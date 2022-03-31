የሶማሊያ ምርጫ መቃረብና ፖለቲካዊ አለመረጋጋቷ 

ሶማሊያ ውስጥ በተደጋጋሚ የተራዘመው ሀገራዊ ምርጫ በተቃረበበት በአሁኑ ወቅት የአሸባሪዎች የቦንብ እና ሌሎች ጥቃቶች ብርቱ ስጋት አሳድሯል። ታጣቂዎች በምርጫው እጩዎች፤ ባልደረቦቻቸው እና የውጭ ሃገራት ወታደሮች ላይ ጥቃታቸውን አጠናክረዋል።
ሶማሊያ ውስጥ በተደጋጋሚ የተራዘመው ሀገራዊ ምርጫ በተቃረበበት በአሁኑ ወቅት የአሸባሪዎች የቦንብ እና ሌሎች ጥቃቶች ብርቱ ስጋት አሳድሯል። ታጣቂዎች በምርጫው እጩዎች፤ ባልደረቦቻቸው እና የውጭ ሃገራት ወታደሮች ላይ ጥቃታቸውን አጠናክረዋል። የሶማሊያ መሪዎች በሀገሪቱ ሠላማዊ የሥልጣን ሽግግርን ለማሳካት የተቀናጀ ጥረት ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ያስፈልጋል ብለዋል። በአንድ በኩል ተደጋጋሚ የሽብር ጥቃቶችን የሚሰነዝረው ኧል ሸባብ የተሰኘው የሶማሊያው ታጣቂ ቡድን ጥቃቱን አጠናክሯል። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት እና ጠቅላይ ሚንሥትር በፖለቲካ አለመግባባታቸው ተባብሷል። የዚህ ሁሉ ድምር ሶማሊያን አደጋ ላይ ጥሏል ሲል የዶይቸ ቬለው መሐመድ ኦዶው ከሞቃዲሾ ዘግቧል።
መሐመድ ኦዶው/ይልማ ኃይለ ሚካኤል
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ