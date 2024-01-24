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የበርካቶችን ኑሮ የነካዉ የበይነመረብ መቋረጥ

ረቡዕ፣ ጥር 15 2016

በቅርቡ በወጣ አንድ ዘገባ በጎርጎሪያኑ 2023 ዓ/ም የበይነመረብ መዘጋት ኢትዮጵያን ከ1.5 ቢሊየን ዶላር በላይ አሳጥቷታል። ከኢኮኖሚ ኪሳራው ባሻገር የበይነመረብ መዘጋት በሰዎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይም ጫና ፈጥሯል። በይነመረብ በተቋረጠባቸው አካባቢዎች የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችንም ያዳፍናል የሚል ስጋት አሳድሯል።

https://p.dw.com/p/4bbWR
የተቋረጠ ኢንተርኔት
በኢትዮጵያ የኢንተርኔት መዘጋት በሰዎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ጫና ፈጥሯልምስል Avishek Das/ZUMA Wire/picture-alliance

የበይነመረብ መዘጋት በሰዎች ኑሮ ላይ የደቀነው ፈተና


በዓለም ዙሪያ የበይነመረብ/የኢንተርኔት/ መዘጋት ያደረሰውን ኪሳራ በተመለከተ «ቶፕ10 ቪፒኤን» የተሰኘ ድረ ገፅ ባወጣው ዘገባ መሰረት በኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት  ማለትም በጎርጎሪያኑ 2023 ዓ/ም የኢንተርኔት መዘጋት  ከ1.59 ቢልየን ዶላር በላይ ገቢ አጥታለች።ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚዘጋው፣ የሚገደበው ኢንተርኔት እና ያስከተለው ኪሳራ

ይህም ሀገሪቱን ከሩሲያ ቀጥሎ  በበይነመረብ መዘጋት በዓለም ከፍተኛ ኪሳራ ከደረሰባቸው ሀገራት  ሁለተኛዋ አድርጓታል። እንደ  ዘገባው  ባለፈው አንድ ዓመት በኢትዮጵያ ለ15 ሺህ ሰዓታት ገደማ በይነመረብ / ኢንተርኔት/ የተቋረጠ ሲሆን፤ ይህም 29.8 ሚልየን ህዝብ በይነመረብ ተጠቃሚ እንዳይሆን አድርጓል።
ይህም የበርካቶችን የዕለት ተዕለት ህይወት እየጎዳ  ነው። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚደረገውን ግጭት ተከትሎ ላለፉት ስድስት ወራት በይነመረብ በተቋረጠበት የአማራ ክልል ነዋሪዎች የሚናገሩት ይህንኑ ነው። 

በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ኢንተርኔት ከተዘጋ ስድስት ወራት ተቆጥሯል
በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ኢንተርኔት ከተዘጋ ስድስት ወራት ተቆጥሯልምስል AP/picture alliance

ባለፉት ሶስት ዓመታት በግራፊክ ንድፍ ስራ የሚተዳደር አንድ ስሙን መጥቀስ ያልፈለገ የባህርዳር ከተማ ነዋሪ እንደሚለው የበይነመረብ መቋረጥ በስራው ላይ ጫና ፈጥሮበታል።በአማራ ክልል የኢንተርኔት መቋረጥ በባንክ አገልግሎት፣ በግብረ ሰናይ እና የምርምር ሥራዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ
በክልሉ የጎንደር ከተማ ነዋሪ የሆኑ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ እና የኮምፒዩተር ማሰልጠኛ ያላቸው አንዲት ግለሰብ እንደሚገልጹት በበይነመረብ መዘጋት ለበርካታ ዓመታት ይተዳደሩበት የነበረዉን  ስራቸውን ለማቆም ተገደዋል።

ሌላዋ ስማቸውም እንዳይጠቀስ ድምፃቸውንም እንዳንጠቀም የፈለጉ  በባህል አልባሳት ሽያጭ የሚተዳደሩ የባህርዳር ነዋሪ በበኩላቸው፤ ከዚህ ቀደም ቴሌግራምን በመሳሰሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አልባሳቱን በማስተዋወቅ ከፍተኛ የሽያጭ ገቢ ያገኙ የነበረ ቢሆንም፤ በአሁኑ ወቅት ግን በይነመረብ በመቋረጡ ገቢያቸው በእጅጉ መቀነሱን እና ቤተሰቦቻቸውን ለማስተዳደር መቸገራቸውን አስረድተዋል።

የበይነመረብ መዘጋት ከኢኮኖሚ ችግር ባሻገር በመማር ማስተማር ስራ ላይም የሚያሳድረው ተፅዕኖ ቀላል አይደለም።ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ አንድ  የባህርዳር ዩንቨርሲቲ ተመራማሪ እንደሚሉት፤ በዩንቨርሲቲው ካለፈው ነሀሴ ወር ጀምሮ ተቋርጦ የቆየው የበይነመረብ አገልግሎት  ከአንድ ወር በፊት እንደገና ጀምሯል። ያምሆኖ አገልግሎቱን ከቢሮ ውጭ ማግኘት ስለማይቻል አሁንም ድረስ ለመማር ማስተማሩ ስራ እንቅፋት መፍጠሩን ያስረዳሉ።
የበይነመረብ መዘጋት ዳፋ የረድኤት ድርጅቶችንም እየፈተነ ነው። በባህር ዳር ከተማ ተጋላጭ የማኅበረሰብ ክፍሎችን በመርዳት ላይ ያተኮረ አንድ መንግስታዊ ያልሆነ ግብረ ሰናይ ድርጅት ባልደረባ እንደሚሉት በይነመረብ በመቋረጡ ድጋፍ ከሚያደርጉላቸው ድርጅቶች ጋር  በአግባቡ መገናኘት አልቻሉም።በዚህም ድርጅቱ የሚሰጠውን አገልጎት በእጅጉ መቀነሱን ይገልፃሉ። 

አክሰስ ናው የተባለው የዲጂታል መብት ተሟጋች እንዳመለከተው  መንግሥታት በይነመረብን /ኢንተርኔት/ የሚዘጉት ግጭቶች ሲኖሩ፣ በምርጫ ወቅት፣ ሕዝባዊ ተቃውሞዎች ሲቀሰቀሱ እንዲሁም ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ሲኖር ነው።

በፌደራል ኃይሎች እና መንግሥት ሸኔ እያለ በሚጠራው እና በሽብርተኝት በፈረጀው፤ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋን በመሳሰሉ አንዳንድ አካባቢዎችም ፣ የበይነመረብ አገልግሎት ተቋርጧል
በፌደራል ኃይሎች እና መንግሥት ሸኔ እያለ በሚጠራው እና በሽብርተኝት በፈረጀው፤ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የበይነመረብ አገልግሎት ተቋርጧልምስል Seyoum Getu/DW

በኢትዮጵያም በተለያዩ ክልሎች የተፈጠሩ የፀጥታ ችግሮች እና የብሔራዊ ፈተናዎች   ዋነኛ የበይነመረብ መዘጋት ምክንያቶች ናቸው።
ከዚህ አኳያ ከአማራ ክልል በተጨማሪ በፌደራል ኃይሎች እና መንግሥት ሸኔ እያለ በሚጠራው እና በሽብርተኝት በፈረጀው፤ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋን በመሳሰሉ አንዳንድ አካባቢዎችም ፣ የበይነመረብ አገልግሎት ተቋርጧል። 
በክልሉ የደምቢደሎ ዩንቨርሲቲ መምህር እና በርካታ የድሮን ፈጠራዎችን የሰራው ወጣቱ የፈጠራ ባለሙያ አማኑኤል ባልቻ እንደሚለው እሱ በሚያስተምርበት ዩንቨርሲቲ አገልግሎቱ ከወራት በፊት ጀምሯል። 
ያለበይነመረብ ፈጠራ አይታሰብም የሚለው አማኑኤል፤ የበይነመረብ አገልግሎት አለመኖር ወይም መቋረጥ በፈጠራ ስራ ላይ  አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራል።

በይነመረብ ዓለማችንን ወደ አንድ መንደር እያመጣ ነው
በይነመረብ ዓለማችንን ወደ አንድ መንደር እያመጣ ነውምስል Fotolia/arahan

በአጠቃላይ በይነመረብ አገልግሎት በዓለማችን እንዴት እንደምንግባባ፣ እንደምንማር፣ እንደምንሰራ፣ ገንዘባችንን እንደምናስተዳድር፣የ መዝናኛ ዘዴ እና መገበያየትን ሁኔታ በእጅጉ ቀይሯል።በአንፃሩ ዓለማችንን ወደ አንድ መንደር እየቀየረ ነው የሚባለው ይህ አገልግሎት ሲቋረጥ በሰዎች የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል አይለም።
ለዚህም ነው በጎርጎሪያኑ ከ2016 ዓ/ም ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የበይነመረብ አገልግሎትን እንደ ሰብዓዊ መብት እንዲቆጠር የደነገገው።  የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደጋግሞ እንደሚጠቅሰው በአንድ ሀገር የበይነመረብ መዘጋት ካለ ያኔ ስለ ሰብዓዊ መብቶች አብዝቶ መጨነቅ ያስፈልጋል።ከዚህ አንፃር ብዙ ተችዎች የበይነመረብ መዘጋት ከኢኮኖሚ ኪሳራው በተጨማሪ የህዝቡን ነፃ የመረጃ ፍሰት በመገደብ እና በማቋረጥ የዜጎችን ነፃነት መጣስ ነው ብለው ይከራከራ።

በኢትዮጵያ በይነመረብ በተቋረጠበት የአማራ ክልልም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በተለያዩ ጊዜዎች ባወጣቸው መግለጫዎች የአስገድዶ መድፈር፣የሰላማዊ ሰዎች ግድያ  እና የድሮን ጥቃቶችን የመሳሰሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች  በክልሉ  መፈፀማቸውን ሲገልፅ ቆይቷል።

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልል የሰብዓዊ ጥሰት መፈፀሙን በተለያዩ ጊዜዎች ገልጿል
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልል የሰብዓዊ ጥሰት መፈፀሙን በተለያዩ ጊዜዎች ገልጿልምስል Solomon Muchie/DW

ይሁን እንጅ በበይነመረብ መዘጋት ሳቢያ መገናኛ ብዙኃንና የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች በክልሉ ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት አሁንም ድረስ አዳጋች ነው።በአማራ ክልል የኢንተርኔ እገዳ እንዲነሳ ዓለም አቀፍ ጥሪ
ይህንን ዘርፈ ብዙ ችግር የተገነዘቡ ከ150 ሃገራት የተውጣጡ ወደ 300 የሚሆኑ ለሰብአዊ መብቶች መከበር የሚሟገቱ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከወራት በፊት በአማራ ክልል የተጣለው የበይነመረብ እገዳ በአስቸኳይ እንዲነሳ ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወሳል።

ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።

ፀሀይ ጫኔ

ነጋሽ መሀመድ

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የተቋረጠ ኢንተርኔት

እየጨመረ የመጣው የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

እየጨመረ የመጣው የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

ድንበር የለሹ የጋዜጠኞች ቡድን በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪቃ ሀገራት በኢንተርኔት አፈና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን መረጃ የማግኘት መብት ነፍጓል።አንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሀመድ እንደሚለው የሰዎች መረጃ የማግኘት መብት ከሰብዓዊ መብቶች ውስጥ አንዱ በመሆኑ መረጃን ማገድ ሰብዓዊ መብትን መርገጥ ነው።
ሳይንስረቡዕ፣ መስከረም 23 2016