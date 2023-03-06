 የሽግግር ፍትሕ በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 08.03.2023

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ኢትዮጵያ

የሽግግር ፍትሕ በኢትዮጵያ

በሽግግር ፍትሕ ጉዳይ ላይ የሲቪክ ድርጅቶች እና የዴሞክራሲ የሚባሉ ሌሎች ተቋማት ዛሬ ተወያይተዋል።በዚሁ ወቅት ያገኘናቸው ኢትዮጵያዊነት የዜጎች መብት ማስከበሪያ የተባለ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ በቀለ ውጥኑን በበጎ የሚታይ ብለውታል።

የሽግግር ፍትሕ ጥፋተኞች ተጠያቂ እንዳይሆኑ ያደርግ ይሆን?

"የሽግግር ፍትሕ የፖሊሲ አማራጭ"  የተባለዉ መርሕ ግቡን እንዲመታ  ሐገሪቱ "በሴራ ከተተበተበ የፖለቲካ ዐውድ" መላቀቅ እንደሚገባት በጉዳዩ ላይ የሚወያዩ ጠየቁ።የኢትዮጵያ መንግስት ያዘጋጀዉ "የሽግግር ፍትሕ የፖሊሲ አማራጭ» በግጭትና ጦርነት የተፈፀሙ በደሎችን ለማከም የሚረዱ መፍትሔዎችን የሚሰጥነዉ ይባላል።ባለፈዉ ሰኞ በተጀመረዉ ዉይይት ላይ የሚካፈሉ የተወሰኑ የሲቪክ ማሕበራት ተወካዮች የሕግ የበላይነት እንዲከበር እና ውጥኑ በገለልተኛ አካል እንዲፈፀም ጠይቀዋል።

በሽግግር ፍትሕ ጉዳይ ላይ የሲቪክ ድርጅቶች እና የዴሞክራሲ የሚባሉ ሌሎች ተቋማት ዛሬ ተወያይተዋል።በዚሁ ወቅት ያገኘናቸው ኢትዮጵያዊነት የዜጎች መብት ማስከበሪያ የተባለ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ በቀለ ውጥኑን በበጎ የሚታይ ብለውታል።

Äthiopien Addis Ababa | Nationales Konsultationsprogramm


ቪዥን ኢትዮጵያ ለዴሞክራሲ የተባለ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ አቶ ታደለ ደርሰህ ደግሞ ይህ ውጥን እውን እንዲሆን ከሆን የፖለቲካ ሥርዓት ዐውድ ለውጥ ያስፈልጋል።የሽግግር ፍትሕ አጥፊ ናቸው ተብለው በሚለዩ ወገኖች ሁሉ ላይ ዓለም አቀፍ ተጠያቂነት እንዳይኖር ያደርግ ይሆን ለሚለው ጥያቄ የሰነዱ አዘጋጆች ይህ እንደማይሆን ምላሽ ሰጥተዋል።  አቶ ሞገስ በቀለም ይህንኑ ያጠናክራሉ።
የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሄኖክ መለሰ በሥራቸው የሚገኙ ከ 4 ሺህ በላይ የሲቪክ ድርጅቶች የሽግግር ፍትሕ ሂደቱ እንዲሳካ ግፊት እንዲያደርጉ፣ መንግስትም የሚደረገውን ግፊት በበጎ እንዲመለከት ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተንሰራፍታል።
አለመረጋጋት ፣ ግጭትና የእርስ በርስ ጦርነት ሞትና መፈናቀል እንዲጨምር አድርጓል።የጥፋቶች ማህበረሰባዊ ቅርጽ መያዝም በመደበኛው የፍትሕ ሥርዓት እና አካሄድ ፍትሕ መስጠትንም ሆነ ይቅርታ እና እርቅን ማከናወንን አላስችል በማለቱ የሽግግር ፍትሕን መተግበር የግድ ማስፈለጉ ታምኖበታል።
ይህ ውጥን ምን ያህል ይሳካል የሚለው ግን ወደፊት የሚታይ ነው።

ሰሎሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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የሽግግር ፍትሕ ጥፋተኞች ተጠያቂ እንዳይሆኑ ያደርግ ይሆን?

ተዛማጅ ዘገባዎች

ምክክር በሽግግር ፍትሕ የፖሊሲ አማራጭ ሰነድ ላይ

ምክክር በሽግግር ፍትሕ የፖሊሲ አማራጭ ሰነድ ላይ 06.03.2023

የሽግግር ፍትሕ የፖሊሲ አማራጭ ሰነዱ ለታለመው ሥራ የማስፈፀሚያ ስልት አድርጎ ከዘረዘራቸው ውስጥ ክስ ቀዳሚ ነው። እውነትን ማፈላለግ እና ይፋ ማድረግ፣ እርቅ ፣ ምህረት፣ ማካካሻ መስጠት፣ ተቋማዊ ለውጥ ማድረግ የሚሉትም ተዘርዝረዋል። የወንጀል ምርመራውን ፣ ክስ የመመስረቱን እና የፍርድ ሂደቱን ማን ያከናውነው የሚለው ጥያቄም ለውይይት ቀርቧል።

የሽግግር ፍትሕ መመሪያ

የሽግግር ፍትሕ መመሪያ 03.02.2023

የሽግግር ፍትሕ ሥርዓት መዘርጋት ዘላቂ ሰላም ፣ እርቅ እና ፍትሕ በማስገኘት ረገድ ውጤታማ መሆኑንና በግጭት፣ በጦርነት ወይም በሌላ ምክንያት ለተፈፀሙ ጥቃቶች ፣ መጠነ ሰፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች እና በደሎች የተሟላ መፍትሔ ይሰጣል ሲል ሚኒስቴሩ ጉዳዩን አስመልክቶ ያስጠናው ሰነድ ይዘረዝራል።

«የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ» አስፈላጊነትና አተገባበሩ

«የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ» አስፈላጊነትና አተገባበሩ 04.01.2023

ፍትሕ ሚኒስቴር በቅርቡ ይወጣል ባለው የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ካስቀመጣቸው የማስፈፀሚያ ስልቶች ቀዳሚው ክስ ነው። የወንጀል ምርመራውን፣ክስ የመመስረቱን እና የፍርድ ሂደትን ማን ያከናውነው የሚለው ለውይይት ቀርቧል። ሌላኛው የፖሊሲው ማስፈፀሚያ ስልት እውነትን ማፈላለግ፣ እና ይፋ ማድረግ ሲሆን እርቅ ፣ ምህረት፣ የገንዘብ ወይም ሌላ ካሳን ያካትታል።