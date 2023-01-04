የቀቤና ብሄር ተወላጆች የልዩ ወረዳ መዋቅር ጥያቄ

የሠልፉ አስተባባሪዎች ሠልፉ ሁለት ዓላማዎችን ያዘለ ነው ይላሉ ፡፡ የቀቤና ህዘብ ራሱን በልዩ ወረዳ ለማደራጀት ጥያቄውን ያቀረበው ከሃያ ዓመት በፊት ነው ያለው የቀቤና ወጣቶች ማህበር የበላይ ጠባቂ ሀቢብ ከድር ‹‹ ይህ ባለመሆኑ ህዝቡ በየጊዜው ለሚያነሳቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ሊገኝ አልቻለም ፡፡
የቀቤና ብሄር ተወላጆች ሰልፍ በሀዋሳ
በሀዋሳ ከተማ በሚገኘው የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በመሰባሰብ ዛሬ ረዕቡ ታህሳስ 26 2015 ዓም ጥያቄያቸውን ያቀረቡት ከጉራጌ ዞን የመጡት የቀቤና ብሄር የአገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ተወካዮች ናቸው ፡፡ የተለያዩ መፈክሮችን የያዙት ሠልፈኞቹ ‹‹ ሊፈጸሙልኝ ይገባል ›› ያሏቸውን ጥያቄዎች በድምፅ አሰምተዋል፡፡ የሠልፉ አስተባባሪዎች የቀቤና ወጣቶች ማህበር የበላይ ጠባቂ ሀቢብ ከድር እና የቀቤና የአገር ሽማግሌዎች ተወካይ ኢማሙ አሊይ ሠልፉ ሁለት ዓላማዎችን ያዘለ ነው ይላሉ ፡፡ የቀቤና ህዘብ ራሱን በልዩ ወረዳ ለማደራጀት ጥያቄውን ያቀረበው ከሃያ ዓመት በፊት ነው ያለው የቀቤና ወጣቶች ማህበር የበላይ ጠባቂ ሀቢብ ከድር ‹‹ ይህ ባለመሆኑ ህዝቡ በየጊዜው ለሚያነሳቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ሊገኝ አልቻለም ፡፡ አሁን ያለው የቀቤና ወረዳ በቀጣይ በሚመሠረት ክልል ውስጥ ወደ ልዩ ወረዳ የአስተዳደር ደረጃ ከፍ እንዲል ለመጠየቅ ነው እዚህ የተገኘነው ›› ብሏል፡
፡ የቀቤና በልዩ ወረዳ የመደራጀት ጥያቄ አሁን ላይ በደቡብ ክልል የመዋቅር ጥያቄዎች ከመነሳታቸው በፊት የነበረ ነው የሚሉት የብሄሩ የአገር ሽማግሌዎች ተወካይ ኢማሙ አሊይ ‹‹ ጥያቄው አዲስ ከሚደራጀው ክልል ጋር አብሮ ይመለሳል የሚል ተስፋ አለን ፡፡ ለዚህ ደግሞ በቀጣይ በሁለት ተከፍለው የሚደራጁ ክልሎችን ለማዋቀር በተቋቋመው የፕሮጅክት ጽህፈት ቤት ውስጥ የራሳችን ተወካይ ሊኖረን ይገባል፡፡ ይህን የልዩ ወረዳና የውክልና ጥያቄዎቻችንን ለደቡብ ክልል መንግሥትና ለገዢው የብልፅግና ፓርቲ ለማቅረብ እዚህ ተገኝተናል ›› ብለዋል ፡፡
የደቡብ ክልል መንግሥት ለጥያቄው ምን ምላሽ ሰጠ ?
በሠልፈኞቹ ጥያቄ ዙሪያ ይመለከተዋል የተባለውን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤትን ለማነጋገር በዶቼ ቬለ DW የተደረገው ጥረት ሊሳካ አልቻለም ፡፡ ያም ሆኖ ወደ ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ግቢ የዘለቁት የሠልፈኞቹ ተወካዮች ከጽህፈት ቤቱ አመራሮች ጋር ግማሽ ቀን የፈጀ ውይይት አካሂደዋል፡፡
ከውይይቱ ምን ምላሽ አገኛችሁ በሚል በዶቼ ቬለ የተጠየቀው የቀቤና ወጣቶች ማህበር የበላይ ጠባቂ ሀቢብ ከድር ‹‹ ውይይቱ ተስፋ ሰጪ ነው ›› ሲል መልሷል ፡፡ ከሠልፉ በተጨማሪ በፁሁፍ ያዘጋጁትን ጥያቄ ሁለት የርዕሰ መስተዳድሩ ከፍተኛ አማካሪዎች አንደተቀበሏቸው የገለጸው ሀቢብ ‹‹ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት አድርገናል፡፡አማካሪዎቹ መንግሥት የህዝቡን የልዩ ወረዳ ጥያቄ እንደሚያውቀው ገልጸውልናል፡፡ ጥያቄዎቹንም ለመመለስ አቅጣጫ ተይዞ እየተሠራ እንደሚገኝ አረጋግጠውልናል፡፡ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ውክልናንም በተመለከተ የክልል መዋቅር አደረጃጀት በግለሰቦች ፍላጎት ሳይሆን ሥራው በተዋቀሩ አሥራ ሰባት ኮሚቴዎች አማካኝነት እየተከናወነ የሚገኝ በመሆኑ ሥጋት ሊያድርባችሁ አይገባም ብለውናል፡፡ በእኛ በኩልም የህዝባችን ጥያቄ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል የመጣ ሥለሆነ መንግሥት ትኩረት ሰጥቶ በአጭር ጊዜ ምላሽ እንዲሰጥ በማሳሰብ ተለያይተናል ›› ብሏል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ