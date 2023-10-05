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የቆንስላ ተገልጋዮች ቅሬታ ከፍራንክፈርት

ሐሙስ፣ መስከረም 24 2016

በፍራንክፈርት እና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የቆንስላ አገልግሎት ለማግኘት ተቸግረናል አሉ ። ኤምባሲው በበኩሉ ከተገልጋዮች ፍላጎት አንጻር አገልግሎቱ ክፍተት እንዳልው ገልጾ፣ የማሻሻያ ሥራዎችን እየሠራሁ ነው ብሏል ።

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Frankfurt am Main Skyline
ምስል DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

የቆንስላው ተገልጋዮች ቅሬታ እያሰሙ ነው

በሰኔ ወር፣ 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያመንግስት በመላው ዓለም የሚገኙ 30 ገደማ ኤምባሲዎች እና ቆንስላ ጽ/ቤቶችን ሲዘጋ በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስር የነበረው የፍራንክፈርት ቆንስላ ጽ/ቤት አንዱ ሆኖ ተዘግቷል ። በፍራንክፈርት እና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የቆንስላ አገልግሎት ለማግኘት ተቸግረናል አሉ ። ቀድሞ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የቆንስላ ጽ/ቤቱ በከተማው ካለፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ በመዘጋቱ ላልተፈለገ ወጪ እና እንግልት መዳረጋቸውን ተናግረዋል ። ኤምባሲው በበኩሉ ከተገልጋዮች ፍላጎት አንጻር አገልግሎቱ ክፍተት እንዳልው ገልጾ፣ የማሻሻያ ሥራዎችን እየሠራሁ ነው ብሏል ። የፍራንክፉርት አዲስ ወኪላችን መሳይ ወንድሜነህን በዚሁ ጉዳይ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ ቃለ መጠይቅ አድርጌለት ነበር።  መሳይ የነዋሪዎቹ ቅሬታዎች ምን እንደሆኑ በማብራራት ይጀምራል።

በሰኔ ወር፣ 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስት በመላው ዓለም የሚገኙ 30 ገደማ ኤምባሲዎች እና ቆንስላ ቢሮችን ሲዘጋ በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስር የነበረው የፍራንክፈርት ቆንስላ ቢሮም አንዱ ሆኖ ተዘግቷል፡፡ ይህንን ተከትሎም አገልግሎት ፈላጊዎች አንድም በአካል በርሊን ከተማ በመሄድ፥ አሊያ ደግሞ በኦንላይን አገልግሎቱን እንዲያገኙ ሆኗል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ኤምባሲው ፍራንክፈርትን ጨምሮ በጀርመን ዋና ዋና ከተሞች ሰራተኞቹን እየላከ ለአጭር ቀናት አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል፡፡

በዚሁ ሰብበ ቀድሞ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የቆንስላ ቢሮ ከተዘጋ ወዲህ ላልተፈለገ ወጪ እና እንግልት ተዳርገናል ሲሉ ዶቼ ቬሌ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ፡፡

ወ/ሪት ቤዛ አበበ ኤምባሲው ሰራተኞቹን ልኮ አገልግሎቱን ሲሰጥ ጉዳያቸውን ይዘው መሄዳቸውን ያስታውሳሉ፡፡ ይሁንና በዕለቱ በአገልግሎት ፈላጊዎች እና በኤምባሲው ሰራተኞች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት እና ግርግር በጸጥታ ሰራተኞች ስራው እንዲቋረጥ መደረጉን፣ እርሳቸውም ሳይስተናገዱ መመለሳቸውን እና በርሊን ከተማ ድረስ በመሄድ አገልግሎት ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡፡ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሌላዋ አስተያየት ሰጪም አገልግሎቱን ለማግኘት በርሊን ከተማ ድረስ መሄዳቸውን ጠቅሰው፣ ይህም ላልተፈለገ ወጪ እና እንግልት ዳርጎኛል ብለዋል፡፡

የፍራንክፉርት ከተማ ከፊል ገጽታ በምሽት
የፍራንክፉርት ከተማ ከፊል ገጽታ በምሽት፦ ፎቶ ከማኅደርምስል Florian Gaul/greatif/picture alliance

የጀርመን ውህደት 33ተኛ ዓመትና የምሥራቅ ጀርመን ይዞታ

አቶ ተፈሪ ፈቃደ የተባሉት የፍራንክፈርት አካባቢ ነዋሪ በበኩላቸው፥ በቅርቡ ሕይወቱ ያለፈን ኢትዮጵያዊ አስክሬን ወደ አገር ቤት ለመላክ የኤምባሲውን አገልግሎት ለማግኘት በተደጋጋሚ ስልክ ቢደወልም እንደማይነሳ፣ ይህም ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ነው የሚናገሩት፡፡

በቀረቡት ቅሬታዎች ዙሪያ ዶቼ ቬሌ ያነጋገራቸው በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዳያስፖራ እና የቆንስላ ጉዳዮች ዲፕሎማት የሆኑት አቶ አስቻለው ከበደ፦ ከተገልጋዮች ፍላጎት አንጻር አገልግሎታቸው ክፍተት እንዳለው ገልጸው፤ የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡ አቶ አስቻለው እንደሚሉት ኤምባሲው ከጀርመንበተጨማሪ በሌሎች ስምንት የጎረቤት አገራትም የዲፕሎማሲ እና የቆንስላ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ «ባለን ውስን በጀት እና የሰው ኃይል አገልገሎት ለመስጠት ጥረት እያደረግን ነው» ይላሉ አቶ አስቻለው፡፡ በተለይ ፍራንክፈርትን በመሰሉ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በብዛት በሚገኙባቸው አካባቢዎች አገልግሎታቸውን ለማሳደግ እየሰሩ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡

ለአገልግሎት ወደሚሄዱባቸው ከተሞች ከመንቀሳቀሳቸው አስቀድመው መረጃ እንደሚያሰራጩ የሚናገሩት አቶ አስቻለው፣ ተገልጋዮችም ምዝገባ አድርገው በስርዓት የሚስተናገዱበት አሰራር እንዳለ ያስረዳሉ፡፡ በፍራንክፈርት የተፈጠረው ችግርም ያልተመዘገቡ ባለጉዳዮች ጭምር በመምጣታቸው እና ከስርዓት ውጪ አገልግሎት ለማግኘት በመሞከራቸው እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

የፍራንክፉርት ከተማ ከፊል ገጽታ
የፍራንክፉርት ከተማ ከፊል ገጽታ፦ ፎቶ ከማኅደርምስል Blatterspiel/Jan Huebner/IMAGO

የኤምባሲው ስልኮች አለመነሳትን በተመለከተም አቶ አስቻለው ሲመልሱ፣ ችግሩ የሚፈጠረው በተለይ ሰኞ፣ ማክሰኞ እና ሐሙስ ቀናት ላይ መሆኑን ገልጸው፤ እነዚህ ቀናት በአካል የሚመጡ ባለጉዳዮች የሚስተናገዱባቸው በመሆኑ ነው ብለዋል፡፡ አሁን ግን ለዚሁ ስራ የሰራተኛ ቅጥር መፈጸማቸውን እና ችግሩ በቅርቡ እንደሚፈታ አስታውቀዋል፡፡

የፍራንክፈርት ቆንስላ ቢሮ ዳግም በሚከፈትበት ሁኔታ ላይ የዳሰሳ ጥናት መደረጉን ያወሱት ዲፕሎማቱ፣ በቆንስላው መከፈት አስፈላጊነት ላይ መግባባት እንደተፈጠረ ለዶቼቬሌ ተናግረዋል፡፡ እስከዛው ግን በጥናት ላይ ተመስርቶ ሠራተኞቹን እየላከ አገልግሎቱን የሚሰጥበትን ቀናት ሊያሳድግ እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል፡፡

መሳይ ወንድሜህ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሠ

 

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