮጵያ | DW | 07.03.2022

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የባልደራስ አባላት እስር

የባልደራስ አባላት እስር

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ 33 አባሎቼ የካራማራ 15 ወጣቶች ደግሞ የአድዋ ድልን ከማክበር ጋር በተያያዘ ታስረውብኛል አለ። ከአድዋ በአል አከባበር ጋር በተያያዘም ሌሎች 15 በድምሩ 48 ሰዎች መታስራቸውን የድርጅቱ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናግረዋል።

Äthiopien Addis Abeba | Urbanes Wachstum und Knappheit des Wohnraums

የባልደራስ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ


ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ 33 አባሎቼ የካራማራ ድልን ከማክበር ጋር በተያያዘ ታስረውብኛል አለ። ከአድዋ በአል አከባበር ጋር በተያያዘም ሌሎች 15 በድምሩ 48 ሰዎች መታስራቸውን የድርጅቱ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናግረዋል።ታሳሪዎቹ ዛሬ የቀጠሮ ፍርድ ቤት ቀርብው ፖሊስ ሁከትና ብጥብ ለመፍጠር በመሞከርና በመፍጠር ጠርጥሬያቸዋለሁ በማለቱ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ጠይቆ ተፈቅዶለታል።


በኢትዮጵያ መንግስታዊና ሃይማኖታዊ በዓላት በመጡ ቁጥር ከበዓላቱ አከባበር ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ አታካሮዎች ምክንያት የተሳታፊዎች እስር፣ ድብደባ፣ እልፍ ሲልም ግድያ መፈጸም በተደጋጋሚ ይስተዋላል። በቅርቡ በተከበሩት የአድዋና የካራማራ የድል በዓላት ጋር በተያያዘ 33 አባሎቼና ሌሎች 15 የአዲስ አበባ ወጣቶች ታስረዋል ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አማሯል። የድርጅቱ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተከታዩን ብለዋል።
`` ወደ በአሉ ስፍራ የሄድነው በአዘጋጆች ግብዣ የአበባ ጉንጉን እንደምናስቀምጥ ጭምር በተያዘልን ፕሮግራምና ሰአት ነበር በቦታው የደረስንው። እዛ እንደደረስን የጸጥታ ሃይሉ እንዳንግባ ከለከለን። በመሆኑም ባለንበት ተቀምጠን በአሉን የሚመለከቱ መፈክሮችንና መዝሙሮችን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ በምናሰማበት ጊዜ መኪና አምጥተው እያጋፉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዱን። እኔን አታስፈልግም ብለው ወድያውኑ ፍቱኝ ቀጥሎም ስንታዮህ ቸኮልንና ሌሎችን ፈቱ። የተቀሩት እስካሁን እስር ላይ ናቸው።`` 

Balderas For True Democracy party president Eskindir Nega



የታሳሪዎችን ቁጥር በተመለክተ የተለያዩ መገናኛ ብዙኃን የተለያየ ቁጥር ጽፈዋል። ትክክለኛውን ቁጥር እንዲነግሩን አቶ እስክንድርን ጠየቅናቸው።
`` ከካራማራ ድል በአል ጋ በተያያዘ 33 ክነዚህ ሁልቱን ጨምሮ ሌሎች 13 ከአድዋ በአል ጋ በያያዘ ታስረዋል`` ብለዋል።
ሁለቱም በዓላት በሰላም ተጀምረው በሰላም መጠናቀቃቸው በቀጥታ የቴሌዥን ስርጭት ሳይቀር መዘገቡ እየታወቀ እስሩ በአንድነት ኃይሉ ላይ የተፈጸመ ትንኮሳ ነው ብለውታል አቶ እስክንድር ነጋ።

ፖሊስ ታሳሪዎቹን ዛሬ በቀጠሮ ችሎት አቅርቦ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር መጠርጠሩን ለችሎት አስረድቶ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቅዶለታል። ጉዳዬን አስመልክተን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባለስልጣናትን ለማነጋገር ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ለጊዜው አልተሳካልንም።

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

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ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ 33 አባላቱ እንደታሰሩበት አስታወቀ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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