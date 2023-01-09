የሸገር ከተማ አስተዳደር ሥራ መጀመር

« ከተማ ጠንካራ እንዲሆን ሕጋዊነት እንዲጠነክር ያሻዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ መጠኑ የተወሰነ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው ሸገርን ስንመሰርት በ160 ሺህ ሄክታር እንዲወሰን ያደረግነው።»
በአዲስ አበባ አስተዳደር ዙሪያ «ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን» በሚል በአንድ ዞን ስር ሲተዳደሩ ከነበሩት አከባቢዎች ስድስት ከተሞችን አጠቃሎ እንደ አዲስ የተመሰረተው የሸገር ከተማ አስተዳደር 160 ሺህ ሄክታር ገደማ የቆዳ ስፋትን ያካልላል፡፡ በቅርቡ በአዲስ አሰራር ተዋቅሯል የተባለው ይህ የከተማ አስተዳደር በትናንትናው እለት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ከተማው በይፋ ስራ መጀመሩ ተነግሯል፡፡ 12 ክፍለከተሞች እና 36 የወረዳ መስተዳድር መዋቅሮች ይኖሩታል የተባለው ይህ የሸገር ከተማ ምስረታውን በተመለከተም ለዶይቼ ቬለ (DW) አስተያየታቸውን የሰጡት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ ከተማውን መመስረት ያስፈለገበትን ምክኒያት ይዘረዝራሉ፡፡ “ከተሜነትን በአገራችን ለማስፋፋት እና ከከተማ የሚገኙ እንደ ኢንቨስትመንት፣ የቤቶች ልማት እና ማንኛውንም ቀልጣፋ አገልግሎት ለማሳለጥ እንደ ሰበታ፣ ቡራዩ፣ ለገጣፎ፣ ገላን እና ሱሉልታ ያሉ አምስት ከተሞችን ከመናገሻ ኮሎቦ ጋር አጣምረን መዋቅሩ ከፍ ያለ ከተማ እንዲመሰረት ውሳኔ ላይ ደረስን፡፡ ይህም በተሻለ ጠንካራ መዋቅር የሚመራን ከተማ መስርተን አስፈላጊውን የከተሜነት አገልግሎት ለማሳለጥ ነው፡”፡
አዲስ በተመሰረተው በሸገር ከተማ አስተዳደር የህግ የበላይነትን በማስከበር ዘመናዊ ከተማን የመመስረቱ ዓለማ እውን ይሆናል የሚሉት የአዲሱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ፤ ቀጣይ የመስተዳድራቸውን የትኩረት አቅጣጫንም ሲያብራሩ፡ “ከተማ ጠንካራ እንዲሆን ህጋዊነት እንዲጠነክር ያሻዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ መጠኑ የተወሰነ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው ሸገርን ስንመሰርት በ160 ሺህ ሄክታር እንዲወሰን ያደረግነው” ብለዋል፡፡
በትናንትናው የሸገር ከተማ አስተዳድር ምስረታ ይፋዊ የስራ ማስጀመር መርሃግብር ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተችው አዲስ አበባን በዙሪያዋ የነበሩትን ማህበረሰብ በማፈናቀል ከሰው፤ አዲስ የተመሰረተው የሸገር ከተማ ግን በአከባቢው ያሉትን ማህበረሰብ በከተማው ባለቤትነት አቅፎ የመልማት ጥያቄዎችን እንደሚመልስ ገልጸዋል፡፡
“ዛሬ የሸገር ከተማ መስተዳድር መመስረት በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ትልቁና አዲስ ምእራፍ የከፈተ ነው፡፡ የኦሮሞ ህዝብ የዛሬዋ ኦሮሚያ እንድትመሰረት የታገሉለትን ሁሉ ያመሰግናል፡፡ ይህ ኦሮሞ አንድ ህብረት እና መዋቅር እንዲኖረው አስችሏል፡፡ በዚህ በአገራችን ማዕከል አዲስ አበባ የአገሪቱ መቀመጫ ሆና ስታገለግል የኦሮሞ ህዝብ በአምስቱም በሮች መጥቶ የሚገለገልባት መሆን ሲገባት አርሶ አደሮቻችን ከቀዬያቸው የሚፈናቀሉባት ማንነቱም የሚሰበርበት ሆና ቆይታለች፡፡ አሁን የመሰረትነው የሸገር ከተማ አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት በመሆኑ የዛሬ 50፣ 100 ዓመታት ልጆቻችን እያመሰገኑን የሚኖሩበት ይሆናል፡፡ ይህ ደግሞ ዛሬ ወዳጆችን ሲያስደስት የኦሮሞን ህዝብ የበታችነት የሚሹትን አስደንግጧል፡፡” ብለዋል።
ሥዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ