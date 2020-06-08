የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት ለሰኞ ተቀጠረ

አቶ ስንታየሁ ቸኮል አቶ እስክንድር ዛሬ ጠዋት ማረሚያ ቤት ውስጥ ስለተጎዱ ፍ/ቤት ያልቀረቡትም በዚህ ምክንያት መሆኑን ለፍ/ቤቱ አስረድተዋል።አንድ የማረሚያ ቤት ተወካይም ተከሳሹ ከአንድ ሌላ ታራሚ ጋር መጣላታቸውን ተናግረዋል። ማረሚያ ቤት ተከሳሹን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ችሎቱ አዟል።
የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ ፀረ ሽብር እና ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትናንት የጀመረው ስለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምስክር የመስማት ሂደት አንደኛ ተከሳሽ አቶ እስክንድር ነጋ በማረሚያ ቤት ጉዳት እንደደረሰባቸው በመገለፁ እና በዛሬው ችሎት ላይ ባለመቅረባቸው የምስክር መስማት ሂደቱን ለሌላ ጊዜ አስተላልፏል። ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ስንታየሁ ቸኮል አቶ እስክንድር ዛሬ ጠዋት ማረሚያ ቤት ውስጥ ጉዳት እንደደረሰባቸው ፍርድ ቤት ያልቀረቡትም በዚህ ምክንያት መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ያስረዱ ሲሆን አንድ የማረሚያ ቤት ተወካይም ተከሳሹ ከአንድ ሌላ ታራሚ ጋር መጣላታቸውን ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰሎሞን ሙጬ እንደዘገበው ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ በሌሉበት የምስክርነት መደመጥ ሂደት ሊቀጥል ስለማይችል ማረሚያ ቤት ተከሳሹን ሰኞ ጥቅምት 15 ቀን ፍርድ ቤት እንዲያቀርባቸው ችሎቱ አዟል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሀመድ