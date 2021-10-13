 የቀድሞ የጦር መኮንን አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 12.10.2021

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ኢትዮጵያ

የቀድሞ የጦር መኮንን አስተያየት

ኢትዮጵያ መከላከያ ሚንስቴር ትናንት በፌስ ቡክ ገፁ  ባወጣዉ መግለጫ ግን "ሠራዊቱ በራሱ እቅድ ሙሉ ማጥቃት ከጀመረ 'ተጠቃሁ' ብሎ ለመናገር ጊዜ እንኳን ሳያገኝ የሚፈፀም እንደሚሆን መታወቅ አለበት" ብሎ ነበር። መግለጫዉ ዛሬ ከየገፁ ተነስቷል ወይም ተሰርዟል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:31

የኢትዮጵያ ጦር አዲስ ከፈተዉ የተባለዉ ጥቃትና የቀድሞ መኮንን

ሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት) «ተከፈተብኝ» ያለዉን  ጥቃት የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በይፋ አላረጋገጠም።ይሁንና የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ቃል አቀባይ ቢልለኔ ስዩም አሶስየትድ ፕረስ ለተባለዉ ዜና አገልግሎት፣ ሕወሓት በአማራና በሌሎች አካባቢዎች ያደርሰዋል ያሉትን ጥፋት፣ጥቃትና ግድያን ለማስቆም የኢትዮጵያ መንግስት መጣሩን ይቀጥላል ብለዋል።ቃል አቀባይዋን በስልክ ለማግኘት በተደጋጋሚ ብንሞክርም ስልካቸዉን አይመልሱም።የሕወሓት ቃል አቀባይን ለማነጋገር ያደርግነዉ ሙከራም አልተሳካም።የኢትዮጵያ መከላከያ ሚንስቴር ትናንት በፌስ ቡክ ገፁ  ባወጣዉ መግለጫ ግን "ሠራዊቱ በራሱ እቅድ ሙሉ ማጥቃት ከጀመረ 'ተጠቃሁ' ብሎ ለመናገር ጊዜ እንኳን ሳያገኝ የሚፈፀም እንደሚሆን መታወቅ አለበት" ብሎ ነበር። መግለጫዉ ዛሬ ከየገፁ ተነስቷል ወይም ተሰርዟል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የኢትዮጵያ ጦር አዲስ ከፈተዉ የተባለዉ ጥቃትና የቀድሞ መኮንን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

13.10.21+++Ethiopian army special force & Militias in Afar region, zone 4 Iwa distict (c) Seyoum Getu / DW

የሕወሓት አዲስ ጥቃት በአፋር 13.10.2021

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተገለጠ። የአፋር ክልል ባለስልጣናት ለዶይቼ ቬለ እንዳረጋገጡት በአፋር ክልል ዞን አራት፤ እዋ ወረዳ፤ ፈንቲረሱ በምትባል ስፋራ ላይ ባነጣጠረው የከባድ ጦር መሣሪያ ጥቃት የንጹሃን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ  ተቀጥፏል።

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር