የሺሪላንካ ሕዝባዊ አብዮት ገሚስ ድል

ሺሪላንካ ወይም ሲሎን ለፖለቲካዊ ቀዉስ፣ ለአመፅ፣ ዉዝግብ እንግዳ አይደለችም።በ1521 የኮቴ ሥርወ መንግስት ንጉስ የነበሩት የቪጃያባ ሶስት ወንድ ልጆች በአባታቸዉ ላይ አመፁ።አባታቸዉን አስገድለዉ፣ሐገሪቱን ለሶስት ተከፋፍለዉ ለመግዛት ይሻኮቱ ገቡ።አዳዲሶቹ ገዢዎች የከፋፈሉ ያዳከሟትን ሐገር ወደቦችን ፖርቱጋሎች በቀላሉ ተቆጣጠሯቸዉ
ቱኒዚያዊዉ አትክልት ቸርቻሪ መሐመድ ቡዓዚዚ ታሕሳስ 17፣ 2010 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) አካሉ ላይ የለኮሰዉ እሳት ሕይወቱን አጥፍቶ ከቱኒዚያ እስከ ኢትዮጵያ፣ ከከካይሮ እስከ ሰነዓ፣ ከሶሪያ እስከ ባሕሬን ያቀጣጠለዉ ሕዝባዊ አመፅ በርካታ አምባገነን፣ሙስኛ፣ ፈላጭ ቆራጭ ገዢዎችን አስወግዷል።ይሁንና የሺዎች ሕይወት፣ የመቶ ሺዎች አካል፣ የሚሊዮነ-ሚሊዮናት ሐብት ንብረት የጠፋበት ሕዝባዊ አመፅ እንደየሐገሩ አንድም ገና ከጅምሩ፣ ሁለትም በድል ማግስት፣ ሶስትም በጥቂት ዓመታት ዉስጥ በጦር ኃይል ጣልቃ ገብነት ተጨናጉሏል፣ በመፈንቅለ መንግስት ወይም በብልጣብጥ ፖለቲከኞች ተቀልብሷል።በብዙዉ ዓለም ተረስታ፣ ዓለምን ረስታ በሕዝባዊ አመፅ ስትንተከተክ ወራት ያስቆጠረችዉ ሺሪላንካ የ2022ቷ ሊቢያ፣ሶሪያ፣የየመን፣ባሕሬን፣ ግብፅ፣ ምያንማር መሆን አለመሆንዋ በርግጥ አለየም።ቱኒዚያን በጣሙን ግን ኢትዮጵያን መመስሏ ግን ለብዙዎች ርግጥ የሆነ ይመስላል።የሺሪላንካ ሕዝባዊ አመፅ መነሻ፣ ቀዳሚዎቹ ማጣቀሻ፣ የደረሰበት ገሚስ ድል መድረሻችን ነዉ።ላፍታ አብራችሁን ቆዩ።
መምሰል መሆን አይደለም።መቀራረብ እንጂ።በ2015 የተቀጣጠለዉ የኢትዮጵያዉያን ሕዝባዊ አመፅ በ2018 ለድል ሲቃረብ፣ ሕዝብ ያመፀበት ገዢ ፓርቲ አዲስ መሪ መረጠ።የገዢዉ ፓርቲ ምክር ቤት ምርጫዉን አፀደቀ።ለዉጥ ፈላጊዉ ሕዝብ፣ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ ሕዝብ ያሳመፁ አቀንቃኞች፣ በለዉጡ ፈነደቁ።
ዘንድሮ ለዉጡ ሺሪላንካ ላይ ነዉ።የኑሮ ዉድነት፣ሥራ አጥነት፣ ጭቆናና ሙስና ያንገሸገሸዉ ሕዝብ ለወራት ባ,ደረገዉ አመፅ የሐገሪቱን ፕሬዝደንት ከስልጣን አስወገደ።የፕሬዝደንቱ ፓርቲ እንደራሴዎች የሚበዙበት ምክር ቤት ባለፈዉ ሐሙስ የቀድሞዉን ጠቅላይ ሚንስትር በፕሬዝደንትነት መረጠ።ሕዝባዊ አመፁ ግን ቀጠለ።ግን ለምን? ከሰልፈኞቹ አስተባባሪዎች አንዱ መልስ አላቸዉ።
«ራኒል ዊክሬሜሲንጌሕ አዲስ ፕሬዝደንት ሆነዋል።ልክ እንደ ራጃፓክሳ ናቸዉ።አንፈልጋቸዉም።ለወደፊቱ ምን እንደሚሆን አናዉቅም።ሕዝቡ ፈርቷል።ምክንያቱም ፓርላማ ዉስጥ ያሉት ያዉ የቀድሞዎቹ አባላት ናቸዉ።አንፈልጋቸዉም።»
ከ2011 ጀምሮ በርካታ የአረብ፣ የአፍሪቃና የእስያ ሐገራትን ያጥለቀለቀዉ ሕዝባዊ አብዮት አስረኛ ዓመት አምና ሲዘከር አብዮቱ አንድም ገና በጅምሩ መክሸፉ፣ ሁለትም በበጎ ዉጤት ማግስት የመቀልበሱ ሰበብ ምክንያት ብዙ አነጋግሮ ነበር።
በተለይ በዉጪ ኃይላት ጣልቃ ገብነት ከተቀጩት መካከል የሊቢያ፣ የሶሪያ፣ የባሕሬን፣የየመን በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ።በጣሙን ለምዕራባዉያን ብዙ ያወዛገበዉ ደግሞ የሊቢያ ሕዝባዊ አብዮት ፍፃሜ ነዉ።ሐፈድ አል ጛዌል ጋዜጠኛ፣ የፖለቲካ ተንታኝ፣ ፀሐፊና ሐያሲ ነዉ።ሙስጠፋ አቡ ሸጉር ደግሞ የሊቢያ የረጅም ጊዜ ገዢ ሙዓመር ቃዛፊ ከተገደሉ በኋላ የተመሰረተዉ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚንስር ነበሩ።ሁለቱም የኮሎኔል ሙዓመር ቃዛፊን አገዛዝ ይቃወማሉ።ሕዝባዉን አመፅ ይደግፋሉ።አመፁ መጨናገፉንም እኩል ያምናሉ።በምክንያት መዘዙ ግን ይቃረናሉ።
ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር የነበሩት ሙስጠፋ አቡ ሸጉር ሕዝባዊዉ አመፁን ያከሸፈዉ፣ ያቺ ሰፊ፣ ሰላማዊ፣ ሐብታም ሐገራቸዉን ወደ ወርሮበሎች መፈንጪያነት የቀየረዉ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ( ኔቶ) ና የአረብ ተከታዮቹ ጦር እምርጃ መሆኑን አይቀበሉትም።
«ዛሬ እኛ የምንከፍለዉ ዋጋ ሐገሪቱን ለረጅም ጊዜ የገዛዉ ሥርዓት መዘዝ ነዉ።ኔቶ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ሊቢያዉያን ይገደሉ ነበር።»
የኔቶ የጦር ጄቶች ሊቢያን መደብደብ ከጀመሩበት ከመጋቢት 2011 ቃዛፊ እስከተገደሉበት እስከ ጥቅምት 2011 በነበሩት 8 ወራት ብቻ ከ6 ሺሕ እስከ 7 500 የሚገመት ሰዉ ተገድሏል።ቃዛፊ ከተገደሉ፣ኔቶ ከአካባቢዉ ከለቀቀ በኋላ በየጎጡ የተደራጁ ታጣቂዎች፣የጦር አበጋዞች፤ አሸባሪዎች፣ ስደተኛ አሸጋጋሪዎች የፈጁት ሕዝብ ቁጥርን ከ30 ሺሕ በላይ የሚያደርሱት አሉ።በትክክል የቆጠረዉ ግን የለም።
የቃዛፊን ስርዓት ለዓመታት ይቃወም የነበረዉ ሐፈድ አል ጛዌል ሕዝባዊ አብዮቱ የከሸፈዉ፣ግድያ፣ ሥርዓተ አልበኝነቱም የነገሰዉ «ኔቶ ጣልቃ ሲገባ ነዉ »ባይ ነዉ።ኔቶ ጣልቃ መግባቱን ትልቅ ስሕተት ይለዋልም።
«እንደሚመስለኝ በጣም ትልቅ ስሕተት ነዉ።ሊቢያዉያንም፣የተቀረዉ ዓለምም እስካሁን ድረስ ከፍተኛ ዋጋ የምንከፍለዉ በጣልቃ ገብነቱ ምክንያት ነዉ--------የርስ በርስ ጦርነት ነበር።ኔቶ እና አዉሮጳ አንደኛዉን ወገን ደግፈዉ ጣልቃ መግባታቸዉ አብዮት ሊሆን አይችልም።»
የባሕሬኖች ግፍ፣የየመኖች እልቂት፣ የሶሪያዎች ዉድመት፣የግብፅ፣ የሱዳን፣ የማሊ፣የቡርኪና ፋሶ መፈንቅለ መንግስት የኢትዮጵያዉያን ጦርነትና ግጭት፣የቱኒዚያዎች የአደባባይ ጩኸትና ዉዝግብ የየሕዝባዊ አመፆቹ ክሽፈት ማግስት ዕዉነታ መሆነቻዉ ዛሬም እንዳነጋረ፣ ሰበብ ምክንያታቸዉ እንዳወዛገበ ነዉ።
የደቡብ እስያቱ ትልቅ ደሴት ሕዝብ ግን የከሸፉት አብዮቶችን ስንትነት፣ የመክሸፋቸዉን ምክንያትና መዘዝ ለማስተንተንም ሆነ የዩክሬን-ሩሲያዉንን ቀጥታ፣ የሩሲያ ምዕራባዉያንን ተዘዋዋሪ ጦርነትን ለማስተንተን ጊዜ አላገኝም።አመፅ ላይ ነዉ።ዓመት ሊደፍን ወራት ቀሩት።
ሺሪላንካ ወይም ሲሎን ለፖለቲካዊ ቀዉስ፣ ለአመፅ፣ ዉዝግብ እንግዳ አይደለችም።በ1521 የኮቴ ሥርወ መንግስት ንጉስ የነበሩት የቪጃያባ ሶስት ወንድ ልጆች በአባታቸዉ ላይ አመፁ።አባታቸዉን አስገድለዉ፣ሐገሪቱን ለሶስት ተከፋፍለዉ ለመግዛት ይሻኮቱ ገቡ።አዳዲሶቹ ገዢዎች የከፋፈሉ ያዳከሟትን ሐገር ወደቦችን ፖርቱጋሎች በቀላሉ ተቆጣጠሯቸዉ።ፖርቱጋሎችን ተከትለዉ ዳቾች (ኔዘርላንድስ) ገቡ።የዳጆቹን ግዛት ብሪታንያዎች ተረከቡ።1815።በ1940ዎቹ ግን የያኔዋ ሲሎን ሕዝብ በየአካባቢዉ በቅኝ ገዢዎች ላይ አመፀ።በ1948 በብሪታንያ ንግስት የበላይ ጠባቂነት የምትተዳደር ነፃ ሐገር ሆነች።
ዓለም የመጀመሪያዋን ሴት ጠቅላይ ሚንስትር ያወቀዉ ኮሎምቦ ላይ ነበር።ሲሪማ ራትዋታ ዲያስ ባንዳራናይከ።1960።በ1959 ከባለቤታቸዉ የወረሱትን የነፃነት ፓርቲን ከ1960 ጀምሮ ለ34 ዓመታት መርተዋል። ለሰወስት ዘመነ-ስልጣናት በጠቅላይ ሚንስትርነት፣ ሺራላንካ ፕሬዝደንታዊ ሥርዓትን ከመሰረተች በኋላ ደግሞ በ1994 እስከ 2000 ድረስ ልጃቸዉን ፕሬዝደንት አድርገዉ ሁለቴ በጠቅላይ ሚንስር ወይም በዋና ሥራ አስፈፃሚነት ሰርተዋል።
ወይዘሮ ዲያስ ባንዳራናይከ በዘመነ ስልጣናቸዉ፣ የቀረፋ፣ ሻይቅጠል አምራች፣ የወደብ፣ ደን ምድሪቱን ደሴት ሕዝብ ኑሮ በጅጉ አሻሽለዋል።ይሁንና ከ100 ሺሕ በላይ ሰዉ ያለቀበትን የታሚል ኤላም የነፃነት ነብር (LTTE) አማፂ ቡድን ከማዕከላዊዉ መንግስት ጋር የገጠመዉን ዉጊያ ማሸነፍም፣በድርድር ማስቆምም አልተሳካላቸዉም።
ታሚል ታይገርን በማጥፋቱ ርምጃ በባንዳራናይከ ዘመነ ሥልጣን ሌትናንት ኮሎኔል የነበሩት የናንዳሴና ጎታባያ ራጃፓክሳ አስተዋፅኦ ከፍተኛ ነበር።በ2005 በተደረገዉ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የራጃፓክሳ ታላቅ ወንድም ማሒንዳ ራጃፓክሳ አሸንፈዉ ፕሬዝደንት ሲሆኑ የቀድሞዉን ኮሎኔል ወንድማቸዉን መከላከያ ሚንስትር አድርገዉ ሾሙ።
ታላቅ እንደ ፕሬዝደንት፣ ታናሽ እንደ መከላከያ ሚንስትር ያዘዙት የሺሪላንካ መንግስት ጦር የታሚል ታይገር አማፂ ቡድን መሥራችና መሪን ቬሉፒላይ ፕራብሐካራን ገድሎ ታሚሎችን ነፃ ለማዉጣት ከ1976 ጀምሮ የሚዋጋዉን አማፂ ቡድንን ሰባብሮ ጣለዉ።2009።
በታሚል ታይገር ላይ ባገኙት ድል ስም ዝናቸዉ የናኘዉ ራጃፓክሳ አንዱን ስልጣን በሌላዉ ሲቀያይሩ 10 ዓመት አስቆጥረዉ በ2019 ፕሬዝደንትነቱን ተቆጣጠሩ።ሁለት ወንድሞቻቸዉ አሁንም የምክር ቤት አባላት ናቸዉ።ካለፈዉ ዓመት ጀምሮ ግን ኑሮ የከበደዉ፣ አስተዳደራቸዉ ያንገሸገሸዉ ሕዝባቸዉ «አይንሕ ላፈር» ሲላቸዉ ወደ ሲንጋፑር ኮበለሉ።
ይሁንና የፕሬዝደንቱ መኮብለል ለሕዝቡ ጥያቄ ተገቢ መልስ አልሆነም።የኮበለሉት ፕሬዝደንት ደጋፊዎች የሚበዙበት ፓርላማ ባለፈዉ ሳምንት አዲስ የመረጣቸዉ ፕሬዝደንት ራኒል ዊክሬሜሲንጌሕ የሕዝቡን ጥያቄና ፍላጎት ለመመለስ ቃል ገብተዋል።
«እኛ የምክር ቤት አባላት ተባብረን የማንሰራበትን ምክንያት ሕዝቡ እየጠየቀን ነዉ።ሐገሪቱን ለማዉደም እርስበርስ መሻኮት የለብንም።----እነሱን መርዳት ይገባናል።ከአብዛኛዉ ድምፁ ከማይሰማዉ ሕዝብ ጋር መተባበር አለብን።ለጥፋት የቆሙት፣ ለዴሞክራሲ የሚያሰጉት በሕግ ሊጠየቁ ይገባል።ለሌሎቹ ግን ወደፊት በምንቀጥልበት ስልት ላይ ብሔራዊ መግባባት እንዲኖር ሁሉንም ለማስተባበር እፈልጋለሁ።»
ሺሪላንካን ለስድስት ዘመነ-ሥልጣናት በጠቅላይ ሚንስትርነት የመሩት ዊክሬሜሲንጌሕ ሰፊ የፖለቲካ ልምድ አላቸዉ፣ ብልሕ አስተዳዳሪም ናቸዉ።ይሁንና የሐገሪቱን ምጣኔ ሐብት አድቅቆ፣ ሕዝቡን ለችግር የዳረገዉ፣ በሙስና የሚታማዉ ሥርዓት ዋና አባል በመሆናቸዉ ግን ለአመፅ የታደመዉን ሕዝብ ድጋፍ አላገኙም።
ፕሬዝደንቱ አደባባይ የሰፈረዉን ሕዝብ ማባራረን የፕሬዝደትነት ሥልጣን ማሟሻ ማድረጋቸዉ የተቃዋሚዎቻቸዉን ቁጣ አንሮታል።የሲሎን መምሕራን ማሕበር ሊቀመንበር እንደሚሉት አመፁ ይቀጥላል ይላሉ።
«ሕዝቡ በመላዉ ሐገሪቱ እየተቃወመ ነዉ።ሕዝቡ ከርስዎ የበለጠ ሥልጣንና ሐብት የነበራቸዉን ግለሰብ፣ የሐገሪቱ ፕሬዝደንትን ለማቃወም በፅናት ቆሟል።ስለዚሕ ራኒል ዊክሬሜሲንጌሕ፣ ለኛ እርስዎ (የቀድሞዉን ያክል) ትልቅ አይደሉም።ስልጣን የያዙት ለመጨቆን፣ለፋሺስታዊ ርምጃ እና በኃይል ለመግዛት ከሆነ በዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ እና ሕዝባዊ አመፅ ልናስወግድዎ ዝግጁ ነን።»
የሺሪላንካ ሕዝባዊዉ አብዮት ታዛቢዎች እንደተስማሙበት ለከፊል ድል በቅቷል።የተቃዉሞ ሰልፉ አስተባባሪዎች እንደሚሉት ግን አዳዲሶቹ መሪዎች ከነምክር ቤት እንደራሴዎቹ ለሕዝብ ፍላጎት እስኪገዙ ወይም በሌላ እስኪተኩ ድረስ ሰልፈኛዉ ወደየቤቱ አይገባም።ግማሽ ድል፣መዘናጋትም የለም።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ