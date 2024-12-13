የሶሪያ ዓለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ስራ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው

ፖለቲካየመካከለኛው ምሥራቅየሶሪያ ዓለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ስራ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoፖለቲካየመካከለኛው ምሥራቅ4 ታኅሣሥ 2017ዓርብ፣ ታኅሣሥ 4 2017የሶሪያ አማጽያን ደማስቆን ከተቆጣጠሩ በኋላ ፤ የደማስቆ ዓለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በረራ ማስተናገድ አቁሟል።https://p.dw.com/p/4o52Uማስታወቂያበቅርቡ በሶሪያ አማጽያን ጥምረት በቁጥጥር ስር በዋለችው ደማስቆ የሚገኘው የሀገሪቱ ዓለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከደረሰበት ጥፋት በኋላ ወደ መደበኛ ስራው ለመመለስ ጥረት እያደረገ ነው። የአውሮፕላን ማረፊያው ሃላፊ ሰራተኞቻቸውን ርብርብ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል። ተከታዩ ቪዲዮም ይህንኑ የተመለከተ መረጃ ይዟል።