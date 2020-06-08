 የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት ለሰኞ ተቀጠረ | ኢትዮጵያ | DW | 21.10.2021

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ኢትዮጵያ

የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት ለሰኞ ተቀጠረ

አቶ ስንታየሁ ቸኮል አቶ እስክንድር ዛሬ ጠዋት ማረሚያ ቤት ውስጥ ስለተጎዱ ፍ/ቤት ያልቀረቡትም በዚህ ምክንያት መሆኑን ለፍ/ቤቱ አስረድተዋል።አንድ የማረሚያ ቤት ተወካይም ተከሳሹ ከአንድ ሌላ ታራሚ ጋር መጣላታቸውን ተናግረዋል። ማረሚያ ቤት ተከሳሹን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ችሎቱ አዟል። 

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ለሰኞ የተቀጠረው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት

የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ ፀረ ሽብር እና ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትናንት የጀመረው ስለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት አንደኛ ተከሳሽ አቶ እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት ጉዳት እንደደረሰባቸው በመገለፁ እና በዛሬው ችሎት ላይ ባለመቅረባቸው የምስክር መስማት ሂደቱን ለሌላ ጊዜ አስተላልፏል። ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ስንታየሁ ቸኮል አቶ እስክንድር ዛሬ ጠዋት ማረሚያ ቤት ውስጥ ጉዳት እንደደረሰባቸው ፍርድ ቤት ያልቀረቡትም በዚህ ምክንያት መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ያስረዱ ሲሆን አንድ የማረሚያ ቤት ተወካይም ተከሳሹ ከአንድ ሌላ ታራሚ ጋር መጣላታቸውን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰሎሞን ሙጬ እንደዘገበው ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ በሌሉበት የምስክርነት መደመጥ ሂደት ሊቀጥል ስለማይችል ማረሚያ ቤት ተከሳሹን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ችሎቱ አዟል። 
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሀመድ

 

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ለሰኞ የተቀጠረው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Journalist Eskinder Nega (c) Befekadu Hailu

ባልደራስ የጋራ መኖሪያ ቤት ያልደረሳቸውን መመዝገብ ጀመረ 08.06.2020

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ የፖለቲካ ፓርቲ ከ1997 ዓ.ም. ጀምሮ በአዲስ አበባ ለሚገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተመዝግበው ገንዘብ የቆጠቡ ነገር ግን ያልደረሳቸው ነዋሪዎችን መመዝገብ ጀመረ። የፓርቲው ሊቀ-መንበር እስክንድር ነጋ "የምርጫ ሰራዊት" ለመገንባት ምዝገባው እንደሚካሔድ ተናግረዋል። 

Der Parteiführer von Balderas traf sich mit Bewohnern von Bahrdar Schlagwörter:  Äthiopien, Ethiopia, Eskinder Nega, Balderas Bildbeschreibung: Der Parteiführer von Balderas Eskinder Nega traf sich mit Bewohnern von Bahrdar                 Datum:  15.02.20 Bildrechte : A. Mekonnen (DW korri)

ባላደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ከባሕር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አደረገ 15.02.2020

ባላደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ከባሕር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አደረገ። ፓርቲው በቀጣዩ አገራዊ ምርጫ በፌደራል ተወካዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ ከተማ  የውክልና መቀመጫዎች ሁሉንም እንደሚያሸንፍ አመልክቷል፡፡

Dejene Taffa OFC General Secretary Deutschland Äthiopiens Oromo federalist congress. Rechte: Eshete Bekele Tekele/DW

ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች የታሰሩበትን ኢትዮጵያ እንድታሳውቅ አምነስቲ ጠየቀ 18.07.2020

“ዛሬ ጠዋት እርጉዝ ነኝ ብዬ ለምኜ ፖሊስ በርቀት እንዳየው ፈቅዶልኛል። በኮሮና ሥጋት ምክንያት ምግብ እንድሰጠው ፖሊስ አልፈቀደልኝም። ዛሬም ፖሊስ ፍርድ ቤት ካቀረበው ብዬ እየጠበኩ ነው” የአቶ ደጀኔ ጣፋ ባለቤት ባለፈው ሐምሌ 8 ቀን 2012 ዓ.ም. ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከተናገሩት