 የበረራ አደጋ ምላሽ ሰጪ ተቋማት | ኤኮኖሚ | DW | 27.07.2023

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ኤኮኖሚ

የበረራ አደጋ ምላሽ ሰጪ ተቋማት

ከአምስት መቶ በላይ አውሮፕላኖች ያርፋሉ ይነሳሉ የአየር ክልሉን አቋርጠው ይሄዳሉ የሚሉት በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ዮሃንስ አበራ ሰፊ በሆነው የሀገሪቱ ክልል ሊደርስ የሚችል አደጋን ተከታትሎ አፋጣኝ የማዳን ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ንዑስ አደረጃጀቶች በማቋቋም ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል።

የሲቪል አቪየሽን የሚመሰርታቸዉ ማዕከላት

 የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በሀገሪቱ አየር ክልል ውስጥ የሚበርሩ አዉሮፕላኖች አደጋ ሲገጥማቸዉ በየአካባቢዉ ፈጣን ምላሽ ይሳጣሉ ያላቸዉን ማዕከላት በተለያዩ ከተሞች ማደራጀቱን አስታወቀ።የባለስልጣኑ ኃላፊዎች እንደሚሉት በተመረጡ ከተሞች የሚደራጁት «የአደጋ ምላሽ ሰጪ» ተቋማት ሐገሪቱ የዓየር ትራፊክ ደሕንነትን ለማስከበር ያለባትን ዓለም አቀፍ ኃላፊነት እንድትወጣ ይረዳሉ።ማዕከላቱ ከሚደራጁባቸዉ አንዱ በሆነዉ በድሬዳዋ ከተማ ስለማዕከላቱ ምንነትና ኃላፊነት የተደረገዉን ዉይይት መሳይ ተክሉ ተከታትሎት ነበር።

በሐገሪቱ ከአምስት መቶ በላይ አውሮፕላኖች ያርፋሉ ይነሳሉ የአየር ክልሉን አቋርጠው ይሄዳሉ የሚሉት በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ዮሃንስ አበራ ሰፊ በሆነው የሀገሪቱ  ክልል ሊደርስ የሚችል አደጋን ተከትሎ በፍጥነት ለመድረስ እና አፋጣኝ የማዳን ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ንዑስ አደረጃጀቶች በማቋቋም ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል።

በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ስብሰባ በድሬዳዋ

በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ስብሰባ በድሬዳዋ

አደጋ በሚያጋጥም ወቅት ፍለጋና ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉት ማእከላት በጥቂት የሀገሪቱ ከተሞች እንደሚቋቋሙ የጠቀሱት ዳይሬክተሩ ድሬደዋ ቀዳሚ መሆኗን ጠቅሰዋል።አቶ ዮሃንስ አለም አቀፍ ግዴታ የሆነውን ይህን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ለሀገሪቱ የአቪዬሽን ኢንደስትሪ ቀጣይነት አስተዋፅኦ እንዳለው አስረድተዋል።

በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ዮሃንስ አበራ

በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ዮሃንስ አበራ

ኢትዮጵያ በአቪየሽን ዘርፍ ያላትን ዝግጁነት ይበልጥ ለማድረግ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች መሆኗንም በባለስልጣኑ የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዮሃንስ  ሰሞኑን በድሬደዋ ለሚዲያ በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል።ባለስልጣኑ በቀዳሚነት በድሬደዋ ለሚያደራጀው የአደጋ ምላሽ ንዑስ ማዕከል በባለድርሻነት የሚሰሩ የተለያዩ ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት ውይይት የተደረገ ሲሆን በጋራ መስራትና ኃላፊነትን መወጣት የሚያስችል የጋራ ስምምነት በመፈራረም ስራውን እንደሚያስቀጥሉ ተገልፆል።

መሳይ ተክሉ

ነጋሽ መሐመድ

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የሲቪል አቪየሽን የሚመሰርታቸዉ ማዕከላት

ተዛማጅ ዘገባዎች

ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ

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በጎሳ ግጭትና በተያያዥ ጠብ ከቤት ንብረታቸዉ ተፈናቅለዉ ላለፉት አራት ዓመታት ያክል ድሬዳዋ ከተማ ዉስጥ ተጠልለዉ የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል መስፈራቸዉ ተነገረ።የድሬዳዋ አደጋ ስጋት መስሪያ ቤት እንዳለዉ አሁን ሶማሌ ክልል የሰፈሩት ከ600 በላይ አባዎራዎች ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ናቸዉ።

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የአዋሽ ወንዝ ሙላት ከ 2400 መቶ በላይ ሄክታር መሬት እርሻ ላይ ጉዳት አድርሶአል፤ በጎርፉ 1495 አባወራዎች አፈናቀለ። አዋሽ ወንዝ በየዓመቱ ጉዳት እንደሚያደርሰዉ ሁሉ ዘንድሮም የገበሪዎችን እርሻ ማሳን አዉድሟል።