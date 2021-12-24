የበኒሻንጉል ጉሙዝ ፖሊስ ታጋቾችን አስለቀቀ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን የሚስተዋለው የጸጥታ ችግርን ለመቅረፍ በዞኑ በተካሄዱት የጸጥታ ሀይሎች ዘመቻ በስፋራው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል፡፡ በታጣቂዎች ታግቶ የቆዩ 64 ዜጎችን ማስለቀቃቸውን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናው ኢንጅፋታ ተናግረዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን የሚስተዋለው የጸጥታ ችግርን ለመቅረፍ በዞኑ በተካሄዱት የጸጥታ ሀይሎች ዘመቻ በስፋራው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል፡፡ በታጣቂዎች ታግቶ የቆዩ 64 ዜጎችን ማስለቀቃቸውን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናው ኢንጅፋታ ተናግረዋል፡፡ በካማሺ ኤና፣ሽመላ እና ኡሩንጉ በተባሉ ስፍራዎች ውስጥ በትናትናው ዕለት በሸማቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ምክትል ኮሚሽነሩ አብራርተዋል፡፡
በካማሺ ዞን ስር በሚገኙ ሶስት በሚደርሱ ወረዳዎች ውስጥ ለረዥም ጊዜያት በስፍራው ይቀሳቀሳሉሉ በተባሉ የታጠቁ ሸማቂ ቡድኖች ለረጅም ጊዜያት በነዋሪው ላይ ጉዳት ሲደርስ መቆየቱን ኮሚሽኑ ገልጸዋል፡፡ በዞኑ ያሶና አጋሎ መጢ(ምዥጋ) በተባሉ ወረዳዎች ታጣቂዎች በነዋሪው ላይ ጉዳት ከማድረስ በተጨማሪም ንብረትም ሲዘርፉ መቆየታቸውን ጠቁመዋል፡፡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔከተር ምስጋናው ኢንጅፋታ ለዲዳቢሊው እንደተናገሩት የጸጥታ ሀይሎች ባደረጉት ዘመቻ ታጣቂዎቹ ሲጠቀሙበት የነበረውን ካምፕ ማውደማቸውን እና የታገቱ ዜጎችን ማስለቀቃቸውን ተናግረዋል፡፡
በካማሺ ዞን ቤት ንብረታቸውን ጥለው የሸሹ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እያገኙ እንዳልሆነ በተለያዩ ጊዜያት ሲገልጹ ቆይተዋል፡፡ በዞኑ ያሶ በተባለ ወረዳ ቤታቸውን ለቀው ከሸሹ 9 ወራት የሆናቸው ነዋሪዎች ድጋፍ እንዲደርሳቸው ጠይቀዋል፡፡
የነዋሪውን ቅሬታ አስመልክቶ ምላሽ የሰጡን ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናው ኢንጅፋታ በዞኑ በሸማቂዎችን ጥቃት ምክንያት ወደ ጫካና የተለያዩ ስፋራዎች የሸሹ፣እንዲሁም ታግቶ የቆዩ ነዋሪዎች መኖራቸውን ተቁመዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ከዚህ ቀደም በሰጡን ማብራርያ በክልሉ ወደ መጠለያ ጣቢያ ለመግባት ፈቃደኛ ካልሆኑት ሰዎች ውጪ ለሁሉም ተፈናቃዮች ድጋፍ እያደረሱ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
የኢትጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በመስከረም 21/ 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫው በካማሺ ዞን አንድ ወረዳ ውስጥ የታጠቁ ሸማቂዎች ከ100 በላይ ሰዎች ማገታቸውን ገልጸው ነበር፡፡ በካማሺ እና መተከል የክልል እና ፌደራል መንግስታት የነዋሪውን ደህንነት ለማረጋጥ እየወሰዱ ያሉት እርምጃዎች በተሻለ ፍጥነት ሊተገብሩ ይገባል ሲል በወቅቱ አሳስቧል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ