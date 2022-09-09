 የቀድሞዋ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊት የንግስናቸው ታሪካዊ ዳራ እና ወራሻቸው | ዓለም | DW | 12.09.2022

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ዓለም

የቀድሞዋ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊት የንግስናቸው ታሪካዊ ዳራ እና ወራሻቸው

የታላቋ ብሪታንያ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊት ከዚህ ዓለም በሞት የመለየታቸው ዜና የተሰማው ባለፈው ሐሙስ ነበር ። 96 ዓመታቸው ነበር ። የንግስትቱን ህልፈት ተከትሎ የሀገሪቱ ህገ መንግስት በሚደነግገው መሰረት የበኩር ልጃቸው ልዑል ቻርለስ ሳልሳዊ በትረ ዙፋኑን ተረክበው የንግስና ስነ ስረዓታቸውን ባለፈው ቅዳሜ ፈጽመዋል።

የታላቋ ብሪታንያ ታላቋ ንግስት ሕልፈት እና የወራሹ የበኩር ልጅ ንግስና

የታላቋ ብሪታንያ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊት ከዚህ ዓለም በሞት የመለየታቸው ዜና የተሰማው ባለፈው ሐሙስ ነበር ። 96 ዓመታቸው ነበር ። ንግስት ኤልሳቤት በታላቋ ብሪታንያ እና በሌሎች የጋራ ብልጽግና ሀገራት ያለፉትን 70 ዓመታት በንግስና ቆይተዋል። የንግስትቱን ህልፈት ተከትሎ የሀገሪቱ ህገ መንግስት በሚደነግገው መሰረት የበኩር ልጃቸው ልዑል ቻርለስ ሳልሳዊ በትረ ዙፋኑን ተረክበው የንግስና ስነ ስረዓታቸውን ባለፈው ቅዳሜ ፈጽመዋል።

Großbritannien Charles III Royals

የእናታቸው የቀድሞዋ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊ የቀብር ስነ ስረዓት የሚከናወንበትን ቀን እና ሂደት በማሳወቅ የንግስና ስራቸውን አንድ ብለው ጀምረዋል። የቀድሞዋ ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊት በህይወት ዘመናቸው ኢትዮጵያን ጨምረው የተለያዩ የዓለም ሀገራትን ግብኝተዋል። የንግስቲቱ ሕልፈ,ት በታላቋ ብሪታንያ የተለያዩ ለውጦችን ሊስከትል እንደሚችል ይነገራል።

Uk Queen Elizabeth II | Briefmarken

የንግስቲቱን ወደ ንግስና የመጡበትን ታሪካዊ ዳራ ፤ በተለያዩ የዓለም ሃገራት ያደረጓቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን እና ሌሎችን ቤተሰባዊ ጉዳዮችን ጨምሮ የለንደኑ ወኪላችን ድል ነሳ ጌታነህ ያሰናዳውን የዕለቱን ማህደረ ዜና እነሆ ብለናል ።

ድል ነሳ ጌታነህ 

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ

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የታላቋ ብሪታንያ ታላቋ ንግስት ሕልፈት እና የወራሹ የበኩር ልጅ ንግስና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የንግስት ኤልሳቤጥ ሞትና የቻርልስ መንገሥ

የንግስት ኤልሳቤጥ ሞትና የቻርልስ መንገሥ 09.09.2022

ብሪታንያን እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1952 ጀምሮ የገዙት ንግስት ኤልሳቤጥ ያረፉት ትናንት ነዉ።96 ዓመታቸዉ ነበር።በብሪታንያ ታሪክ ዙፋኑን ለመዉረስ ረጅም ዘመን የጠበቁት ልዑል ቻርልስ ትናንትናዉኑ የንግስናዉን ዙፋን ይዘዋል።