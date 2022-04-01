የሶማሌ ክልል ድርቅና ወቅታዊ ሁኔታ

በሶማሌ ክልል ከወራት በፊት በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ሶስት መቶ ሺህ የሚጠጉ እንስሳት ሲሞቱ የመኖ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው እንስሳት ሶስት ሚሊየን ደርሰዋል። በሌላ መልኩ 2.4 ሚሊየን የሚጠጋ ህብረተሰብ ለተረጂነት እንዲጋለጥ ማድረጉን መረጃው ያመለክታል። ለጋሽ አካላት የድርቁ ጉዳት ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሸጋገር የተለያየ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው።
በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች እና በኑሮ ውድነት ለተቸገሩ ሰዎች በቀጣይ የምግብ እና ምግብ ነክ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል የ70 ሚሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ማፅደቁን የክልሉ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አስታወቁ። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ባለፉት ሳምንታት መጠነኛ ዝናብ መጣሉም ተገልፃል።
የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱቃድር ረሺድ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ የክልሉ ካቢኔ ለወራት በዘለቀው ድርቁ ሳቢያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው እና በተጨማሪም በክልሉ ዞን ከተሞች በኑሮ ውድነት ለተቸገሩ ሰዎች ምግብ እና ምግብ ነክ ድጋፍ ለማድረግ የሚውል የ70 ሚሊየን ብር ተጨማሪ በጀት መመደቡን አስታውቀዋል። ኃላፊው ባለፉት ሳምንታት መጠነኛ ዝናብ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች መዝነቡን ተናግረዋል። ይህም ቀጣይ የተሻለ የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ ማሳደሩን ጠቁመዋል።
በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚጀመረው የረመዳን የፆም ወር በተለይ ድርቁ ባጋጠማቸው አካባቢዎች ማህበረሰብ ላይ ተፅዕኖ እንዳይኖረው መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ባለፈ ህብረተሰቡ እርስ በእርስ እንዲረዳዳ ጥሪ መቅረቡን አቶ አብዱቃድር ጠቁመዋል። በክልሉ ሸቤሌ ዞን የአደጋ ስጋት አመራር ፅ/ቤት የቅድመ ማስጠንቀቀቂያ እና ምላሽ አስተባባሪ አቶ አብዲ አህመድ በበኩላቸው በመንግስት እና በዓለም ምግብ ፕሮግራም የምግብ ድጋፍ እየተደረገ ቢሆንም አሁንም በድርቁ ሳቢያ ጉዳት ለገጠማቸው ሰዎች የሚደረገው ድጋፍ በቂ አለመሆኑን አስረድተዋል።
በሶማሌ ክልል ከወራት በፊት በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ሶስት መቶ ሺህ የሚጠጉ እንስሳት ሲሞቱ የመኖ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው እንስሳት ሶስት ሚሊየን ደርሰዋል። በሌላ መልኩ 2.4 ሚሊየን የሚጠጋ ህብረተሰብ ለተረጂነት እንዲጋለጥ ማድረጉን መረጃው ያመለክታል። የፌደራልባ የክልሉ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ ለጋሽ አካላት የድርቁ ጉዳት ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሸጋገር የተለያየ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው።
ከአርባ አመታት ወዲህ በአስከፊነቱ የመጀመርያው ነው የተባለው ድርቅ ከክልሉ አስራ አንድ ዞኖች በአስሩ መከሰቱ ችግሩን የከፋ እንዲሆን አድርጓል።
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ