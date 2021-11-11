የሶማሌ ክልል መንግስት አዲስ ተመሰረተ

የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መስራች ጉባዔው ላለፉት ሶስት ዓመታት ክልሉን በምክትል ርዕሰ መስተዳድርነት ሲመሩ የቆዩትን አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ዑመርን ርዕሰ መስተዳድር ፤ አቶ ኢብራሂም ዑስማን ፋራህን ምክትል ርዕሰ ስተዳድር አድርጎ ሾሟል፡፡
የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መስራች ጉባዔው ላለፉት ሶስት ዓመታት ክልሉን በምክትል ርዕሰ መስተዳድርነት ሲመሩ የቆዩትን አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ዑመርን ርዕሰ መስተዳድር ፤ አቶ ኢብራሂም ዑስማን ፋራህን ምክትል ርዕሰ ስተዳድር አድርጎ ሾሟል፡፡ በተጫማሪም ጉባዔው ወ/ሮ አያን አብዲን የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ እንዲሁም አቶ ኢብራሂም ሀሰን አሊን የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባዔ አድርጎ ሾሟል፡፡ ላለፉት ሶስት ዓመታት በለውጥ ሂደት አልፎ ለቀጣይ አምስት ዓመታት ኃላፊነት የተረከበው የክልሉ መንግስት በተለያዩ መስኮች ለውጥ ያመጣል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ለዶይቼ ቬሌ አስተያየት የሰጡ ነዋሪዎች ገልፀዋል፡፡
መሳይ ተክሉ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ