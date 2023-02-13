 የስፖርት ጥንቅር፤ መጋቢት 4 ቀን 2015 ዓ.ም | ስፖርት | DW | 13.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ስፖርት

የስፖርት ጥንቅር፤ መጋቢት 4 ቀን 2015 ዓ.ም

ኢትዮጵያዉያን አትሌቶች በተሳተፉባቸዉ እና በሳምንቱ መጨረሻ በተከናወኑ የሜዳ ላይ ዉድድሮች አስደናቂ ዉጤቶችን አስመዝግበዋል። ትናንት እሁድ በሰሜናዊ ስፔን ላሬዶ ከተማ ዉስጥ በተካሄደ የ10 ኪሎሜትር የዓለማቀፍ የሩጫ ዉድድር ኢትዮጵያዊዉ አትሌት በሪሁ አረጋዊ 26 ደቂቃ ከ 33 ሰከንድ በመግባት ድልን ተጎናፅፏል።

አትሌቲክስ፤ ፕሬሚየር ሊግ፤ ቡንደስሊጋ

ኢትዮጵያዉያን አትሌቶች በተሳተፉባቸዉ እና በሳምንቱ መጨረሻ በተከናወኑ የሜዳ ላይ ዉድድሮች አስደናቂ ዉጤቶችን አስመዝግበዋል። ትናንት እሁድ በሰሜናዊ ስፔን ላሬዶ ከተማ ዉስጥ በተካሄደ የ10 ኪሎሜትር የዓለማቀፍ የሩጫ ዉድድር ኢትዮጵያዊዉ አትሌት በሪሁ አረጋዊ 26 ደቂቃ ከ 33 ሰከንድ በመግባት ድልን ተጎናፅፏል። አትሌት በሪሁ የገባበት የዉድድር ሰዓት በዓለማችን ሁለተኛዉ ፈጣን ሰዓት ሆኖም ተመዝግቧል። አትሌት በሪሁ ያስመዘገበዉ የአሸናፊነት ሰዓት የኢትዮጵያን የሪከርድ በ 23 ሰከንድ ያሻሻለበት እንደሆነም ነዉ የተነገረዉ። አትሌት አልማዝ አያና እና አትሌት ንብረት መላክ፤ በሊዝበኑ ግማሽ ማራቶት ዉድድር አሸናፊ ሆነዋል። በሳምንቱ መጨረሻ ኢትዮጵያ ዉስጥ ባህርዳር ላይ የግማሽ ማራቶን ዉድድር ተካሂዷል። በዛሬዉ የስፖርት ዝግጅታችን ይህን እና የጀርመን ቡንደስሊጋ ብሎም የኢንጊሊዝ ፕሬሜር ሊግ ዉድድሮችን እና ዉጤቶቻቸዉን አቀናብረን ይዘናል።

ሃይማኖት ጥሩነህ

አዜብ ታደሰ

 

Audios and videos on the topic

አትሌቲክስ፤ ፕሬሚየር ሊግ፤ ቡንደስሊጋ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Feb 12, 2023; Glendale, Arizona, US; Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) and quarterback Patrick Mahomes (15) celebrate after winning Super Bowl LVII against the Philadelphia Eagles at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 13.02.2023

የካቲት 20 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የካቲት 20 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 27.02.2023

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሳምንቱ መጨረሻ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተደረጉ ውድድሮች ድል ተቀዳጅተዋል ። የእንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ግጥሚያዎች ነገ እና ከነገ በስትያ አምስተኛ ዙራቸው ይቀጥላሉ ። በከባድ ሚዛን የቡጢ ፍልሚያ ዝነኛው ታይሰን ፉሪ ወንድም ሳዑዲ ዓረቢያ ውስጥ በተከናወነ ግጥሚያ አሸናፊ ሆኗል ።

የካቲት 6 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የካቲት 6 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 13.02.2023

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዱባይ ማራቶን ዳግም እጅግ አመርቂ ውጤት አስመዝግበዋል። በወንዶች 12ኛ ደረጃውን ብቻ ጣልቃ በማስገባት ከ1ኛ እስከ 13ኛ እንዲሁም በሴቶች ከ1ኛ እስከ 10ኛ ደረጃውን ተቆጣጥረውታል። በሆንግ ኮንግ የማራቶን ሩጫም ድሉ የኢትዮጵያውያን ሆኗል። የእግር ኳስና ሌሎች መረጃዎችም ተካተዋል።