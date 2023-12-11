የሶማሌ ክልል የተረጋጋ አካባቢ ሆንዋል መባሉ
ለዓመታት በሰላም እጦት የቆየው የሶማሌ ክልል ለችግሮቹ በፈጠረው ፖለቲካዊ መፍትሄ ነፃ ሆኖ መንቀሳቀስ ወደ ሚያስችል የተረጋጋ አካባቢ መለወጡን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ገለፁ። ከአመታት በፊት በጅግጅጋ እና ሌሎች የክልሉ ከተሞች ብሄር እና ኃይማኖት ላይ አተኩረው የተፈፀሙ ጥቃቶች መንስዔ ፖለቲካዊ እና የወቅቱ አመራሮች የቀሰቀሱት ነበር ያሉት ርእሰ መስተዳድሩ አመራሩን በመቀየር ችግሩ መፈታቱን አረድተዋል። የጅግጅጋ ነዋሪዎችም በከተማይቱ እና በክልሉ የተሻለ ሰላም መኖሩን ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል።
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ሰሞኑን ለሚዲያ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ቀደም ሲል ለክልሉ ሰላም እጦት ዋና ችግር የታጠቁና "በክልሉ ነፃ አውጪ ነን" የሚሉ ኃይሎች መኖራቸው እንደ በር ጠቅሰው በተሰሩ የፖለቲካ እና ህዝብ የማሳመን ስራዎች በአሁኑ ሰዓት በክልሉ ነፃ ሆኖ ለመንቀሳቀስ ምንም ችግር የለም ብለዋል። በለውጡ ማግስት በጅግጅጋ እና ሌሎች ከተሞች የተከሰቱ "ብሄር ተኮር ጥቃቶች" እንደነበሩ እና መንስዔውም " በፖለቲካ ምክንያት እና የክልሉ የወቅቱ አመራር የቀሰቀሱት እንጂ ከህዝብ የመጣ አልነበረም" ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በአመራር ለውጥ በአንድ ጊዜ የተስተካከለ ጉዳይ መሆኑን አሰረድተዋል።
አልፎ አልፎ በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች የሚታየውን የፅንፈኝነት ሁኔታ ለመቀስቀስ የሚሞክሩ ኃይሎች እንዳሉ በማህበራዊ ሚዲያ ይታይ እንጂ መሬት ላይ ግን የለም ያሉት አቶ ሙስጠፌ እነዚህ ኃይሎች ያለውን ሰላም እንዳያበላሹ ለማድረግ ክልሉ በቂ አቅም አለው ብለዋል። አቶ ደረጀ የተባሉ የጅግጅጋ ነዋሪ "የጅግጅጋ እና የክልሉ ሰላም በህዝቦች እኩልነት እና አንድነት የተጠበቀ ሆኖ እጅግ አስደሳች ደረጃ ላይ በመገኘቱ ከቀናት በፊትበከተማዋ የተከበረው የብሄር ብሄረሰቦች በዓልበጥሩ ሁኔታ መስተናገዱን ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል።
" ጅግጅጋ ሰላም ናት " ያሉት አቶ መሀመድ ሙክታር የተባሉ ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው ለበዓሉ የታደሙ ሌሎች ክልሎች ከጅግጅጋ ጥሩ ትምህርት የሚወስዱበት ይሆናል ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። 18 ኛው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች በዓል በርካታ እንግዶች በተገኙበት ከቀናት በፊት በሶማሌ ክልል አስተናጋጅነት በጅግጅጋ መከበሩ ይታወሳል።
ጅግጅጋ እና ሰላም
ካለፉት ሶስት እና አራት አመታት ወዲህ በሀገሪቱ ከሚገኙ አካባቢዎች የተሻለ ሰላም በማስፈን ተጠቃሽ የሆነው የሶማሌ ክልል በርካታ እንግዶች የታደሙበትን 18ኛውን የብሄር ብሄረሰቦች በዓል በተሳካ እና ሰላማዊ በሆነ መልኩ አስተናግዷል። ከአስር አመታት በፊት ተመሳሳዩን በዓል የማስተናገድ እድል ገጥሞት የነበረው ይኸው ክልል "በከፍተኛ የፀጥታ ስጋት ውስጥ ባለበት፣ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት በሚፈፀምበት እና ህዝቡ ከፍተኛ ምሬት ውስጥ በነበረበት ወቅት " ማስተናገዱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሀመድ በሰሞኑ መግለጫቸው አንስተዋል። " ዛሬ ያለው ከዚያ በጣም የተለየ ነው" ሲሉ በክልሉ የመጣውን ለውጥ አስረድተዋል ።
በክልሉ ሰላም ስላለ በከፍተኛ ደረጃ የአገልግሎት ዘርፉ እያደገ ይገኛል ያሉት አቶ ሙስጠፌ እርሻ ብዙ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች እንደሚታዩ አስረድተዋል ። በእርሻ ቀደም ሲል ከምናመርተው ወደ አንድ እጥፍ ከፍ አድርገናል ብለዋል ። በኢንቨስትመንትም ጥሩ ጅምሮች እንዳሉ ተናግረዋል። በእርግጥ ርእሰ መስተዳድሩ ያነሱት የክልሉ ሰላም መስፈን እውነታን እንደሚጋሩት አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የጅግጅጋ ነዋሪዎች ገልፀዋል። በጅግጅጋ ከተማ በተለይ በመንገድ ልማት ዘርፍ በርካታ አዳዲስ መንገዶች ተገንብተው ወደ አገልግሎት መግባታቸውን ተመልክተናል።
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ