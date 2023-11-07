የቅበት ተፈናቃዮች መመለስ
ወይዘሮ ገነት ዳውድ በሥልጤ ዞን የቅበት ከተማ ነዋሪና የሦስት ልጆች እናት መሆናቸውን ይናገራሉ ፡፡ ወይዘሮ ገነት ባለፈው ነሐሴ ወር መጨረሻ ሃይማኖትን መሠረት አድርጎ በተነሳው ግጭት ወደ ምሥራቅ ጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ በመሸሽ ለሁለት ወራት እዚያው በሚገኝ የቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተጠልለው መቆየታቸውን ገልጸዋል ፡፡
አሁን ላይ እሳቸውን ጨምሮ አንድ ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች የአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ባደረጉት የእርቅ ሥምምነት ወደ ቅበት ከተማ መመለሳቸውን ይናገራሉ ፡፡ “ ከሁለት ወራት ቀይታ በኋላ ትናንት ወደ ቅበት ተመልሰው መግባታቸውን የጠቀሱት ወይዘሮ ገነት “ በግጭቱ ቤታቸው የተቃጠለባቸው እስከሚሠራላቸው በየዘመድ ቤት ገብተው ተጠልለዋል፡፡ በሥልጤ ዞን አስተዳደር በኩል እንደ ፍራሽ ፤ ቀለብ እና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶች ቀርቦልናል ፡፡ ከሞላ ጎደል ጥሩ መሻሻል አይተናል “ ብለዋል፡፡
ሁሴን አብዱልቃድር እና ሳኒ ተማም በቡታጅራ ተፈናቅለው የቆዩ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አምነት ተከታዮችን ለመቀበል በቅበት ከተማ የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን የተዋቀረው ኮሚቴ አባላት ናቸው ፡፡ “ የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች እርስ በእርስ በጋብቻ የተሳሰሩና ሊነጣጠሉ የማይችሉ ናቸው “ የሚሉት ሁሴን እና ሳኒ አሁን ላይ በተደረገው ዝግጅት ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ መቻሉን ተናግረዋል ፡፡
የሰላም ሐዋሪያዎቹ
በእርቅ ሂደቱና ተፈናቃዮችን በመመለሱ ሥራ ከተሳተፉት መካከል የሥልጤ አገረ ሰብከት ሥራ ሥራስኪያጅ መላከ ህይወት ቄሲስ ንጉሴ ባወቅ እና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሀመድ ከሊል ይገኙበታል ፡፡ የሃይማኖት መሪዎቹ የተደረገው የእርቅ ውይይትና የተገኘው ውጤት የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮችን የቀደመ አንድነት የመለሰ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡
ጉዳዩ ከመጀመሪያው የህዝብ ፍላጎት እንዳልነበረ የጠቀሱት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሀመድ ከሊል «ግጭቱ የቀን ጎዶሎ ሆኖ እንጂ በሁለቱም የሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ምንም አይነት ጥላቻ የለም ፡፡ ይህንንም ነዋሪዎቹ ራሳቸው በተግባር አሳይተዋል ፡፡ በጥሩ ሁኔታ አንዳቸው ሌላኛቸውን ተቀብለው ወደ ቤታቸው አስግብተዋል»ብለዋል፡፡
የሕግ የበላይነት ጉዳይ
የሥልጤ ዞን ሃይማኖት መሪዎች የነዋሪዎቹን ትስስር ከማጠናከር በተጨማሪ መንግሥት በአካባቢው ሁከት በቀሰቀሱት ላይ የህግ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡ «እኛ ለማስታረቅ ስንደከም እነሱ በፌስ ቡክ ያፈርሱብናል» ያሉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሀመድ ከሊል «መንግሥት በሁከት ቀስቃሾች ላይ የሕግ የበላይነትን እንዲያስከብር» በማለት ጠይቀዋል ፡፡
በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ ተፈጥሮ የነበረው ግጭት ዳግም ላለመከሰቱ ምን ዋስትና አለ ? ሲል ዶቼ ቬለ የጠየቃቸው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ተመስገን ካሳ « አንደመንግሥት ሁለት ነገሮችን እንሠራለን ፡፡ የመጀመሪያው የህዝቦችን ነባር መስተጋብር ማጠናከር ሲሆን ሁለተኛው የሕግ በላይነትን ማስፈን ነው» ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
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