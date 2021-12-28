የሶማሊያ ፖለቲከኞች ዉዝግብ

የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሒ መሐመድ (ፎርማጆ) የሐገሪቱን ጠቅላይ ሚንስትር መሻራቸዉ አዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ አስከትሏል።ፕሬዝደንቱ ጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሁሴይን ሮብሌን ከስልጣን ያስወገዱት በሙስና ተዘፍቀዋል፣በመከላከያ ሠራዊት ዉስጥ የሚደረገዉን ምርመራ አሰናክለዋል በማለት ነዉ።
የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሒ መሐመድ (ፎርማጆ) የሐገሪቱን ጠቅላይ ሚንስትር መሻራቸዉ አዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ አስከትሏል።ፕሬዝደንቱ ጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሁሴይን ሮብሌን ከስልጣን ያስወገዱት በሙስና ተዘፍቀዋል፣በመከላከያ ሠራዊት ዉስጥ የሚደረገዉን ምርመራ አሰናክለዋል በማለት ነዉ።ጠቅላይ ሚንስትሩ ግን የፕሬዝደንቱን ዉሳኔ «መፈንቅለ» መንግስት በማለት አዉግዘዉ ሥልጣናቸዉን እንደማይለቁ አስታዉቀዋል።የሁለቱ ባለስልጣናት ዉዝግብ ተጨማሪ ግጭትና ቁርቁስ ያስከትላል ብለዉ የሰጉት ዩናይትድ ስቴትስና የአዉሮጳ ሕብረት የሶማሊያ ፖለቲከኞች ልዩነታቸዉን በድርድር እንዲፈቱ እየጠየቁ ነዉ።
ገበያዉ ንጉሴ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሠ