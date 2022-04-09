የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ በፈረንሳይ

የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኤማኑዌል ማክሮ ዳግም ከተመረጡ በኋላ ሴት ፖለቲከኞችን ጠቅላይ ሚንስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አድርገው ሹመዋል። በፈረንሳይ ታሪክ ሴቶች እንዲህ ያለውን ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ሲይዙ ይህ የመጀመሪያው ነው።
የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኤማኑዌል ማክሮ ዳግም ከተመረጡ በኋላ ሴት ፖለቲከኞችን ጠቅላይ ሚንስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አድርገው ሹመዋል። በእርግጥ ከአሁኗ ጠቅላይ ሚንስትር ኤሊዛቤዝ ቦርን ቀደም ሲል እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1991 ፈረንሳይ ሴት ጠቅላይ ሚንስትር ነበራት፤ ኤዲዝ ክሬሰን። በፈረንሳይ ታሪክ ግን ሴቶች እንዲህ ያለውን ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ሲይዙ ይህ የመጀመሪያው ነው። የፓሪስ ወኪላችን ሃይማኖት ጥሩነህ እንዲህ ያለው ሹመት በፈረንሳይ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ያለውን አንደምታ ቃንታለች።
ሃይማኖት ጥሩነህ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ