 የሶማሊያ ፖለቲከኞች ዉዝግብ | አፍሪቃ | DW | 28.12.2021

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አፍሪቃ

የሶማሊያ ፖለቲከኞች ዉዝግብ

የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሒ መሐመድ (ፎርማጆ) የሐገሪቱን ጠቅላይ ሚንስትር መሻራቸዉ አዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ አስከትሏል።ፕሬዝደንቱ ጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሁሴይን ሮብሌን ከስልጣን ያስወገዱት በሙስና ተዘፍቀዋል፣በመከላከያ ሠራዊት ዉስጥ የሚደረገዉን ምርመራ አሰናክለዋል በማለት ነዉ።

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የባለሥልጣናቱ ዉዝግብ ሌላ ግጭትና ቁርቁስ እንዳያስከትል አስግቷል

                              
የሶማሊያዉ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሒ መሐመድ (ፎርማጆ) የሐገሪቱን ጠቅላይ ሚንስትር መሻራቸዉ አዲስ ፖለቲካዊ ቀዉስ አስከትሏል።ፕሬዝደንቱ ጠቅላይ ሚንስትር መሐመድ ሁሴይን ሮብሌን ከስልጣን ያስወገዱት በሙስና ተዘፍቀዋል፣በመከላከያ ሠራዊት ዉስጥ የሚደረገዉን ምርመራ አሰናክለዋል በማለት ነዉ።ጠቅላይ ሚንስትሩ ግን የፕሬዝደንቱን ዉሳኔ «መፈንቅለ» መንግስት በማለት አዉግዘዉ ሥልጣናቸዉን እንደማይለቁ አስታዉቀዋል።የሁለቱ ባለስልጣናት ዉዝግብ ተጨማሪ ግጭትና ቁርቁስ ያስከትላል ብለዉ የሰጉት ዩናይትድ ስቴትስና የአዉሮጳ ሕብረት የሶማሊያ ፖለቲከኞች ልዩነታቸዉን በድርድር እንዲፈቱ እየጠየቁ ነዉ።

ገበያዉ ንጉሴ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሠ

 

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የባለሥልጣናቱ ዉዝግብ ሌላ ግጭትና ቁርቁስ እንዳያስከትል አስግቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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አሳዛኝ የግድያ ድርጊቱ የተፈፀመው ባለፈው ዓርብ ማለዳ ላይ ነው፡፡ አንድን ቤተሰብ ሳይመርጡ ነው ያገኙትን በሙሉ የፈጁት፡፡ ባንድ ጊዜ በተፈፀመ በዚሁ ጥቃት 8 የቤተሰቦቻችን አባላት አጥተናል፡፡ ሁለቱ ሰዎች ደግሞ ተጎድተው ሆስፒታል ነው የሚገኙት፡፡ ግድያዉ የተፈፀመዉ በጥይትና በስለታማ ቁሶች ጭካኔ በተሞላበትም መንገድ ነው፡፡