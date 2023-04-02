 የሽግግር ሂደት በትግራይ፤ ተስፋና ስጋቶቹ | ኢትዮጵያ | DW | 02.04.2023

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ኢትዮጵያ

የሽግግር ሂደት በትግራይ፤ ተስፋና ስጋቶቹ

በሰላም ስምምነቱ መሰረት በትግራይ ጊዚያዊ የሽግግር መንግስት ተቋቁሙ ሁሉም የመንግስት መዋቅሮችን ሥራ ለማስጀመር የሚደረገው ጥረት ``ህወሐት አካታች ባልሆነ መልኩ ሽግግሩን የበላይ ሆኖ በሚመራበት መልኩ እያዋቀረው ነው`` የሚሉ ወቀሳና ትችቶች በተቃዋሚዎች ዘንድ አስከትሏል።

የሽግግር ሂደት በትግራይ፤ ተስፋና ስጋቶቹ

በትግራይ ሃይሎችና በፌደራል መንግስት መካከል በተካሄደ ደም አፋሳሽ ውግያ በሚልዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ለሞት፣ መቁሰና መፈናቀል፤ የንብረት ውድመት ተዳርጓል።

የፌረራሉ መንግስትና ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ (ህወሐት ) በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈራረሙ ቡኋላ ውግያው ይደረግበት በነበረው አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ቢሰፍንም ሕዝቡ አሁንም ከረሐብና ከችግር አልተላቀቀም። በሚልዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች  ገና ወደ መኖሪያ ቤታቸው አልተመለሱም፤ በትግራይ ትምህርት ቤቶች ስራ ባለመጀመራቸው ከ2.3 ሚልዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ውጭ መሆናቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያመላክታል።

በሰላም ስምምነቱ መሰረት በትግራይ ጊዚያዊ የሽግግር መንግስት ተቋቁሙ ሁሉም የመንግስት መዋቅሮችን ሥራ ለማስጀመር የሚደረገው ጥረትም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች  ``ህወሐት አካታች ባልሆነ መልኩ ሽግግሩን የበላይ ሆኖ በሚመራበት መልኩ እያዋቀረው ነው`` የሚሉ ወቀሳና ትችቶች አስከትሏል።

የትግራይ ነጻነት ድርጅት (ውናት)፣ ሳልሳይ ወያነ (ሳወት) እና ታላቋ ትግራይ (ባይቶና ) የሽግግር መንግስቱን ለማቋቋም ከተቋቋመው ኮሚቴ ጋር ምንም አይነት ግኑኝነት እንደማይኖራቸው ገልጸው ነበር። ሰሞኑ ሳወትና ውናት ሁለቱም ድርጅቶች በጋራ ባወጡት የአቋም መግለጫ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕረዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ``የሚንጠባጠብ ሃይል አይኖርም።አካታች መንግስት እንመሰርታለን`` ማለታቸው ከኛ አቋም ጋር የሚስማማ በመሆኑ ተግባራዊ እንዲሆንና ሁሉንም አካታች መንግስት እንዲመሰረት ጥሪ እናደርጋለን ብለዋል።

ገና ከጅምሩ ህወሐት በሩን ቀርቅሮ ካለምንም የተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሳትፎ የሽግግር መንግስት ለመመስረት ብቻውን የበላይ ሆኖ የሚመራው የሽግግር መንግስት እያቋቋመ ነው ከሚል ትችት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሽግግሩን ይመራሉ ተብለው በህወሐት የተሰየሙትን እስከ ማስቀየር ተደርሶ አሁን አቶ ጌታቸው ረዳ የሽግግር መንግስቱን እንዲመሩ ተሰይሟል።

ከጅምሩ ተቃውሞና የአካታችነት ጥያቄ ያልተለየው የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታ ስጋትና የወደፊት ተስፋ የዛሬ የውይይታችን ርእስ ነው።

ተሳታፊዎቻችን

1.አቶ ወልደአብርሃ ንጉሰ ከትግራይ ነጻነት ፓርቲ በትግርኛ ምህጻሩ ውናት

2. አቶ ክንፈ ሐዱሽ ከሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት

3. አቶ ተወልደ ተስፋይ ከትግራይ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ናቸው። 

 

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

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የሽግግር ሂደት በትግራይ፤ ተስፋና ስጋቶቹ

ተዛማጅ ዘገባዎች

02.11.2022+++ Redwan Hussein (2nd L), Representative of the Ethiopian government, and Getachew Reda (2nd R), Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), sign a peace agreement between the two parties during a press conference regarding the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP) (Photo by PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images)

የሽግግር ሂደት በትግራይ፤ ተስፋና ስጋቶቹ 02.04.2023

የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታ መጓተት

የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታ መጓተት 10.03.2023

ሳልሳይ ወያነ ትግራይ በምህጻሩ ሳወት አስቀድሞ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ሲወተውት እንደነበር ያስታውሳል። ያኔ ግን ባንዳ የሚል ስም እንደተሰጣቸው የገለጹልን የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ክፍል ኃላፊ አቶ ኃይሉ ከበደ ከሰላም ስምምነቱ እስከ ሽግግር መንግሥቱ ምስረታ አቃፊና አሳታፊ አይደለም ይላሉ።