 የሸገር ከተማ አስተዳደር ሥራ መጀመር | ኢትዮጵያ | DW | 27.02.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሸገር ከተማ አስተዳደር ሥራ መጀመር

« ከተማ ጠንካራ እንዲሆን ሕጋዊነት እንዲጠነክር ያሻዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ መጠኑ የተወሰነ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው ሸገርን ስንመሰርት በ160 ሺህ ሄክታር እንዲወሰን ያደረግነው።»

የአዲሱ የሸገር ከተማ ሥራ መጀመር

በአዲስ አበባ አስተዳደር ዙሪያ  «ፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን» በሚል በአንድ ዞን ስር ሲተዳደሩ ከነበሩት አከባቢዎች ስድስት ከተሞችን አጠቃሎ እንደ አዲስ የተመሰረተው የሸገር ከተማ አስተዳደር 160 ሺህ ሄክታር ገደማ የቆዳ ስፋትን ያካልላል፡፡ በቅርቡ በአዲስ አሰራር ተዋቅሯል የተባለው ይህ የከተማ አስተዳደር በትናንትናው እለት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ከተማው በይፋ ስራ መጀመሩ ተነግሯል፡፡ 12 ክፍለከተሞች እና 36 የወረዳ መስተዳድር መዋቅሮች ይኖሩታል የተባለው ይህ የሸገር ከተማ ምስረታውን በተመለከተም ለዶይቼ ቬለ (DW) አስተያየታቸውን የሰጡት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ ከተማውን መመስረት ያስፈለገበትን ምክኒያት ይዘረዝራሉ፡፡ “ከተሜነትን በአገራችን ለማስፋፋት እና ከከተማ የሚገኙ እንደ ኢንቨስትመንት፣ የቤቶች ልማት እና ማንኛውንም ቀልጣፋ አገልግሎት ለማሳለጥ እንደ ሰበታ፣ ቡራዩ፣ ለገጣፎ፣ ገላን እና ሱሉልታ ያሉ አምስት ከተሞችን ከመናገሻ ኮሎቦ ጋር አጣምረን መዋቅሩ ከፍ ያለ ከተማ እንዲመሰረት ውሳኔ ላይ ደረስን፡፡ ይህም በተሻለ ጠንካራ መዋቅር የሚመራን ከተማ መስርተን አስፈላጊውን የከተሜነት አገልግሎት ለማሳለጥ ነው፡”፡

Äthiopien Stadt Sheger hat ersten Bürgermeister gewählt

አዲስ በተመሰረተው በሸገር ከተማ አስተዳደር የህግ የበላይነትን በማስከበር ዘመናዊ ከተማን የመመስረቱ ዓለማ እውን ይሆናል የሚሉት የአዲሱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ፤ ቀጣይ የመስተዳድራቸውን የትኩረት አቅጣጫንም ሲያብራሩ፡ “ከተማ ጠንካራ እንዲሆን ህጋዊነት እንዲጠነክር ያሻዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ መጠኑ የተወሰነ መሆን ስለሚያስፈልግ ነው ሸገርን ስንመሰርት በ160 ሺህ ሄክታር እንዲወሰን ያደረግነው” ብለዋል፡፡
በትናንትናው የሸገር ከተማ አስተዳድር ምስረታ ይፋዊ የስራ ማስጀመር መርሃግብር ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተችው አዲስ አበባን በዙሪያዋ የነበሩትን ማህበረሰብ በማፈናቀል ከሰው፤ አዲስ የተመሰረተው የሸገር ከተማ ግን በአከባቢው ያሉትን ማህበረሰብ በከተማው ባለቤትነት አቅፎ የመልማት ጥያቄዎችን እንደሚመልስ ገልጸዋል፡፡

Äthiopien Stadt Sheger hat ersten Bürgermeister gewählt

“ዛሬ የሸገር ከተማ መስተዳድር መመስረት በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ትልቁና አዲስ ምእራፍ የከፈተ ነው፡፡ የኦሮሞ ህዝብ የዛሬዋ ኦሮሚያ እንድትመሰረት የታገሉለትን ሁሉ ያመሰግናል፡፡ ይህ ኦሮሞ አንድ ህብረት እና መዋቅር እንዲኖረው አስችሏል፡፡ በዚህ በአገራችን ማዕከል አዲስ አበባ የአገሪቱ መቀመጫ ሆና ስታገለግል የኦሮሞ ህዝብ በአምስቱም በሮች መጥቶ የሚገለገልባት መሆን ሲገባት አርሶ አደሮቻችን ከቀዬያቸው የሚፈናቀሉባት ማንነቱም የሚሰበርበት ሆና ቆይታለች፡፡ አሁን የመሰረትነው የሸገር ከተማ አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት በመሆኑ የዛሬ 50፣ 100 ዓመታት ልጆቻችን እያመሰገኑን የሚኖሩበት ይሆናል፡፡ ይህ ደግሞ ዛሬ ወዳጆችን ሲያስደስት የኦሮሞን ህዝብ የበታችነት የሚሹትን አስደንግጧል፡፡” ብለዋል።
ሥዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

የአዲሱ የሸገር ከተማ ሥራ መጀመር

ተዛማጅ ዘገባዎች

አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት

አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተመረጠለት 09.01.2023

ዶክተር ተሾመ አዱኛ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞኖችን በአንድ በማጣመር የተቋቋመው የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሆነው ተመረጡ። ይኸ የከተማ አስተዳደር ከዚህ ቀደም የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ተብሎ የሚጠራውን አወቃቀር የሚያፈርስ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ተጠሪነት ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት ሆኗል።

በሱሉልታ ሕገ ወጥ የተባሉ ቤቶች የፈረሰባቸው ወገኖች አቤቱታ

በሱሉልታ ሕገ ወጥ የተባሉ ቤቶች የፈረሰባቸው ወገኖች አቤቱታ 06.01.2023

ወጣቶቹ«ለአከባቢው ተወላጆች የመኖሪያ ቤት መስሪያ የተሰጠን ቤት ከሰራንበት በኋላ አስተዳደሩን በሱሉልታ ከተማ ስር ሲያስገቡ ሕገወጥ ቤቶችን የሚለይ ኮሚቴ ሳያዋቅሩ በጅምላ ቤቶቹን ያለምንም ማስጠንቀቂያ ማፍረስ ጀመሩ»ይላሉ የአካባቢው ዋና አስተዳዳሪ እርምጃው የተወሰደ የአርሶ አደር ልጆች ነን ብለው መሬቱን በወረራ በያዙት ላይ ነው ብለዋል፡፡