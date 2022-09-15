የቀድሞዉ የጣልያን ጠቅላይ ሚ/ር ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ

የሩስያዉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ጨምሮ የዓለም መንግሥታት እና የመንግስታት ተጠሪዎች በቀድሞው የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ ከዚህ ዓለም በሞት መለየትን ተከትሎ የሃዘን መግለጫን አስተላለፉ። ቤሩስኮኒ 86 ዓመታቸዉ ነበር።
የሩስያዉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ጨምሮ የዓለም መንግሥታት እና የመንግስታት ተጠሪዎች የቀድሞው የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸዉን የሃዘን መግለጫ እያስተላለፉ ነዉ። የ86 ዓመቱ የመገናኛ ብዙኃን ባለቤት እና የገዢው «ፎርዛ ኢጣሊያ ፓርቲ» መሪ ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ በሚላን ከተማ በሚገኝ ሳን ራፋኤሌ ሆስፒታል ህክምና ላይ እንደነበሩ ተነግሯል።
በጣልያንዋ ሚላን ከተማ በጎርጎረሳዉያኑ መስከረም 29 ቀን 1936 የተወለዱት ቤርሉስኮኒ ወደ ፖለቲካዉ ዓለም ከመምጣታቸዉ በፊት በንግድ ላይ የተሰማሩ ኃብታም ነበሩ። ቤሬስኮኒ ከጎርጎረሳዉያኑ 1994 ዓ.ም ጀምሮ በጣሊያን በነበሩ አራት መንግሥታት ዉስጥ አራት ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሃገሪቱን መርተዋል። በጣልያን ፖለቲካ ዓለም ከ 20 ዓመታት በላይ የበኩላቸዉን አስተዋጽኦ ያበረከቱት ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ በአወዛጋቢ ፖለቲካቸዉ የታወቁ ግን ደግሞ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተረፉ ፖለቲከኛ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። ቤርሉስኮኒ በአንድ ወቅት ራሳቸዉን "የፖለቲካው ኢየሱስ ክርስቶስ" ሲል መጥራታቸዉ ዜጎቻቸዉን ብዙ ካነጋገሩና ካስገረሙ ጉዳዮች መካከል እንደነበር ተዘግቧል። ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ በስልጣን ላይ ሳሉ በሚቆጣጠሩት የግል የብዙኃን መገናኛ እና በስልጣናቸዉ መካከል የጥቅም ግጭት አለ በሚል ከፍተኛ ወቀሳና ትችት ሲደርስባቸዉ እንነደነበርም የሚታወስ ነዉ። ከዚህ ሌላ ቤሪስኮኒ የተለያዩ ክሶች እየቀረበባቸዉ ጉዳያቸዉ በፍርድ ቤት ይታይም ነበር። በ2011 ዓ.ም በጣልያን ኤኮኖሚ ቀዉስ ከተከሰተ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣናቸዉን ለመልቀቅ የተገደዱት፤ ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ፤ ከስልጣን ከለቀቁ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በጤና እክል ከባድ ችግር ላይ ነበሩ። ቤርሉስኮኒ በጎርጎረሳዉያኑ 2016 ዓ.ም የልብ ቀዶ ህክምና አድርገዋል። በ 2020 ዓ.ም ደግሞ በኮሮና እና በሳምባ ምች በሽታ ሆስፒታል ገብተዉ ነበር። የቀድሞዉ የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በደም ካንሰር በሽታ በጠና ታመዉ እንደነበር ተነግሯል።
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ