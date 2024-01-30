"የቀረበልንን ይቅርታ ተቀብለናል" የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት

"የቀረበልንን ይቅርታ ተቀብለናል" የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤትማክሰኞ፣ ጥር 21 2016
"የቀረበልን ይቅርታ ተቀብለናል" የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት
ከጦርነቱ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ጋር የነበረው ግንኙነት ለዓመታት አቋርጦ የነበረው የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት፥ የቀረበለት ይቅርታ ተከትሎ ግንኙነቱ ለመቀጠል መስማማቱ ገለፀ። አስቀድሞ በትግራይ የደረሰው ጥፋት እንዲያወግዙ ጥያቄ አቅርበን ምላሽ ባለማግኘታችን የነበረን ግንኙነት ለማቋረጥ ተገደን ነበር ያሉት የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ፕሬዝደንት ሸኽ ኣደም ዓብዱልቃድር ጁሃር፥ በቅርቡ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ደብዳቤ እና ልኡካን በመላክ የይቅርታ ጥያቄ መቅረቡ ተከትሎ የክልሉ ምክርቤት ይቅርታው መቀበሉ ለዶቼቬለ ገልፀዋል።መቐለ በሺህዎች የሚቆጠሩ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ
የትግራዩ ጦርነት ተከትሎ በተፈጠረ ልዩነት በትግራይ የሚገኙ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት በሃገር ደረጃ ካሉት ጋር የነበራቸው ግንኙነታቸው ማቋረጣቸው በይፋ የገለፁት በ2014 ዓመተምህረት ነበር። አስቀድሞሞም ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክርቤት ጋር የነበረው ግንኙነት ላልቶ እንደነበረ የሚገልፀው የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከየካቲት ወር 2014 ዓመተምህረት በኃላ ባለው ግዜ ግን ሀገራዊው የእስልምና ምክርቤት ከትግራይ ህዝብ ጎን አልቆመም፣ የተፈፀሙ ወንጀሎች አላወገዘም በማለት ግንኙነቱ በይፋ ተቋርጦ ቆይቷል።የወጣት ሥራ አጥነት እና ሕገ-ወጥ ስደት በትግራይ
የይቅርታ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ከቀረበለት በኃላ የተሰበሰው የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት፥ ባለፈው ሳምንት ባካሄደው ስብሰባ የቀረበ ይቅርታ እና ግንኙነትን የማስቀጠል ጥያቄ እንደሚቀበለው አስታውቋል። አስቀድሞ በትግራይ የደረሰው ጥፋት እንዲያወግዙ ጥያቄ አቅርበን ምላሽ ባለማግኘታችን የነበረን ግንኙነት ለማቋረጥ ተገደን ነበር ያሉት የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ፕሬዝደንት ሸኽ ኣደም ዓብዱልቃድር ጁሃር፥ በቅርቡ የበትግራይ ክልል የሚሞቱን ሕፃናትና እናቶች ቁጥር እየጨመረ ነዉኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክርቤት ደብዳቤ እና ልኡካን በመላክ የይቅርታ ጥያቄ መቅረቡ ተከትሎ የክልሉ ምክርቤት ይቅርታው መቀበሉ ለዶቼቬለ ገልፀዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት ዳግም መቀጠሉ ለዓመታት ተቋርጦ የቆየውን የሓጂ እና ዑምራ ጉዞ ለማስቀጠል እንደሚያግዝም የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝደንት ሸኽ ኣደም ዓብዱልቃድር ጁሃር ገልፀዋል።
በጦርነቱ ወቅት የሰላም ጥሪ አላስተላለፉም፣ ጦርነት ደግፈዋል፣ በትግራይ ከሚገኝ ምእመን ጎን አልቆሙም የሚል ቅሬታ በማቅረብ በርካታ በትግራይ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት በሀገር ደረጃ ከሚገኙት ጋር መለያየታቸው ይታወሳል።
ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ