 የሻንጋይ ትብብር ጉባዔ | ዓለም | DW | 15.09.2022

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ዓለም

የሻንጋይ ትብብር ጉባዔ

ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሩሲያና የቻይና ፕሬዚደንቶች፣ ዛሬ ኡዝቤኪስታን ላይ ተገናኙ። ሁለቱ መሪዎች ወደ ቀድሞዋ የሶቭየት ህብረት ግዛት ኡዝቤኪስታን ያቀኑት በደህንነት ላይ በሚመክረዉ እና የሕንድ እና የመካከለኛው እስያ ሃገራት መሪዎች በሚገኙበት «የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ጉባዔን» ለመካፈል ነዉ።

Usbekistan Samarkand | SGO Treffen | Xi Jinping, Wladimir Putin und Ukhnaagiin Khürelsükh

ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሩሲያና የቻይና ፕሬዚደንቶች፣ ዛሬ ኡዝቤኪስታን ላይ ተገናኙ። ሁለቱ መሪዎች ወደ ቀድሞዋ የሶቭየት ህብረት ግዛት ኡዝቤኪስታን ያቀኑት በደህንነት ላይ በሚመክረዉ እና የሕንድ እና የመካከለኛው እስያ ሃገራት መሪዎች በሚገኙበት «የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ጉባዔን» ለመካፈል ነዉ። በዩክሬን ጦርነት፣ ቻይና ለፑቲን ወገንተኝነትዋን እያሳየች እና ዩናይትድ ስቴትስና ኔቶ ዋነኛ ተጠያቂዎች እንደሆኑ እየገለፀች ነው። የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ጉባዔ ነገ እንደሚጀምር የተዘገበ ሲሆን፤ በጉባዔዉ ላይ የቱርክ ፕሬዚዳንት ሬቺፕ ታይፕ ኤርዶጋን፣ የኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ እና የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ይገኛሉ። መሪዎቹ ከጉባዔዉ ትይይዩ የሁለት ዮሽ ስብሰባዎችን እንደሚያካሂዱም ተገልጿል።


አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የ«ኢትዮጵያን ችግር ለመለወጥ መንግስት ውስጣዊ አሰራሩን ያጠናክር» ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ 13.09.2022

ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታየው የሰላም መታጣት ችግር ለመውጣት መንግስት ውስጣዊ አሰራሩን ማጠናከርና የሕዝቡን መብትና ዕኩልነት ማስከበር እንደሚገባው ተገለጸ። ህወሓት፣ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሰላም ድርድር ከመጀመሩ በፊት፣ወደ ትግራይ ክልል ይሰጥ የነበረው አገልግሎት እንዲጀመር ጠይቋል።

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የኢትዮጵያ የዉጪ ምንዛሪ እጥረትና የብሔራዊ ባንክ መመሪያ 14.09.2022

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ዝውውርን ጠበቅ የሚያደርግ መመሪያ በሥራ ላይ አውሏል። መመሪያው የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበትና የበጀት ጉድለት በበረታበት ወቅት ገቢራዊ የሆነ ነው። ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ መመሪያው መንግሥት "አሉ በሚባሉ ቀዳዳዎች በሞላ የውጭ ምንዛሪ ገቢውን ለመጨመር" ያደረገው ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል።

ጋዜጠኛ ጎይቶም ቢሆን ሲታወስ

ጋዜጠኛ ጎይቶም ቢሆን ሲታወስ 13.09.2022

በዶቼ ቬለ የአማርኛ ክፍል ለበርካታ ዓመታት በጋዜጠኝነት ሲያገለግል የቆየዉ ጎይቶም ቢሆን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሰኞ መስከረም 2 ቀን፣ 2022 ዓ.ም እህቱ፤ ቤተ-ዘመዶቹ፤ የኢትዮጵያና የኤርትራ ማኅበረሰብ አባላት፤ እንዲሁም የዶቼ ቬለ ባልደረቦቹ በተገኙበት ለአስክሬኑ ሽኝት ተደርጎለታል።