 የሲዳማ ወጣቶች ቅሬታ | ኢትዮጵያ | DW | 12.04.2022

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ኢትዮጵያ

የሲዳማ ወጣቶች ቅሬታ

ወጣቶቹ ትናንት ሐዋሳ ወስጥ ከፌደራሉ መንግስትና ከገዢው የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ዉይይት እንዳሉት ባለስልጣናቱ ለወጣቶች መገልገያ የተገነቡ ተቋማትን ለዘመዶቻቸዉና ለቤተሰቦቻቸዉ ሰጥተዋል፣ዉሳኔዎችንም የሚያሳልፉት ለነሱና ለወዳጅ ዘመዶቻቸዉ በሚጠቅም መልኩ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:30

የሲዳማ ወጣቶች ቅሬታ

                                      

የሲዳማ ክልል ባለሥልጣናት የክልሉን ሕዝብ ሰብአዊ መብቶች ይጥሳሉ፣የመልካም አስተዳደር ጉድለት ይታይባቸዋል፣ በሙስናም ተዘፍቀዋል በማለት የክልሉ ወጣቶች ወቀሱ።ወጣቶቹ ትናንት ሐዋሳ ወስጥ ከፌደራሉ መንግስትና ከገዢው የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ዉይይት እንዳሉት ባለስልጣናቱ ለወጣቶች መገልገያ የተገነቡ ተቋማትን ለዘመዶቻቸዉና ለቤተሰቦቻቸዉ ሰጥተዋል፣ዉሳኔዎችንም የሚያሳልፉት ለነሱና ለወዳጅ ዘመዶቻቸዉ በሚጠቅም መልኩ ነዉ። የክልሉና የገዢው ፓርቲ ተወካዮች ወጣቶቹ ባቀረቡት ቅሬታ ላይ ተመስርተዉ ስህተቶችን ለማረም እንደሚጥሩ ቃል ገብተዋል፡፡

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ 

ነጋሽ መሐመድ

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የሲዳማ ወጣቶች ቅሬታ  

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በመጪው አገራዊ ምርጫ ለመወዳደር በሲዳማ የምርጫ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ 12 ፓርቲዎች «በምርጫ ሂደት ሊነሱ የሚችሉ ቅሬታዎችና አለመግባባቶችን በውይይት ለመፍታት ያስችለናል» ያሉትን የጋራ ምክር ቤት መሰረቱ።

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በርካታ ኢትዮጵያውያን ፤ ይበልጡ ደግሞ ወጣቶች፣ በሐዋሳ ዮንቨርስቲ አዳዋ ካምፓስ ውስጥ ይገኛሉ። በዚሁ ጊዜያዊ ለይቶ ማቆያ በተደረገው ካምፓስ ውስጥ በኮሮና ጥርጣሬ የገቡት ሰዎች በግዳጅና ምንም አይነት ዝግጅት ሳያደርጉ እንደሆነ ይናገራሉ። በማቆያው ያለው አያያዝ ምን ያህል ኢ ሰብዓዊ እንደሆነም ለ ዶይቸ ቬለ DW በምስል አስደግፈው ልከዋል።

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ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሊያቀና እንደሚችል እየተነገረ ነው። ሊቨርፑል ወራጅ ቃጣና ታች ከሚገኝ ቡድን ጋር ተጋጥሞ ማሸነፍ ተስኖታል፤ ሆኖም የፕሬሚየር ሊጉን እየመራ ነው። በኢትዮጵያ ፕሬሚየር ሊግ አራተኛ ዙር ግጥሚያም መሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ድል ቀንቶታል።  የኢትዮጵያ ቡና ዛሬ ባደረገው ግጥሚያ ሽንፈት ገጥሞታል።