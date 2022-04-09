 የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ በፈረንሳይ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 26.05.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ በፈረንሳይ

የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኤማኑዌል ማክሮ ዳግም ከተመረጡ በኋላ ሴት ፖለቲከኞችን ጠቅላይ ሚንስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አድርገው ሹመዋል። በፈረንሳይ ታሪክ ሴቶች እንዲህ ያለውን ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ሲይዙ ይህ የመጀመሪያው ነው።

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ፈረንሳይ ሴት ጠቅላይ ሚንስትርና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሾማለች

የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኤማኑዌል ማክሮ ዳግም ከተመረጡ በኋላ ሴት ፖለቲከኞችን ጠቅላይ ሚንስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አድርገው ሹመዋል። በእርግጥ ከአሁኗ ጠቅላይ ሚንስትር ኤሊዛቤዝ ቦርን ቀደም ሲል እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1991 ፈረንሳይ ሴት ጠቅላይ ሚንስትር ነበራት፤ ኤዲዝ ክሬሰን። በፈረንሳይ ታሪክ ግን ሴቶች እንዲህ ያለውን ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ሲይዙ ይህ የመጀመሪያው ነው። የፓሪስ ወኪላችን ሃይማኖት ጥሩነህ እንዲህ ያለው ሹመት በፈረንሳይ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ያለውን አንደምታ ቃንታለች።  

ሃይማኖት ጥሩነህ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ

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ፈረንሳይ ሴት ጠቅላይ ሚንስትርና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሾማለች  

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የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ሕገ መንግስታችን ሴቶች በህዝበ ውሳኔ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው እና ያንን እኩል መብት ዴሞክራሲ እና መልካም አስተዳደርን በሚቀርፅ አወንታዊ በሆነ መንገድ ማስጠበቅን ያበረታታል።

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ኢማኑኤል ማክሮና ማሪ ለፔን ለሁለተኛ ጊዜ የሚፎካከሩበት የዘንድሮው የፈረንሳይ ምርጫ ውጡት አጓጉቷል። በቅርብ ዓመታት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎች ታሪክ፣ ስልጣን ላይ የነበረ መሪ ደግሞ የተመረጠበት አጋጣሚ አልነበረም። ማክሮ ግን ይህ እድል ይገጥማቸዋል ተብሎ ላይታሰብ ይችላል። የአውሮጳ ኅብረት ማሪን ለፔን እንዲመረጡ አይፈልግም።

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የአውሮጳ ኅብረት የመከላከያ አቋሙን ለማጠናከር ወሰነ 22.03.2022

የሩስያ እና ዩክሬን ጦርነት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት የአውሮጳ ኅብረት የውጭና የመከላከያ ሚኒስትሮች የኅብረቱን የመከላከያ አቋም ለማጠናከርና ለማቀናጀት የሚያስችል ውሳኔ ትናንት አሳልፈዋል። ኅብረቱ ከሰሞኑ ዩክሬንን የሚረዱ ሩሲያን የሚያወግዙ ተከታታይ ውሳኔዎችን በማሳለፍ በሩሲያ ላይ በርካታ የማዕቀብ ርምጃዎችን በመውሰድ ተጠምዶ ነበር።