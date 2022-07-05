የቄለም ወለጋ ጭፍጨፋ ያስከተለዉ ዉግዘት

መንግስት ሆነብሎ (በተባባሪነት) ፣ (በቸልተኝነት)፣ በአቅም ማነሶች እንዲሁም የእኩይ ሀይሉ ተባባሪዎች ያላቸው ኃይሎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ መሰግሰጋቸው ጠቅሶ የዜጎችን ነፍስ ለመታደግ የሚያስችሉ ተግባራትን በቁርጠኝነት ባለመተግበሩ ተጠያቂ ያደርገዋል። ብሏል።
በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወለጋ ዞን በሃዋ ገላን ወረዳ መንደር 20 እና መንደር 21የተባሉ ስፍራዎች ላይ ንፁሃን ዜጎች ላይ የተፈፀመው ጅምላ ጭፍጨፋ እንዳሳሰበው እና የቀጠለው መሰል ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጠየቀ።
ኢሰመኮ የአካባቢውን ምንጮች አነጋግሮ አገኘሁት ባለው መረጃ ወንጀሉን የፈፀሙት ሸኔ ተብለው የሚታወቁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት መሆናቸውንና ጭፍጨፋው የተፈፀመባቸው መንደሮች በዋናነት የአማራ ብሔር ተወላጆች የሚኖሩባቸው መሆናቸውን ባወጣው ዘገባ ጠቅሷል።
የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶ/ር ዳንኤል በቀለ “በአካባቢው የቀጠለው የጸጥታ ችግርና በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው ብሔር ተኮር ግድያ በአስቸኳይ መቆም አለበት” በማለት የመንግስት የጸጥታ ሃይሎች በአስቸኳይ እንዲጠናከሩ ጥሪ ማድረጋቸው በዘገባው ተጠቅሷል።
ስለ ሁኔታው መረጃ እንዳላቸው የገለፁልን አንድ እማኝ የጅምላ ግድያው ትናንት አምስት ሰዓት ላይ እንደተፈፀመ ገልፀዋል።"እስከ ትናንት 11 ሰዓት ድረስ ወደ 200 ሬሳ ለቅመናል ነው የሚሉት ። ገና በየ ጫካው ስለሆነ የወደቀው ሬሳው ሌሊቱንም እየተለቀመ ነው" በማለት ከስፍራው አገኘሁት ያሉትን መረጃ አጋርተውናል።ትናንት መሪዎቹን በአዲስ የመረጠው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) ለድርጊቱ መንግሥትን ተጠያቂ ያደረገ መግለጫ አውጥቷል።
መንግሥት ማንነትን መሰረት አድርገው የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ለማስቆም እርምጃ በመውሰድ ዜጎችን ከአሰቃቂ ጭፍጨፋ የመጠበቅ ግዴታውን እንዲወጣ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ መቆየቱን የተናገረው ኢዜማ መፍትሔ ያላቸውን ምክረ ሐሳቦችንም ሲያቀርብ ቢቆይም ሰሚ ማጣቱንና የመንግሥት የሕግ የበላይነትን የማስከበር ሃላፊነቱም ከዕለት ዕለት ጥያቄ ውስጥ እየገባ መምጣቱ በብርቱ እንዳሰጋው ገልጿል።
መንግስት ሆነብሎ (በተባባሪነት) ፣ (በቸልተኝነት)፣ በአቅም ማነሶች እንዲሁም የእኩይ ሀይሉ ተባባሪዎች ያላቸው ኃይሎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ መሰግሰጋቸው ጠቅሶ የዜጎችን ነፍስ ለመታደግ የሚያስችሉ ተግባራትን በቁርጠኝነት ባለመተግበሩ ተጠያቂ ያደርገዋል። ብሏል።
ፓርቲው መንግስት በአካባቢው የጸጥታ ችግሮችን መቆጣጠር እንደተሳነው ለሕዝብ በግልጽ የማሣወቅ ግዴታውን እንዲወጣና ዘላቂ መፍትሔዎችን ከሚመለከታቸው ጋር መክሮ እንዲያስቀምጥም ጠይቋል።ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ የፖለቲካ ተንታኝ የኢትዮጵያ መንግስት ሕግና ስርዓትን ማስከበር አልቻለም ብለዋል።
የሰላም ሚኒስትር ድኤታው አቶ ታዬ ደንደአ ከ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ባሉት የፌስቡክ የመገናኛ አውታራቸው "ተጠያቂነት ይስፈን" ሲሉ ትናንት ባስተጋቡት አቃም " የዜጎች ሞት በየቀኑ ይሰማል:። ግምቢ ላይ የተፈፀመዉን አስነዋሪ ጭፍጨፋ ሳንረሳ ሌላ ጭፍጨፋ በቄለም ዛሬ ተደግሟል። ጥፋቱ የማነዉ? ጠያቂና ተጠያቂ ሊኖር ግድ ይላል!
ተጠያቂነት ባለመኖሩ አንድ ችግር መቶ ጊዜ ራሱን ይደጋግማል"ብለዋል።
የሰላም ሚኒስትር ድኤታው ስላነሱት የተጠያቂነት ጉዳይ ለመጠየቅ በስልካቸው ደጋግመን ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም።
ፌስቡክ ላይ በፃፉት ሀሳሻቸው ላይ ግን "ላለፉት ሦስት ዓመታት ኦሮሚያ ላይ የፀጥታ ችግር ገንግኗል። ከመቼዉም ጊዜ በላይ ህዝባችን እጅግ የከፋ መከራ አይቷል" በማለት ጽፈውዋል። ይሁንና ሚኒስትር ዴኤታው ይጠየቅ የሚሉትን አካል ግልጽ አላደረጉም።
በአራት ጉዳዮች ላይ መግለጫ ያወጣውና ባህር ማዶ የሚገኙትን የፓርቲውን ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን የፓርቲው ሥራ አሥፈፃሚ አስቸኳይ ለሆኑ ድርጅታዊ ስራዎች ስለሚፈልጋቸው ወደ አዲስ አበባ እንዲመለሱ ወሳኔ ማስተላለፉን የገለፀው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ የብልጽግና መንግስት፣ በትረ-ስልጣኑን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ የመንግስትነትን ኃላፊነት መወጣት እንዳልቻለ እና በማህበረሰቡ ላይ እየፈጠረ ካለው ኢኮኖሚያዊ፣ ህልውናዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ቀውሶች ባሻገር በልዩ ልዩ ወገኖች ላይ ከፍተኛ ማዋከብ ከጀመረ ውሎ አድራል፡፡ ብሏል።
ስለ ትናንቱ የወለጋው ጥቃት በእማኝነት መረጃ ያጋሩን ሰው መንግሥት ኃላፊነትን ተረክቤያለሁ ፣ አገሪቱን ለማስተዳደር ፣ ሕዝብን ለመምራት ቃለ መሃላ ፈጽሞ ከገባ በኋላ እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች ሲፈፀሙ ተጠያቂ ቢሆብም የሚጠየቅ ግን የለም ብለዋል።
"መጀመሪያ ትጥቅ ያስፈታሉ ፣ ከዚያ ስብሰባ አላ ይላሉ ከዚያ ደግሞ ታጣቂ መጥቶ ገደላቸው ይባላል። በስፍራው ፌዴራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እና መደበኛ ፖሊስ እንዲሁም መከላከያ ሠራዊት አለ ። ይህ ነገር ሊፈጠር ሲል ያ ጦር ይነሳል። እልቂቱ ከተፈፀመ በኋላ ወዲያውኑ ይገባና ሬሳ ይቀብራል። ስለዚህ ይህ የመንግሥት ስትራታጂ ለመሆኑ አጠያያቂ አይደለም" በማለት ለጥፋቱ መንግሥትን ተጠያቂ አድርገዋል።
አለም አቀፉ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ትናንት ባወጣው መግለጫ የትግራዩ ጦርነት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እየቀጠለ ነው ያለውን የቀውስ አዙሪት እየከለለው መሆኑን ጠቅሶ ኦሮሚያ ውስጥ በሚፈጸሙ የተባባሱ የመብት ጥሰቶች ላይ ያለመከሰስና ተጠያቂነት ያለመኖር ሁኔታዎች አሁንም መቀጠላቸውን እና አፋጣኝ ዓለምአቀፍ ትኩረት የሚሹ መሆናቸውን ገልጿል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ "የጸጥታ አካላት ከሚያደርሱበት ዱላ እየፈረጠጠ በመሸሽ ላይ ነው" ያሉት የሸኔ ቡድን በምዕራብ ወለጋ ዞን በሚገኙ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ እየፈፀመ መሸሹን ትናንት ተናግረዋል።"ይሄንን አሸባሪ ቡድን እስከመጨረሻው ተከታትለን ከህዝባችን ጋር እናስወግደዋለን" ሲሉም ዝተዋል።ቡድኑ ላይ እርምጃ ተወሰደበት የሚሉ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ተደጋጋሚ መግለጫዎች በየጊዜው ቢሰሙም፣ ለአካባቢው ነዋሪዎች ግን ዘላቂ የሰላም መፍትሔ እስካሁን አልተገኘለትም።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ