የሲዳማ ወጣቶች ቅሬታ  

ወጣቶቹ ትናንት ሐዋሳ ወስጥ ከፌደራሉ መንግስትና ከገዢው የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ዉይይት እንዳሉት ባለስልጣናቱ ለወጣቶች መገልገያ የተገነቡ ተቋማትን ለዘመዶቻቸዉና ለቤተሰቦቻቸዉ ሰጥተዋል፣ዉሳኔዎችንም የሚያሳልፉት ለነሱና ለወዳጅ ዘመዶቻቸዉ በሚጠቅም መልኩ ነዉ
የሲዳማ ክልል ባለሥልጣናት የክልሉን ሕዝብ ሰብአዊ መብቶች ይጥሳሉ፣የመልካም አስተዳደር ጉድለት ይታይባቸዋል፣ በሙስናም ተዘፍቀዋል በማለት የክልሉ ወጣቶች ወቀሱ።ወጣቶቹ ትናንት ሐዋሳ ወስጥ ከፌደራሉ መንግስትና ከገዢው የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ዉይይት እንዳሉት ባለስልጣናቱ ለወጣቶች መገልገያ የተገነቡ ተቋማትን ለዘመዶቻቸዉና ለቤተሰቦቻቸዉ ሰጥተዋል፣ዉሳኔዎችንም የሚያሳልፉት ለነሱና ለወዳጅ ዘመዶቻቸዉ በሚጠቅም መልኩ ነዉ። የክልሉና የገዢው ፓርቲ ተወካዮች ወጣቶቹ ባቀረቡት ቅሬታ ላይ ተመስርተዉ ስህተቶችን ለማረም እንደሚጥሩ ቃል ገብተዋል፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
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