የበኒ ሻንጉል-ጉሙዝ ክልል ለትምሕርት ቤቶች ማሰሪያ 3 ቢሊዮን ብር ሊሰበስብ ነዉ
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በግጭትና ሁከት የወደሙና የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመጠገን ከ3 ቢሊየን ብር በላይ ለመሰብሰብ ማቀዱን የክልሉ መንግስት አስታውቋል፡፡ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ የሀብት ማሰባሰብ ኮሚቴ መቋቋሙም ተገልጸዋል፡፡የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ምትኩ ዘነበ እንዳሉት ገንዘቡን በክልሉ ከሚገኙ ባለሀብቶች፣ የመንግስትና የግል ተቋማት ለመሰብሰብ ታቅዷል፡፡
በክልሉ 258 የሚሆኑ 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና 29 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል፡፡ በክልሉ ባጠቃላይ ለትምህርት ቤት መልሶ ግንባታና ጥገና 7 ቢሊዩን ብር እንደሚያስፈልግ ከዚህ በፊት በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በተደረገው ጥናት መረጋገጡ ተጠቁሟል፡፡
ባለፉት ዓመታት በመተከል እና ካማሺ ዞን ውስጥ ተከስቶ በነበረው ግጭት ምክንያት ወደ 280 በላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ምትኩ ዘነበ ተናግረዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል የተወሰኑት ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በከፊል ጉዳት እንደረሰባቸው ጠቁሟል፡፡ በዚህን ዓመት ለትምህርት ቤት ጥገናና መልሶ ግንባታ የሚውሉ ከ 3 ቢሊዩን ብር በላይ ገቢ ለማሰባሰብ ስራ መጀመሩን አመልክተዋል፡፡ በግጭት ምክንያት የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን በመለየት በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ቀደም በተደረገው ጥናት የትምህርት ቤቶቹን ግንባታ ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ 7 ቢሊዩን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልግ በጥናት መረጋገጡን አክለዋል፡፡ ትምህርት ቤቶች ለመጠገንና ደረጃቸውን ለማሻሻል በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ባለሀብቶች፣መንግስታዊና የግል ተቋማት ድጋፍ በማድረግ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርቧል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን ከዚህ ቀደም የትምህርት መሠረተ ልማት ለማሻሻል በተዘጋጀው መርሀ ግብር ላይ በሰጡት ማብራሪያ አብዛኛው በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት 679 ትምህርት ቤቶች መካከል 5 በመቶው ብቻ በተሻለ ደረጃ አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻልና የወደሙትን ለመገንባት የፈዴራል መንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እገዛ ያስፈልጋል ብሏል፡፡ በግጭት ምክንያት የወደሙና የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት 7 ብሊዩን ብር እንደሚያስፈልግም በወቅቱ ገልጸዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በክልሉ 3 ዞኖች ውስጥ ከ205ሺ በላይ ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ እንደሚገኙ የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያመለክታል፡፡ ከዚህ ቀደም በክልሉ በነበረው ግጭት ምክንያት ከ53ሺ በላይ የሚሆኑት ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው መቆየታቸውን የቢሮው መረጃ ያስረዳል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ነጋሽ መሀመድ
ታምራት ዲንሳ