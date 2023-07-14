"ከጓደኞቼ ጋር 4 ኪሎ አካባቢ ስንራመድ አንድ ወጣት አካል ጉዳተኛ በጭቃ ላይሲንፏቀቅ አየሁት። በጣም አዝኜ አናገርኩት። ያው የቀርከሃ ምርት ስልጠና ወስጄ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ እራሴ ንድፍ አውጥቼ የቀርከሃ የአካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪ ወንበር ሰራሁለት።"
ኢትዮጵያ በሐብት ደረጃ ከምትታወቅባቸው ተክሎች አንዱ ቀርከሃ ነው። በእንግሊዘኛው አጠራር “International Network for Bamboo“ የተባለ ዓለም አቀፍ ተቋም ባካሄደው ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 1.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት በቀርከሃ የተሸፈነ ነው። በዚህም ከአፍሪካ 70 በመቶ ድርሻ በመያዝ በሐብት ደረጃ የቀዳሚነት ስፍራ እንድትይዝ አድርጓታል።
እንደ ቻይና ያሉ የእስያ ሃገራት የቀርከሃ ምርት በከፍተኛ ደረጃ የተለያዬ ዕቃዎችን በማምረት ከተክሉ ዳጎስ ያለ የኢኮኖሚ ጥቅም እንደሚያገኙበት ጥናቶች ያመላክታሉ። በሐገራችን ግን ካለን ሐብት አንጻር ጥቅም ላይ የዋለው የቀርከሃ ምርት እዚህ ግባ የሚባል አደለም። ወጣቱ መሃንዲስ አቤል ሃይለጊዮርጊስ ቀርከሃን የፈጠራ ጥበብ በማከል መደበኛ ብስክሌት፣ የአካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪ ወንበር እና ሌሎችም እያመረተ ነዉ። ወጣቱ መሃንዲስ ወደዚህ ስራ እንዲገባ ያበረታታችውን አጋጣሚ እንዲህ አጫውቶናል።
"ከጓደኞቼ ጋር 4 ኪሎ አካባቢ ስንራመድ አንድ ወጣት አካል ጉዳተኛ በጭቃ ላይ ሲንፏቀቅ አየሁት። በጣም አዝኜ አናገርኩት። ያው የቀርከሃ ምርት ስልጠና ወስጄ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ እራሴ ንድፍ አውጥቼ የቀርከሃ የአካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪ ወንበር ሰራሁለት።"
ቀርከሃ በዓለምአቀፍ ደረጃ ከ10,000 በላይ ለሚሆኑ ምርቶች እራሱን ችሎ አልያም በግብአትነት እንደሚያገለግል ጥናቶች ያመላክታሉ። ወጣቱ የፈጠራ ባለሙያ አሁን ወደ ሁለተኛ ምርቱ ተሸጋግሯል፤ መደበኛ ብስክሌት።
"በብዛት ተመርቶ ወደ ገበያ ከመቅረቡ በፊት ሰውን የሚሸከም ከመሆኑ አንጻር የሙከራ ምርቱን ውጤታማነትን ለማረጋገጥ የሚያስችለኝ ስልጠና በጀርመን አገር የሙኒክ ቴክኒካዊ ዩንቨርስቲ አግኝቼ ነበር። በዛው በቀርከሃ ብስክሌት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር የመገናኘት ዕድሉ ስለነበረኝ በዚህ ምክንያት ብስክሌት ወደ ማምረት ልገባ ችያለሁ።."
ወጣቱ ለዚህ ፈጠራ ካነሳሳችው የአካል ጉዳተኛው ችግር በመመርኮዝ የአካል ጉዳተኞችን የሚረዱ ከቀርከሃ የተሰሩ ሰው ሰራሽ የአካል ጉዳተኞች ምርኩዝ እና ሌሎችንም እያበረከተ ይገኛል። አቤል በጀርመን ከሙዩኒክ ቴክኒካዊ ዩኒቨርስቲ ያገኘውን ተጨማሪ ዕውቀት እና ክህሎት ተጠቅሞ ከሙከራ ምርት በብዛት ወደ ማምረት መሸጋገሩን ነግሮናል።
ከቀርከሃ የተሰሩት ምርቶቹ ባለህበት አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ እየታዩ ነው ወይ? አልነው። "አዎን ብዙ ሰዎች እና ከእኛ ጋር የሚሰሩ የአካል ጉዳተኞችን የሚደግፉ ድርጅቶች ምርቶቻችንን እየወሰዱ ለተጠቃሚዎች በመስጠታቸው ሰዎች እየተጠቀሙባቸው ይገኛሉ።".
በኢትዮጵያ የተለያዩ ከተሞች የብስክሌት ዋጋ የሚቀመስ እንዳልሆነ ባለሙያው አጫውቶናል። የቀርከሃ ብስክሌቶች ግን አሁን ካለው ዋጋ በሁለት ሦስተኛ እንደሚቀንስ ያስረዳል። የወጣቱ የፈጠራ ሥራዎች በብዙ ፈተናዎች የታጀቡ ነበሩ። ከፈተናዎች ሁሉ ከባዱ ግን የሰዎች አመለካከት እንደነበረ ወጣት አቤል ነግሮናል።
ወጣቱ የፈጠራ ሰው አቤል ችግሮቹን ተጋፍጦ አሁን ወዳለው ደረጃ በመድረሱ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሽልማትና ዕውቅና እንደተሰጠው አጫውቶናል። ወደ ጀርመን እና አሜሪካ ተጉዞ ምርቶቹን ከአፍሪቃ ወጣቶች እና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ለመስራት ዕድል በሰጡት መድረኮች ላይም መሳተፉን ገልጾልናል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ነጋሽ መሐመድ